España

QueremosUnConventopuntocom: las exmonjas de Belorado buscan nuevo hogar ante su inminente desahucio y dicen tener ya 30 ofertas

Las polémicas religiosas deben abandonar el edificio que ocupan actualmente el próximo 12 de marzo, por lo que han pedido ayuda en internet

Guardar
La respuesta de la gente
La respuesta de la gente ante la petición de ayuda de las monjas de Belorado. (Queremosunconvento.com) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intentar resumir el culebrón de las exmonjas de Belorado es una tarea inútil. Basta decir que protagonizaron el primer cisma de la Iglesia Católica en el siglo XXI y que desde su expulsión han estado en el centro de varias tramas inmobiliarias, acusaciones de corrupción, iniciativas empresariales fallidas y escándalos de diversa índole que han desembocado en su próximo desahucio del convento que ocupan en el pueblo burgalés, previsto para el 12 de marzo.

Frente a ello, han lanzado una campaña, en la página web queremosunconvento.com, para encontrar nuevo alojamiento. “Las monjas clarisas de esta comunidad atraviesan uno de los momentos más difíciles y dramáticos de su historia”, cuenta el texto publicado en la web. “Amenazadas por un desahucio, han sido señaladas, maltratadas, acusadas y perseguidas simplemente por creer en su propio proyecto de vida. Hoy, más que nunca, buscan una oportunidad para continuar con su larga tradición de religiosas entregadas a la fe. Ante esta situación límite, nace la campaña “Queremosunconventopuntocom”, un llamamiento a la solidaridad de todos los españoles. Las monjas necesitan un lugar donde vivir y seguir desarrollando su vocación religiosa: una casa, un antiguo convento o cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario”.

Según su portavoz, la campaña ha sido un éxito. En las últimas semanas, las antiguas religiosas han recibido una treintena de ofertas de alojamiento procedentes tanto de distintas regiones de España —incluyendo Castilla y León, Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia y Aragón— como del extranjero, entre otros países, de lugares como Francia, Bélgica, Portugal, Suiza, Brasil y Estados Unidos, en concreto, Nueva York. “Si somos tan malas en España, debemos considerar la opción de marcharnos al extranjero”, han declarado estos días a los medios.

Las monjas excomulgadas de Belorado denuncian el envenenamiento de sus perros en Asturias. (Instagram: @tehagoluz)

Un traslado complicado

Francisco Canals, portavoz de las exclarisas, ha asegurado a la agencia EFE que la campaña de búsqueda de vivienda ha despertado un amplio interés y suma ya más de 7.000 visitas en su página web, aunque ha aclarado que la mayoría de los inmuebles ofrecidos requieren reformas o no se encuentran habitables, lo que dificulta su traslado.

Las propuestas de alojamiento son variadas, desde casonas y fincas rústicas hasta residencias vinculadas a empresas mineras, viviendas particulares y espacios en la denominada España vaciada. Algunas opciones se han ofrecido de forma gratuita, mientras que otras implican compraventa o alquiler.

Canals señaló que se están valorando todas las alternativas, insistiendo en que buscan “más tiempo” para poder encontrar una solución, por lo que plantean la posibilidad de que el Juzgado de Briviesca (Burgos) conceda otro mes de aplazamiento. A su juicio, el propósito del Arzobispado de Burgos no sería solo el desalojo, sino “diluir” la comunidad religiosa. Sin embargo, Florentino Aláez, abogado de las exreligiosas, ha reconocido a EFE que obtener una nueva prórroga sería complicado, dado que la primera se concedió en enero y permitió aplazar la fecha, originalmente prevista para el 10 de febrero, al 12 de marzo.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de un nuevo hogar. Como señalan en la página web: “En una España cada vez más vaciada, existen cientos de construcciones abandonadas donde nadie vive. Espacios que podrían volver a tener vida, sentido y futuro. Por eso pedimos la colaboración de particulares, instituciones o propietarios que puedan donar, ceder o vender a bajo coste un lugar donde estas mujeres puedan comenzar de nuevo. (...) Deja tu mensaje si puedes ayudar a estas monjas carismáticas”.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

Iglesia CatólicaReligiónReligión CatólicaDesahuciosOkupasSentencias EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

La promoción forma parte del Plan Vive y ofrece pisos de alquiler asequible con hasta tres dormitorio, precios un 40 % por debajo del mercado, garaje, piscina, gimnasio y áreas infantiles en Pinto

Abre este martes el plazo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

Siete investigados por el homicidio imprudente de Dominico, el niño fallecido tras recibir un corazón “quemado” por hielo seco en un trasplante marcado por errores y negligencias

El pequeño, de dos años y medio, murió este sábado después de pasar 60 días en un coma inducido tras una operación fallida de la que nunca llegó a despertar

Siete investigados por el homicidio

La Justicia ordena conceder la nacionalidad española a una estadounidense de origen sefardí: ha mostrado una “vinculación suficiente” con el país

La ley permite usar distintos tipos de prueba, como certificados de estudios sobre cultura española y conocimientos del idioma

La Justicia ordena conceder la

Así será el menú que se disfrutará en los Premios Goya 2026: gildas, ‘bombas’ y platos típicos catalanes

Los invitados a la gala podrán disfrutar de una selección de bocados fríos y calientes, así como algunos platos fuertes, una selección de quesos y también algunos postres

Así será el menú que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos desclasificados del 23F

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

La empresa de seguridad de la exconcejala del PP sigue engordando sus cuentas gracias a los contratos de Madrid: 10,8 millones para vigilar pisos protegidos y 968.000 euros para los centros deportivos

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

ECONOMÍA

Bruselas anuncia la aplicación provisional

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

El IPC se mantiene en el 2,3% en febrero gracias a la caída del precio de la luz

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Es importante que conozcas los derechos laborales que te pueden ayudar a conciliar tu vida familiar en 2026”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Futbolistas en activo con acciones

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions