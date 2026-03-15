España

El último adiós a Gemma Cuervo en Madrid: sus hijos se unen frente al dolor y decenas de familiares y amigos se despiden de la actriz

Este domingo el Tanatorio de La Paz acoge la capilla ardiente de la gran intérprete Gemma Cuervo

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Los hermanos Cayetana, Fernando y
Los hermanos Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo en el tanatorio de La Paz en Tres Cantos, donde se celebra la capilla ardiente de su madre, la actriz Gemma Cuervo. (EFE/Fernando Villar).

El mundo de la interpretación española despide a una de sus grandes figuras. La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años, dejando tras de sí una trayectoria artística que abarca décadas de teatro, cine y televisión. Su muerte, ocurrida el sábado 14 de marzo en Madrid, ha provocado una profunda conmoción tanto en su familia como en el ámbito cultural, donde su figura es considerada un referente indiscutible.

Durante toda su vida, la actriz fue sinónimo de talento, dedicación y pasión por el escenario. Para muchos intérpretes y profesionales del sector, su presencia no solo representaba una carrera ejemplar, sino también una auténtica escuela de interpretación. Con su desaparición se marcha una de las grandes damas de la escena española, admirada por varias generaciones de actores y espectadores.

El último adiós a la intérprete se celebra este domingo 15 de marzo en el Tanatorio de La Paz, donde familiares, amigos y compañeros de profesión se reúnen para rendir homenaje a su memoria. Hasta el lugar se han desplazado sus tres hijos: Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Guillén Cuervo y Natalia Guillén Cuervo, quien siempre ha mantenido un perfil más discreto lejos de los focos.

Los hermanos (de i a
Los hermanos (de i a d) Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo se dirigen a medios de comunicación a su llegada al tanatorio de La Paz en Tres Cantos, Madrid, donde se celebra la capilla ardiente de su madre, la actriz Gemma Cuervo, que ha fallecido a los 91 años. (EFE/Fernando Villar).

El primero en llegar al tanatorio fue el mediano. El actor acudió acompañado por su esposa, Lupe Cartié, y por su hijo. Visiblemente afectado y con gafas oscuras, el intérprete quiso dedicar unas palabras a los medios que aguardaban a las puertas del recinto, agradeciendo las muestras de cariño que la familia está recibiendo desde que se conoció la noticia: “Era una persona queridísima. Es una maravilla ver todas las muestras de cariño. Vamos a pasar el día rodeados de amor. Ha sido muy repentino. Hemos disfrutado mucho tiempo de ella con muy buena salud“.

Poco después llegaba Cayetana Guillén Cuervo, una de las caras más conocidas de la televisión española, que acudió acompañada por su hijo Leo Ayyashi. La actriz y presentadora, profundamente emocionada, encontró apoyo en su familia en un momento especialmente duro. También estuvo presente su marido, el fotógrafo Omar Ayyashi.

La actriz Cayetana Guillén Cuervo
La actriz Cayetana Guillén Cuervo en el tanatorio de La Paz en Tres Cantos, Madrid, donde se celebra la capilla ardiente de su madre, la actriz Gemma Cuervo, que ha fallecido a los 91 años. (EFE/Fernando Villar).

La mayor y menos mediática de los tres hermanos, Natalia, también acudió al tanatorio junto a su hija para despedirse de su madre. Allí, los tres han protagonizado una imagen de unión a las puertas del recinto, reflejando así el cariño que siempre caracterizó a la familia Guillén Cuervo.

El mundo del espectáculo la despide

La noticia del fallecimiento de la actriz ha despertado una gran ola de condolencias en el mundo cultural. Compañeros de profesión, admiradores y seguidores han recordado no solo su talento sobre los escenarios, sino también su carácter cercano, su sentido del humor y su generosidad.

Su última aparición pública tuvo lugar en noviembre del año pasado, cuando visitó La Revuelta, presentado por David Broncano en RTVE. En aquella ocasión, la actriz mostró su habitual energía y simpatía, apareciendo en el plató con un llamativo traje rosa que reflejaba su personalidad alegre. Además, durante esa intervención dejó una frase que ahora muchos recuerdan con emoción: “No puedo dejaros, os quiero”, dijo dirigiéndose al público.

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