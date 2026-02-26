Los hoteles de la Costa del Sol estiman pérdidas de 300 millones por el parón del Ave y los efectos de las borrascas en las playas

Las últimas borrascas dejan en las playas de la Costa del Sol más de 2.000 toneladas de cañas. REMITIDA / HANDOUT por MANCOMUNIDAD

La Costa del Sol atraviesa un periodo de incertidumbre marcado por la interrupción parcial de la alta velocidad ferroviaria entre Málaga y el resto de España y el deterioro del litoral tras los últimos temporales. Según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), esta combinación de factores ya provoca una notable caída de la demanda turística, con riesgos de pérdidas que podrían superar los 300 millones de euros.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha advertido de que “ya se están reportando caídas del 20% en la demanda y en algunos casos hasta el 30%”, según recoge Europa Press, una situación que afecta especialmente a los establecimientos de alojamiento turístico vinculados al turismo corporativo, congresual, de grandes eventos y escapadas cortas o ‘City-break’.

La asociación advierte de que la “irregularidad en el servicio, que ahora anuncia Adif a través de las operadoras de alta velocidad que permanecerá al menos hasta el 23 de marzo, casi a las puertas de la Semana Santa, pone en jaque las reservas hoteleras nacionales y con cierta incidencia en la demanda internacional”. Según los hoteleros, esta situación desincentiva la demanda en una temporada donde el turismo nacional actúa como factor estabilizador del flujo turístico tanto en la capital malagueña como en el litoral y el interior provincial.

Algunos pasajeros que han llegado a la estación de Santa Justa en Sevilla al retomarse la alta velocidad entre Madrid y Andalucía con los operadores ferroviarios Renfe, Iryo y Ouigo tras un mes de reparaciones por el accidente de Adamuz.

De ganancias de 1.750 millones a pérdidas de 300

Luque ha señalado que el sector hotelero contemplaba unos ingresos para el primer trimestre de 2026 de 1.750 millones de euros -el 21% del impacto anual del sector-, de los que ahora estima pérdidas de unos 255 millones de euros en el caso del turismo nacional y unos 45 millones de euros derivados del turismo internacional.

“La situación con este anuncio de no restablecer la alta velocidad en la normalidad como venía sucediéndose antes del pasado 18 de enero, y con perspectivas de restablecimiento a partir del 23 de marzo, tampoco es una garantía, ya que incluso nos tememos que pudiera haber anuncios de retrasos a posteriori, como ha venido sucediéndose durante las últimas semanas”, ha subrayado Luque.

El presidente de la organización añade que esta coyuntura está provocando “la pérdida de confianza en este medio de transportes que habitualmente era considerado como uno de los prioritarios para desplazarse con mayor calidad y fiabilidad”. Infobae advierte que la falta de certeza en los plazos de recuperación del servicio podría acentuar el traslado de la demanda a otros destinos.

Un litoral dañado por las borrascas

A las complicaciones logísticas se suma, según la asociación, el estado del litoral malagueño tras las últimas borrascas, que arroja un “panorama preocupante a las puertas de una primavera en la que el estado de las playas vuelve a tomar peso en la toma de decisiones de los visitantes”. El sector observa que las condiciones del litoral influyen directamente en las reservas y en la percepción del destino, especialmente en fechas clave como la Semana Santa.

El comité ejecutivo de la asociación alerta de que esta situación incrementará progresivamente las potenciales pérdidas de reservas desincentivando, además, lo que considera más grave, “el mantenimiento del empleo o el decremento de las contrataciones previstas en esta temporada en nuestro sector”.

Frente a este escenario, Aehcos ha solicitado responsabilidad a las administraciones competentes de restituir de forma inmediata las conexiones ferroviarias en los términos que venía produciéndose con anterioridad al accidente de Adamuz. Considera que la recuperación de la normalidad en el transporte es esencial para evitar una fuga de turistas hacia otros destinos y para garantizar la estabilidad laboral en uno de los motores económicos de la provincia de Málaga.