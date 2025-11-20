España

Cayetana Guillén Cuervo sorprende a David Broncano con la visita de su madre, Gemma Cuervo: “No puedo dejaros”

El espacio de RTVE vivió una noche única con el paso de seis invitados por el plató del Teatro Príncipe Gran Vía

Cayetana Guillén Cuervo y su madre, Gemma Cuervo, en 'La Revuelta' (RTVE)

La noche de este miércoles, 19 de noviembre, La Revuelta, el programa conducido por David Broncano, reunió a seis invitados de diferentes ámbitos, dando lugar a una velada dinámica y llena de sorpresas en el teatro. La noche comenzó con la presencia de los actores Ernesto Alterio y Lucía Caraballo, quienes acudieron para promocionar su nueva película, Todos los lados de la cama. Su entrevista, breve pero directa, sirvió de introducción para la sucesión de intervenciones que marcaron el ritmo del programa.

El jienense interrumpió sus entrevistas para dar paso a dos figuras de la música urbana, Fernando Costa y El Grecas. Los dos raperos, localizados en el palco, irrumpieron en la dinámica prevista, sorprendiendo al presentador, que se disculpó públicamente por no haberles invitado formalmente a la emisión. El momento añadió tono distendido y espontáneo al arranque de la noche.

Ernesto Alterio y Lucía Caraballo junto a David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

Posteriormente, la escena giró hacia el teatro principal con la entrada de Cayetana Guillén Cuervo. La actriz y presentadora acudió para presentar su pódcast ‘No te lo calles’, un proyecto que desarrolla junto a una sexóloga y en el que abordan conversaciones abiertas sobre sexualidad e intimidad, incluyendo experiencias de invitados del ámbito público. “A mí me ha cambiado la sexualidad”, confesó, relatando cómo su participación en el programa ha transformado su visión y experiencia al respecto.

En el transcurso de la entrevista, la actriz realizó una demostración didáctica en formato de ‘tupper sex’ con Broncano, utilizando juguetes y material pedagógico para ilustrar temas de sexualidad femenina. Entre los objetos utilizados, mostró una vagina de peluche, explicando la localización anatómica del clítoris y describiendo el origen del placer. “Todas somos clitorianas porque la vagina no tiene terminaciones nerviosas, sino en el parto moriríamos”, manifestó, añadiendo que ha ampliado sus conocimientos y que el aprendizaje continúa siendo parte sustancial de su desarrollo personal.

La inesperada visita de Gemma Cuervo

La charla dio paso a un momento más íntimo cuando Cayetana Guillén Cuervo reveló por primera vez haber sido víctima de una agresión sexual. “No lo había contado nunca y según la terapeuta es una disociación para poder vivir con algo que te ha provocado tanto dolor. La sexóloga ha empezado a ponerme datos y ahora vivo la sexualidad de una manera muy distinta y te traigo mis juguetes favoritos”, compartió, eligiendo no profundizar en detalles personales, pero dejando constancia del impacto de esa experiencia en su vida.

Cayetana Guillén Cuervo y Gemma Cuervo en 'La Revuelta' (RTVE)

El diálogo abordó el concepto de placer y las ideas preconcebidas sobre la sexualidad, con la actriz abogando por no reducir la experiencia sexual al orgasmo o a la penetración. “El orgasmo no es la finalidad. El petting hay que reestructurarlo, hay que darle un uno, es lo que no es penetración, pero está el sexo oral o los masajes, eso es de uno”, argumentó, reflexionando sobre la importancia de redefinir el contacto físico. Al ser preguntada por su propia experiencia, Guillén Cuervo optó por reservar esa información, aunque admitió tener un registro muy personal: “Lo tengo agendado, donde pone placer en el calendario”.

Antes de finalizar su intervención, invitó al escenario a su madre, Gemma Cuervo, quien saludó al público y despidió el segmento con una manifestación de cariño, generando uno de los momentos más emotivos de la noche. “Es la sorpresa más bonita”, afirmó el presetnador de televisión. La veterana actriz de 91 años, con una prolífica carrera en el teatro, el cine y la televisión, lleva cerca de una década apartada de los medios de comunicación y sus apariciones públicas son contadas y, generalmente, lo hace de la mano de sus hijos. “No puedo dejaros, os quiero”, afirmó la intérprete de Aquí no hay quien viva mientras su hija le decía “¿no te quieres ir, verdad?“.

