España

Fernando Guillén Cuervo confirma la causa de la muerte de Gemma Cuervo: “Ha sido muy repentino”

El hijo mediano de la intérprete y Fernando Guillén ha compartido con la prensa el motivo del fallecimiento de su madre a las puertas del tanatorio

Guardar
Los hermanos Cayetana, Fernando y
Los hermanos Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo a su llegada al tanatorio de La Paz, donde se celebra la capilla ardiente de su madre, la actriz Gemma Cuervo. (EFE/Fernando Villar).

El mundo del séptimo arte amanece este domingo un poco más huérfano. Querida por todas las generaciones, Gemma Cuervo fallecía este sábado 14 de marzo a los 91 años y deja así desolado a todo un país que la amaba gracias a sus más de cinco décadas de trabajo. Este domingo se han desplazado hasta el Tanatorio de La Paz toda su familia y amigos. Allí, han sido arropados sus tres hijos: Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, quienes han agradecido todas las muestras de cariño y respeto.

El primero en dirigirse públicamente a los medios ha sido Fernando Guillén Cuervo, que ha actuado en primera instancia como portavoz de la familia a su llegada al tanatorio. El actor y director ha acudido acompañado de su pareja, Lupe Cartié, y de su hijo, visiblemente emocionado por la pérdida.

A las puertas del recinto ha querido agradecer el apoyo recibido desde que se conoció la noticia del fallecimiento de su madre. “Era una figura muy importante para todos nosotros, principalmente para la familia, para sus hijos, nietos, bisnietos y para toda la gente”, ha señalado, destacando el impacto que la noticia ha tenido tanto en medios de comunicación como en redes sociales: “Es una maravilla ver todas las muestras de afecto que hay en todas partes, en informativos, en redes”.

Los hermanos (de i a
Los hermanos (de i a d) Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo se dirigen a medios de comunicación a su llegada al tanatorio de La Paz en Tres Cantos, Madrid, donde se celebra la capilla ardiente de su madre, la actriz Gemma Cuervo, que ha fallecido a los 91 años. (EFE/Fernando Villar).

Durante sus declaraciones, el actor también ha explicado las circunstancias que han provocado el fallecimiento de la intérprete. Según ha relatado, todo ocurrió de forma inesperada. “Ha sido muy repentino. Hemos tenido la suerte de disfrutar de ella durante mucho tiempo y además estaba con muy buena salud”, ha explicado. No obstante, una complicación respiratoria derivada de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, que se agravó de forma súbita ha sido la causa de su pérdida: “Una agudización de un EPOC así de golpe”. A pesar del dolor, el actor ha querido poner el foco en la larga y plena vida que tuvo su madre: “Son casi 92 años de una vida muy prolífica y maravillosa, tanto a nivel familiar como profesional, como vital”.

“Ha dejado un amor infinito”

Poco después llegaban al tanatorio sus hermanas, Cayetana y Natalia, quienes también han querido agradecer el apoyo recibido en estas horas difíciles. La imagen de los tres hermanos juntos reflejaba la unión familiar que siempre caracterizó al clan Guillén Cuervo. Allí, especialmente emocionada se ha mostrado Cayetana Guillén Cuervo, quien acudía acompañada por su hijo Leo Ayyashi. La actriz y presentadora expresó su gratitud por el afecto que están recibiendo desde distintos ámbitos de la sociedad.

“Quiero dar las gracias por las muestras de afecto de todo el mundo. Está siendo muy abrumador y, realmente, te llevas lo que dejas, y mi madre lo que ha dejado es un amor infinito, transversal que ha llegado a los corazones de muchas generaciones. Mejor no se podría haber hecho”, ha explicado. Y, con la voz entrecortada, también ha hablado del vacío que supone la pérdida de una madre: “Deja una ausencia muy difícil de asumir. Es como si ya no tuvieras ese lugar al que volver. El amor reconforta muchísimo, es lo único que reconforta. Son personas que aportan tanto...”.

La actriz Cayetana Guillén Cuervo
La actriz Cayetana Guillén Cuervo en el tanatorio de La Paz en Tres Cantos, Madrid, donde se celebra la capilla ardiente de su madre, la actriz Gemma Cuervo, que ha fallecido a los 91 años. (EFE/Fernando Villar).

Aun así, Cayetana ha destacado que estos días también han servido para reforzar los lazos familiares. Según ha compartido, la unión entre todos los miembros de la familia es precisamente uno de los valores que su madre siempre defendió: “Estos días hemos estado tan tan unidos, que es el legado que ha dejado mi madre. Ese amor. Ese propósito de dar nuestra mejor versión y la voluntad de aportar a la vida de los demás. Siempre estaba perfecta para recibirnos con los labios pintados y su moño hecho. El afecto de los demás era lo que la mantenía viva, joven... Quiero que se la recuerde con muchísimo amor. Amor y dignidad. Ha dejado una familia inmensa, estamos todos muy unidos".

Temas Relacionados

Gemma CuervoMuerte de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Úbeda exhumará los restos de 75 represaliados del franquismo que fueron sacados de una fosa común e inhumados en un osario del cementerio

El próximo 14 de abril se celebrará en la ciudad un acto institucional con una ofrenda floral y actividades culturales vinculadas a la memoria democrática

Úbeda exhumará los restos de

Última hora de las elecciones de Castilla y León: la participación a las 11:30 es del 12,72%, más de un punto por encima de 2022

Un total de 1.917.546 votantes residen en Castilla y León y otros 180.222 en el extranjero, un 12,5% más que en los anteriores comicios

Última hora de las elecciones

La catedral románica mejor conservada de España: una joya del siglo XII considerada la Perla del Duero

La emblemática edificación destaca por su valor patrimonial y la pureza de su estilo arquitectónico

La catedral románica mejor conservada

Desaparece una urna y causan importantes destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos): el inicio de la votación se retrasa 40 minutos

Las autoridades se han visto obligadas a trasladar de urgencia la mesa electoral a otra sala del mismo edificio

Desaparece una urna y causan

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

La directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid considera que la transposición de la directiva sobre transparencia salarial es un “gran avance” para identificar los casos en que existen brechas salariales

Carmen Cerdán, experta en RRHH:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones

Última hora de las elecciones de Castilla y León: la participación a las 11:30 es del 12,72%, más de un punto por encima de 2022

Desaparece una urna y causan importantes destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos): el inicio de la votación se retrasa 40 minutos

Condenan a una multa de 180 euros a un militar que dio un puñetazo en el pecho a su superior tras una discusión estando de fiesta

Yolanda Díaz asiste a los Premios Oscar para acompañar a la delegación española

Procedente el despido de una limpiadora por ausencias reiteradas: en diez ocasiones abandonó su puesto entre 4 minutos a más de una hora antes

ECONOMÍA

Carmen Cerdán, experta en RRHH:

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

DEPORTES

Las palabras de Fernando Alonso

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”

Alcaraz dice adiós a su racha de victorias tras caer en semifinales de Indian Wells ante Medvedev

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City