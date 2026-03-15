Un interventor de Vox increpa a Óscar Puente mientras votaba en un colegio electoral de Valladolid durante la jornada de las elecciones de Castilla y León: “¡Dimisión!”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ejerce su derecho al voto en Valladolid, Castilla León (Pablo Requejo / Europa Press)

Un interventor de Vox ha increpado este domingo al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, cuando acudía a ejercer su derecho al voto en el colegio Ponce de León de Valladolid, en plena jornada de elecciones autonómicas en Castilla y León. El representante de la formación ha gritado “¡dimisión!” al ministro instantes después de que introdujera su papeleta en la urna.

El episodio se ha producido alrededor de las 11.00 horas y ha sido rápidamente recriminado por apoderados del PSOE presentes en el local, que han advertido al interventor de que ese tipo de intervenciones no son apropiadas en el interior de un colegio electoral. La situación no ha ido a más y la votación ha continuado con normalidad.

El propio Puente se ha referido posteriormente a lo ocurrido a través de su cuenta personal en la red social X, donde ha explicado que había ejercido su derecho al voto “bajo la atenta mirada de dos interventores de Vox” y que uno de ellos terminó increpándole tras depositar la papeleta.

“Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto bajo la atenta mirada de dos interventores de Vox que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después uno de ellos se dedicó a increparme”, ha escrito el ministro, quien ha añadido en ese mismo mensaje una crítica política a la formación que lidera Santiago Abascal.

Puente reivindica la “normalidad democrática”

Más allá del incidente, Puente ha querido poner el foco en el desarrollo general de la jornada electoral. A su salida del colegio electoral ha destacado la normalidad con la que se estaban desarrollando las votaciones y ha reivindicado el ejercicio del derecho al voto como un elemento central de la vida democrática. “Como siempre en estas jornadas, lo que hay que destacar es la normalidad de un país que vive en libertad, que tiene derecho a elegir y a decidir ejerciendo este derecho como venimos haciendo ya casi cinco décadas”, ha señalado ante los medios de comunicación.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ejerce su derecho al voto en Valladolid, Castilla León (Pablo Requejo / Europa Press)

El ministro ha descrito la votación como una “maravillosa rutina” que permite a los ciudadanos “elegir el futuro” y ha recordado que la posibilidad de votar libremente no siempre estuvo garantizada en España. “Siempre tiene que ser un motivo de celebración, porque no siempre fue así”, ha añadido.

Puente también ha aprovechado su intervención para animar a los ciudadanos de Castilla y León a acudir a las urnas. Según ha señalado, una participación elevada constituye un indicador positivo del funcionamiento democrático. “Esperamos que haya la más alta participación posible y que los ciudadanos libremente elijan qué es lo que quieren, porque eso siempre es síntoma de buena salud democrática”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha expresado además el deseo de su partido de que el resultado de los comicios abra una nueva etapa política en la comunidad autónoma, gobernada por el Partido Popular durante cerca de cuatro décadas. “Desde el PSOE esperamos que en Castilla y León, tras cuarenta años casi de gobierno ‘popular’, hoy haya un cambio”, ha indicado.

Llamamientos a la participación

La apelación a la participación ha sido una de las constantes de la jornada electoral por parte de los distintos candidatos. El presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, también ha animado a los ciudadanos a acudir a votar.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue recibido en el pleno del Senado por la bancada del Partido Popular con gritos de 'dimisión'.

El dirigente popular ha ejercido su derecho al voto a las 11.30 horas en Salamanca, su ciudad natal. Tras depositar su papeleta, ha subrayado que una mayor participación fortalece el sistema democrático y ha defendido la importancia de que los ciudadanos se sientan implicados en la decisión sobre el futuro Gobierno autonómico. “Cuanta más gente participe, mejor”, ha señalado. “Hoy decidimos el Gobierno que queremos”, ha añadido.

Mañueco ha confiado en que la jornada transcurra con normalidad y sin incidentes relevantes. En ese sentido, ha valorado como una “buena noticia” el ligero incremento de la participación registrado hasta el momento de su votación respecto a anteriores comicios.