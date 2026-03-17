La influencer Rocío Camacho confiesa que su boda costó casi 150.000 euros: “Quería lo mejor de lo mejor”

Rocío Camacho junto a su esposo, Guillermo Aylon, en una imagen de redes sociales (Instagram / @rocioccamacho)

Organizar una boda en España nunca ha sido barato, pero para muchas parejas, los precios actuales parecen más propios de una inversión inmobiliaria que de una celebración. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), casarse en Castilla-La Mancha durante la temporada media de 2026 puede costar entre 22.000 y 50.000 euros para unos 150 invitados. Sin embargo, hay enlaces que se escapan a cualquier media, como el de la influencer Rocío Camacho.

La creadora de contenido, natural de Calzada de Calatrava y con más de 1,1 millón de seguidores en Instagram, acaba de romper su silencio sobre el precio real de su boda con Guillermo Aylón. En el pódcast ac2alitypodcast, Rocío confesó sin rodeos: “Nunca lo he dicho, pero lo digo: entre 120.000 y 140.000 euros”. De no ser por los descuentos que consiguió gracias a colaboraciones, el presupuesto habría rozado los 200.000 euros.

Rocío Camacho el día de su boda en una imagen de redes sociales. (Instagram @rocioccamacho)

La celebración, que tuvo lugar en el castillo de Batres, en Madrid, reunió a más de 200 invitados y fue todo un acontecimiento social. No faltaron caras conocidas del mundo del deporte, la música y las redes sociales: desde la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín hasta la actriz Clara Alvarado, la cantautora Sofía Ellar o influencers como Rocío Osorno, Teresa Bass y Marta Carriedo.

“Quería lo mejor de lo mejor”

Rocío lo tiene claro: “No cambiaría ni una sola cosa” de su gran día. Asegura que, aunque la cifra impresione, su prioridad siempre fue la calidad y el trato de los proveedores. “Quería lo mejor de lo mejor de cada cosa”, explica, justificando así una inversión que multiplica por tres el promedio nacional. De hecho, el coste medio de una boda en la región ronda los 35.000 euros, según los últimos datos de la OCU.

Rocío Camacho el día de su boda en una imagen de redes sociales. (Instagram @rocioccamacho)

El caso de la influencer es una excepción, pero la tendencia al alza en los precios afecta a miles de parejas. Solo en 2024, más de 7.000 parejas contrajeron matrimonio en Castilla-La Mancha, enfrentándose a un esfuerzo económico que en muchos casos se equipara al de la entrada de una vivienda. El banquete, el cóctel y las horas de barra libre siguen siendo las partidas más elevadas. En Toledo, por ejemplo, los menús pueden alcanzar los 200 euros por persona.

Los vestidos y trajes tampoco se quedan atrás: el de la novia suele costar entre 1.000 y 5.000 euros, y el del novio entre 750 y 2.000. La peluquería y maquillaje suman desde 150 euros en Ciudad Real hasta los 400 en Toledo. El reportaje de fotos y vídeo añade entre 1.000 y 3.000 euros, aunque en la capital toledana puede superar los 3.500.

Rocío Camacho el día de su boda en una imagen de redes sociales. (Instagram @rocioccamacho)

A estas cifras hay que sumar la decoración floral, que oscila entre 750 y 2.000 euros, y el transporte para invitados, que puede suponer otros 400 a 900 euros. Los extras, como corners temáticos o decoraciones especiales, añaden cerca de 1.500 euros por servicio. Rocío Camacho, lejos de arrepentirse, defiende cada céntimo invertido. Su boda se ha convertido en referente para muchas seguidoras que sueñan con un enlace de película, aunque la realidad para la mayoría de las parejas es bien distinta. Casarse en 2026, al menos en Castilla-La Mancha, puede suponer un esfuerzo económico tan grande como el de una hipoteca.