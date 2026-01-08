España

“Cuando un perro está en modo agresivo y le acaricias, estás recompensando la actitud”: una adiestradora canina lo explica

La agresividad suele surgir como respuesta al miedo o la inseguridad

Guardar
La cosa que hacemos mal
La cosa que hacemos mal cuando nuestro perro está en modo agresivo. (Pixabay)

Los perros se han consolidado como los nuevos hijos de las parejas jóvenes. Y, por tanto, recibir una educación equilibrada desde temprano es un pilar fundamental tanto para su bienestar como para el nuestro. Sin embargo, dicha educación conlleva unos pasos que muchas veces creemos que están bien, cuando en realidad son todo lo contrario.

“Hay una cosa que todos lo hacéis mal”. Así de contundente es la adiestradora canina Olga, conocida en redes sociales como Educaconolga sobre los que muchos dueños hacen a la hora de calmar a su mascota durante episodios de miedo o agresividad. Y es que, la mayoría de propietarios optan por proporcionarle “otro estímulo y lo acariciáis”, sin ser conscientes de que esta práctica puede reforzar comportamientos indeseados.

La experta explica que esta acción equivale a “recompensar dicha actitud”. Es decir, “le estáis diciendo al perro que muy bien, sigue haciéndolo así”. “El simple hecho de que tú lo acaricies, eso ya es un refuerzo”, lo que favorece que el animal “aprenda que eso es lo que tiene que hacer por lo que sea”.

Acariciar al perro cuando está
Acariciar al perro cuando está en modo agresivo es perjudicial. (Shutterstock.com)

Consecuencias de reforzar la agresividad

Como resultado de acariciar a un perro en un estado de alerta agresiva, se transmite que su comportamiento está siendo el adecuado. El perro interpreta la atención o el alejamiento de la persona como una recompensa y asimila que reaccionar de manera agresiva le brinda atención o logra que la persona se aparte.

Por tanto, las caricias pueden consolidar su conducta agresiva y dificultar su posterior corrección. Además, la agresividad suele surgir como respuesta al miedo o la inseguridad, y no debe afrontarse con premios improvisados. Entre las razones se encuentra:

  • Obtención de objetivos: el animal consigue que la persona se retire o que el estímulo desaparezca.
  • Validación de emociones: la caricia confirma que su miedo o frustración es correcto.
  • Escalada de la agresión: si el perro aprende a que gruñir funciona, el problema puede evolucionar hacia mordiscos.
La agresividad suele surgir como
La agresividad suele surgir como respuesta al miedo o la inseguridad. (Getty)

Manejo y prevención de conductas agresivas

Los especialistas recomiendan:

  • Respetar el espacio del animal: no forzar interacciones mientras esté nervioso o estresado.
  • Educar desde la infancia: proporcionar reglas y límites equilibrados desde cachorro para fomentar comportamientos adecuados. Ni demasiado permisivo ni demasiado estricto, la educación temprana influye directamente en la conducta futura.
  • Jugar y canalizar energía: utilizar juguetes y ejercicios de asociación positiva para enseñar que la calma trae recompensas, evitando premiar episodios de agresividad.
  • Reacciones firmes, pero calmadas: si el animal muerde o araña, no gritar ni recompensar, sino indicarle con firmeza que ese comportamiento no es aceptable.
Estas son las razas de perros más comunes en España

Bienestar emocional por encima de la obediencia

Antonio Álvarez De Villena, especialista en comportamiento canino, ha explicado en sus redes sociales que un perro agresivo, “por encima de todo, es un perro que lo está pasando mal”. El estrés, “por las nubes” y un “sistema nervioso completamente alterado, desregulado emocionalmente”, hace que estos animales presenten este comportamiento.

En concordancia con Olga, para él, en momentos de agresividad, no es adecuado realizar ni administrar premios o castigos. “Un individuo así necesita bajar los niveles de estrés. Necesita empezar a ver que el mundo no es un lugar tan hostil como lo que él creía”, ha concluido, enfatizando en la importancia de que el animal “empiece a sentir que tú le entiendes”.

Temas Relacionados

AnimalesMascotasPerrosVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Esta es una señal para cambiar de trabajo”

La soledad es una epidemia invisible que afecta a la productividad profesional

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral:

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Esta es la pregunta que más paz me ha dado en los últimos años”

Esta estrategia puede ayudarte a combatir la ansiedad y evitar sobrepensar

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Esta es

Fue una gran promesa del Barcelona y su compromiso con la ex pareja de un compañero revolucionó al mundo del fútbol

Munir, integrante del conjunto blaugrana en la era Messi, se casará con María Martínez, ex de Rodrigo Moreno

Fue una gran promesa del

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

UPTA solicita medidas de apoyo para facilitar la salida del autoempleo a los trabajadores que sobreviven con “rendimientos insuficientes”

El 25% de los autónomos

Sara Carbonero abandona la UCI y pasa a planta: “Es muy probable que en los próximos días reciba el alta”

‘El tiempo justo’ ha anunciado la mejoría de la periodista, que está acompañada de su pareja, José Luis Cabrera

Sara Carbonero abandona la UCI
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno confirma la liberación

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

Un viudo gallego pierde la batalla para inscribir como ganancial una finca adquirida durante su matrimonio religioso en Brasil

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

ECONOMÍA

El 25% de los autónomos

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

La factura de la luz sube un 15,5% en 2025 y alcanza los 976 euros anuales de media, según Facua

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Los jóvenes necesitan más del 80% del sueldo para pagar el alquiler y el 31% vive en pisos con humedad, podredumbre o goteras

España ya no es el país con más paro de la Unión Europea, Finlandia da el ‘sorpasso’

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real

Atlético de Madrid - Real Madrid, el partido de Supercopa de España en directo: Fede Valverde adelanta a los blancos con un golazo de falta

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana