La polémica por la decisión del Gobierno español de enviar una fragata a Chipre ha sido descrita por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como una muestra de las dificultades del Partido Popular para comprender varias realidades a la vez. Puente defendió la actuación del Ejecutivo ante las críticas de la bancada opositora, que ha destacado lo que considera una contradicción entre el envío militar y el lema gubernamental de 'No a la guerra'. El ministro sostuvo que rechazar la guerra puede ser compatible con el cumplimiento de los compromisos internacionales, según declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Durante la entrevista mencionada por La Sexta, Puente señaló que el PP evidencia no sólo una falta de criterio en su planteamiento, sino también una incapacidad para manejar lo que considera conceptos complejos o para abordar situaciones que involucran varias ideas simultáneamente. Según detalló Europa Press, el ministro argumentó que la tarea de enviar una fragata a una zona perteneciente a la Unión Europea, que podría requerir protección, responde a obligaciones adquiridas por España tanto con socios europeos como con aliados de la OTAN.

Óscar Puente subrayó que actuar dentro de estas responsabilidades internacionales se puede considerar plenamente compatible con mantener una posición contraria a los conflictos armados. En las declaraciones recogidas por Europa Press, el ministro enfatizó que no existe incompatibilidad entre rechazar la guerra de forma explícita y cumplir con deberes internacionales en zonas que pueden ser conflictivas o requerir presencia militar como medida preventiva o de apoyo.

El titular de Transportes también ironizó acerca de la postura del Partido Popular tras ser preguntado sobre la aparente contradicción entre el discurso gubernamental y las acciones en política exterior. El medio La Sexta reportó que Puente expresó que “parece que los conceptos complejos no los dominan”, en referencia directa a la comprensión que atribuye al principal partido de la oposición sobre estos asuntos.

La controversia sobre el despliegue de la fragata española a Chipre surge en un contexto donde el Gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones su desacuerdo con la guerra y su adhesión a políticas de paz, lo que ha sido utilizado por el PP para poner en cuestión la coherencia de la actuación del Ejecutivo. Sin embargo, en las declaraciones brindadas a La Sexta y citadas por Europa Press, Puente insistió en que contribuir a la seguridad colectiva y cumplir las obligaciones de defensa mutua en el marco de la OTAN no contradice los principios manifestados contra los conflictos bélicos.

La posición del ministro ilustra la postura oficial frente a una crítica recurrente sobre la participación española en operaciones militares internacionales, incluyendo el reciente caso de la fragata enviada a territorio chipriota. Según publicó La Sexta, Puente ha buscado resaltar que la complejidad de la política exterior y de defensa requiere una lectura más matizada que la que, a su juicio, efectúa la oposición.

En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Puente insistió en que las medidas adoptadas por el Gobierno forman parte de una estrategia global compartida con la Unión Europea y la OTAN. De acuerdo con La Sexta, el ministro remarcó que estos compromisos internacionales “forman parte de nuestras obligaciones con nuestros socios europeos y nuestros socios de la OTAN”, reiterando la compatibilidad de estas acciones con el rechazo a la guerra.

Las palabras de Puente agregan un capítulo más al debate público sobre las responsabilidades y criterios que guían la política exterior española, en particular en relación con la participación en misiones multilaterales y el papel que España asume en la defensa colectiva bajo el paraguas de alianzas como la Unión Europea y la OTAN. Tal como reportó La Sexta basándose en las intervenciones del ministro, el Gobierno mantiene su postura de que estas acciones responden a una lógica de compromiso internacional y no a un respaldo a la guerra, mientras que el PP insiste en señalar una supuesta incoherencia en el proceder oficial.