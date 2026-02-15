Amalia de Holanda duplica el sueldo a Felipe VI y la reina Letizia: la subida de la Casa Real Española queda lejos de Europa

El rey español Felipe y la reina Letizia posan con el rey holandés Willem-Alexander, la reina Maxima y Catharina-Amalia, princesa de Orange, 2024. (REUTERS/Piroschka van de Wouw).

La publicación de los presupuestos de Casa Real para 2026 ha vuelto a poner las cifras sobre la mesa y abre la comparación con otras monarquías europeas. La dotación global destinada a la institución que encabeza Felipe VI se mantiene en 8.431.150 euros, exactamente la misma cantidad que el ejercicio anterior. Sin embargo, el desglose interno refleja algunos ajustes, entre ellos la actualización salarial del 1,5 % aplicada a los miembros activos de la familia real, en línea con la subida general del sector público.

Con este incremento, el jefe del Estado percibirá 290.000 euros anuales, frente a los algo más de 285.000 del año pasado. Por su parte, doña Letizia contará con una asignación de 160.000 euros, unos 3.000 euros más que en 2025. La reina emérita verá también actualizada su retribución hasta los 131.000 euros. Cantidades que, en el contexto europeo, se sitúan en la franja baja si se comparan con las cifras de otras casas reales.

El contraste más llamativo se encuentra en los Países Bajos. Allí, la heredera al trono, Amalia de Holanda, comenzó a recibir 1,5 millones de euros anuales el pasado 2025, el doble de lo que suman las asignaciones del rey y la reina de España juntos. Una cifra que corresponde a la dotación oficial vinculada a su condición de primera en la línea sucesoria y está regulada por una ley específica aprobada en 2009.

Los reyes de España, Felipe VI (3i) y Letizia (i), junto a los reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro (3d) y Máxima (d), la reina emérita de los Países Bajos Beatriz (2d), la princesa heredera Catalina Amalia de Orange (c) y la princesa Margarita (2i) durante la cena de gala con motivo de su visita de Estado al país, este miércoles en Ámsterdam (Países Bajos). (EFE/ Chema Moya).

Amalia, que cumplió 22 años en diciembre, había renunciado temporalmente a ese salario cuando alcanzó la mayoría de edad. En 2021 comunicó por carta al primer ministro neerlandés que no consideraba oportuno percibir la asignación mientras no desempeñara funciones oficiales relevantes y continuara centrada en sus estudios universitarios en Ámsterdam. Durante tres años rechazó tanto la parte correspondiente a ingresos personales como la destinada a gastos operativos.

Pero el pasado año, y aún sin haber concluido todavía su formación en Política, Psicología, Derecho y Economía, decidió reactivar la percepción del sueldo. El motivo, según explicó en otra comunicación oficial, respondía a la previsión de asumir progresivamente más responsabilidades institucionales y a la necesidad de contar con estructura propia: secretaría, equipo de apoyo y recursos que le permitan ejercer con autonomía. Además, las amenazas a su seguridad, que en el pasado la obligaron a residir temporalmente en Madrid, también influyeron en su decisión.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Casas reales europeas

La diferencia presupuestaria entre ambas monarquías es igualmente significativa. Mientras la casa real española opera con poco más de ocho millones de euros, la institución neerlandesa manejó en 2025 un presupuesto cercano a los 59 millones. En ese marco, el rey Guillermo Alejandro percibe alrededor de un millón de euros; la reina Máxima Zorreguieta, unos 410.000; y la princesa Beatriz, antigua soberana, supera el millón y medio anual.

Otros países del entorno presentan modelos distintos. En Noruega, el presupuesto global ronda los 30 millones de euros y se conocen las asignaciones del rey y la reina, aunque no siempre se detallan las del resto de miembros. En Dinamarca, tras la abdicación de Margarita II y la proclamación de Federico X, la dotación institucional aumentó hasta los 19 millones. Suecia, por su parte, distribuye alrededor de 13 millones, destinando buena parte a cubrir gastos oficiales del jefe del Estado.

En el Reino Unido, la denominada ‘Sovereign Grant’ experimentó un incremento notable en 2025, superando los 130 millones de libras, en parte por la rehabilitación del Palacio de Buckingham. Además, tanto el monarca como el heredero cuentan con ingresos adicionales procedentes de los ducados históricos, que les generan más de 45 millones de euros anuales.