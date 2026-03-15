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Mañueco llama a la participación: "Hoy decidimos el Gobierno que queremos, tenemos que sentirnos responsables"

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El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado un llamamiento a la participación en esta jornada electoral y ha defendido que "cuanta más gente participe, mejor", al tiempo que ha insistido en la necesidad de que exista una movilización para que la ciudadanía se sienta "responsable y partícipe" del Ejecutivo que resulte de las urnas. "Hoy decidimos el Gobierno que queremos", ha señalado.

El candidato 'popular' ha ejercido su derecho al voto a las 11.30 horas en su ciudad natal, Salamanca. Tras depositar la papeleta, ha expresado su deseo de que la jornada transcurra con normalidad y sin incidentes.

Asimismo, ha calificado como una "buena noticia" el incremento de un punto en el porcentaje de participación registrado hasta el momento de su votación en comparación con los anteriores comicios.

En cuanto al desarrollo del día, Mañueco ha indicado que vivirá la jornada con "tranquilidad", según ha explicado, sus hijas colaboran en el proceso como apoderadas y su mujer desempeña funciones de secretaria interventora y delegada de la Junta Electoral.

Así, el presidente ha señalado que permanecerá en su domicilio hasta el final del escrutinio, momento en el que se desplazará al hotel Alameda Palace de Salamanca para seguir los resultados definitivos.

Por otro lado, el líder del PP ha agradecido la labor de todas las personas que hacen posible esta jornada de democracia. En sus agradecimientos ha incluido a los miembros de las mesas electorales, interventores, apoderados de todas las fuerzas políticas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como al personal de los ayuntamientos, Guardia Civil y Policía Nacional. También ha dedicado unas palabras a los medios de comunicación por su cobertura durante la campaña electoral.

Por último, Mañueco ha reconocido que las sensaciones percibidas durante la precampaña y la campaña electoral han sido "muy buenas" y ha confiado en que el deseo de que esas impresiones se vean ahora reflejadas por los ciudadanos en las urnas.

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