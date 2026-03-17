España

Marcos, estudiante de veterinaria: “Mucha gente confunde un perro agresivo con uno aterrado”

Entender esta diferencia en fundamental para aplicar estrategias más eficaces para ayudar al animal

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Algunos perros reaccionan con ladridos
Algunos perros reaccionan con ladridos o intentos de mordiscos por miedo, no por agresividad. (Freepik)

En muchos hogares, los perros forman parte esencial de la familia. Sin embargo, no siempre la convivencia resulta sencilla. A medida que aumenta el número de mascotas en entornos urbanos, también crecen las dudas sobre su comportamiento, especialmente cuando aparecen conductas que generan preocupación o incluso miedo en sus dueños.

Ladridos constantes, gruñidos o reacciones inesperadas durante los paseos son algunos de los problemas más habituales. Estas situaciones, lejos de ser anecdóticas, pueden deteriorar la relación entre el animal y su entorno, generando estrés tanto en el perro como en las personas que conviven con él. En ocasiones, la falta de información o la interpretación errónea de estas conductas agravan el problema.

Existe una tendencia a etiquetar rápidamente a los perros como “agresivos” sin detenerse a analizar qué hay detrás de ese comportamiento. Sin embargo, diversos especialistas insisten en que estas reacciones no siempre responden a una voluntad de hacer daño, sino a estados emocionales mucho más complejos, como el miedo o la ansiedad.

Los perros asustados pueden reaccionar
Los perros asustados pueden reaccionar con ladridos, gruñidos e intentos de morder. (Freepik)

En este contexto, Marcos, estudiante de veterinaria (@soymarcosconecta en TikTok) aporta una visión que invita a replantear estas situaciones desde otra perspectiva. “Mucha gente confunde un perro agresivo con un perro aterrado, pero no son lo mismo”, explica. Esta distinción, aparentemente sencilla, resulta clave para comprender por qué algunos animales reaccionan de forma intensa ante determinados estímulos.

Un perro asustado intenta defenderse

Según detalla, la diferencia radica en la intención que hay detrás de la conducta. “Un perro agresivo quiere hacer daño, en cambio, un perro aterrado solo quiere sobrevivir”. Esta idea desmonta una de las creencias más extendidas entre propietarios, que tienden a interpretar cualquier señal de amenaza como un acto de agresividad deliberada.

“Puede que gruña, puede que ladre, puede incluso que te intente morder, pero no porque quiera atacarte, sino porque su cerebro cree que hay peligro”. En este sentido, el comportamiento del animal no sería más que una respuesta automática ante una situación que percibe como amenazante.

El funcionamiento del cerebro juega un papel determinante en estas reacciones. Ante el miedo, el organismo activa mecanismos de defensa que no dejan espacio para el razonamiento. “Cuando un cerebro cree que hay peligro, solo tiene dos opciones: o huir o defenderse”, señala. Esta respuesta instintiva explica por qué algunos perros reaccionan de forma aparentemente desproporcionada ante estímulos cotidianos.

Estas son las razas de perros más comunes en España

El problema surge cuando estas conductas se interpretan de manera incorrecta. Etiquetar a un perro como agresivo puede derivar en medidas inadecuadas, como castigos o restricciones que, lejos de solucionar el problema, aumentan su nivel de estrés. La falta de comprensión sobre el origen del comportamiento puede empeorar la situación y dificultar su rehabilitación.

Por ello, Marcos insiste en la importancia de cambiar el enfoque. “Hay que tener en cuenta que muchos perros reactivos no son agresivos, simplemente están desbordados por el miedo”. Esta afirmación pone el foco en la necesidad de abordar estos casos desde la empatía y el conocimiento, en lugar de desde el juicio rápido. Así, no solo se mejora la convivencia, sino que también se pueden aplicar estrategias más eficaces para ayudar al animal.

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