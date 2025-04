Amalia de Holanda sorprende en la Plaza de Oriente con un discurso en español: “Madrid es una segunda casa para mí”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la princesa de Orange en la inauguración del jardín de tulipanes donados por Países Bajos a Madrid (AYUNTAMIENTO DE MADRID).

Los miembros de las casas reales de Europa son siempre las figuras institucionales más protegidos de sus países y, de hecho, este domingo conocíamos que desde Buckingham Palace habían neutralizado casi 500 posibles acosadores que habían intentado atentar contra los Windsor. Otra que vivió en sus propias carnes este miedo fue Amalia de Holanda, quien en 2022 decidió abandonar su apartamento de estudiante en Ámsterdam y mudarse de nuevo con sus padres al palacio de Huis ten Bosch, en La Haya. Sin embargo, las amenazas de seguridad no cesaban en Países Bajos y decidió poner rumbo a España.

La llegada a Madrid le permitió continuar con sus estudios universitarios a distancia mientras disfrutaba de un nivel de privacidad y tranquilidad difícil de lograr en su tierra natal. La capital española se convirtió en un refugio donde la joven pudo vivir con relativa normalidad y anonimato, una experiencia que claramente dejó una marca en su vida. Por ello, Amalia quiso tener un gesto con la ciudad y plasmar su seña con la flor más representativa de su país: el tulipán. El pasado mes de Noviembre, era el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien plantaba en la Plaza de Oriente un jardín de estas flores. Y, ahora que ha llegado la primavera y han florecido, la heredera al trono ha querido inaugurarlo en persona.

José Luis Martínez Almeida y Nieuwenkamp en la donación de tulipanes. (Madrid.es)

“Debido a circunstancias especiales, pude vivir en tu hermoso Madrid durante un año. El caluroso cariño con el que fui recibida ha hecho que, por un tiempo, también podría convertirse en mi hogar. Por eso quiero dar las gracias a Madrid, a su gente y a todos los que lo hicieron posible. Como resultado, llevo a tu ciudad un pedazo de esplendor floral holandés en la hermosa Plaza de Oriente“, escribió en redes sociales la princesa en noviembre. De hecho, fue su padrino, el rey Felipe, quien se aseguró de que su estancia en la capital se mantuviera en silencio y con un gran dispositivo de seguridad.

Este 7 de abril, ha vuelto a reproducir su agradecimiento en persona junto a Almeida a su lado. “Señor alcalde, Madrid es una segunda casa para mí, especialmente en un tiempo tan difícil en Holanda y bueno, en una manera muy holandesa, queremos agradecer a todo el mundo que han asegurado mi seguridad y bienestar aquí”, ha dicho la hija de Guillermo de Holanda en castellano.

El rey español Felipe y la reina Letizia posan con el rey holandés Guillermo Alejandro, la reina Máxima y Catalina Amalia, princesa de Orange, en el Museo STRAAT durante su visita de estado de dos días a los Países Bajos, en Ámsterdam, Países Bajos, el 18 de abril de 2024. (REUTERS/Piroschka van de Wouw).

Un evento con gran incertidumbre

La visita de la princesa Amalia a Madrid ha estado rodeada de un considerable hermetismo. A principios de la mañana, el periodista José Moreno, especializado en asuntos relacionados con la realeza, afirmaba inicialmente que la princesa no participaría en el acto público debido a cuestiones de seguridad. Sin embargo, los hechos desmintieron esa previsión, ya que la joven sí estuvo presente, aunque bajo unas medidas de protección muy rigurosas que impidieron conocer con antelación los detalles de su agenda.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, durante la cena de gala ofrecida por los reyes de Países Bajos, Guillermo y Máxima, en el Palacio Real de Ámsterdam. (EFE)

Debido a la fuerte protección que ejerce la casa real neerlandesa en su integridad, su visita a Madrid se ha manejado con total hermetismo y sin anuncio previo, lo que contribuyó a generar informaciones contradictorias en las horas previas al evento.

Según informaba Moreno en sus redes sociales, la presencia de Amalia en la capital española se estaba desarrollando bajo máxima discreción: "Me consta que la princesa ha tomado un vuelo a Madrid, por lo que es importante destacar que la casa real de los Países Bajos mantiene como norma que los periodistas no realicen preguntas a la princesa”. Además, habría la posibilidad a que la heredera al trono no compareciese en público: “Esta política podría ser la razón por la que el acto haya sido anulado y se celebre finalmente en un ámbito privado o sin previo aviso, como se había acordado en un principio”.