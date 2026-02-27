QueremosUnConventopuntocom: las exmonjas de Belorado buscan nuevo hogar ante su inminente desahucio y dicen tener ya 30 ofertas

La respuesta de la gente ante la petición de ayuda de las monjas de Belorado. (Queremosunconvento.com) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intentar resumir el culebrón de las exmonjas de Belorado es una tarea inútil. Basta decir que protagonizaron el primer cisma de la Iglesia Católica en el siglo XXI y que desde su expulsión han estado en el centro de varias tramas inmobiliarias, acusaciones de corrupción, iniciativas empresariales fallidas y escándalos de diversa índole que han desembocado en su próximo desahucio del convento que ocupan en el pueblo burgalés, previsto para el 12 de marzo.

Frente a ello, han lanzado una campaña, en la página web queremosunconvento.com, para encontrar nuevo alojamiento. “Las monjas clarisas de esta comunidad atraviesan uno de los momentos más difíciles y dramáticos de su historia”, cuenta el texto publicado en la web. “Amenazadas por un desahucio, han sido señaladas, maltratadas, acusadas y perseguidas simplemente por creer en su propio proyecto de vida. Hoy, más que nunca, buscan una oportunidad para continuar con su larga tradición de religiosas entregadas a la fe. Ante esta situación límite, nace la campaña “Queremosunconventopuntocom”, un llamamiento a la solidaridad de todos los españoles. Las monjas necesitan un lugar donde vivir y seguir desarrollando su vocación religiosa: una casa, un antiguo convento o cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario”.

Según su portavoz, la campaña ha sido un éxito. En las últimas semanas, las antiguas religiosas han recibido una treintena de ofertas de alojamiento procedentes tanto de distintas regiones de España —incluyendo Castilla y León, Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia y Aragón— como del extranjero, entre otros países, de lugares como Francia, Bélgica, Portugal, Suiza, Brasil y Estados Unidos, en concreto, Nueva York. “Si somos tan malas en España, debemos considerar la opción de marcharnos al extranjero”, han declarado estos días a los medios.

Un traslado complicado

Francisco Canals, portavoz de las exclarisas, ha asegurado a la agencia EFE que la campaña de búsqueda de vivienda ha despertado un amplio interés y suma ya más de 7.000 visitas en su página web, aunque ha aclarado que la mayoría de los inmuebles ofrecidos requieren reformas o no se encuentran habitables, lo que dificulta su traslado.

Las propuestas de alojamiento son variadas, desde casonas y fincas rústicas hasta residencias vinculadas a empresas mineras, viviendas particulares y espacios en la denominada España vaciada. Algunas opciones se han ofrecido de forma gratuita, mientras que otras implican compraventa o alquiler.

Canals señaló que se están valorando todas las alternativas, insistiendo en que buscan “más tiempo” para poder encontrar una solución, por lo que plantean la posibilidad de que el Juzgado de Briviesca (Burgos) conceda otro mes de aplazamiento. A su juicio, el propósito del Arzobispado de Burgos no sería solo el desalojo, sino “diluir” la comunidad religiosa. Sin embargo, Florentino Aláez, abogado de las exreligiosas, ha reconocido a EFE que obtener una nueva prórroga sería complicado, dado que la primera se concedió en enero y permitió aplazar la fecha, originalmente prevista para el 10 de febrero, al 12 de marzo.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de un nuevo hogar. Como señalan en la página web: “En una España cada vez más vaciada, existen cientos de construcciones abandonadas donde nadie vive. Espacios que podrían volver a tener vida, sentido y futuro. Por eso pedimos la colaboración de particulares, instituciones o propietarios que puedan donar, ceder o vender a bajo coste un lugar donde estas mujeres puedan comenzar de nuevo. (...) Deja tu mensaje si puedes ayudar a estas monjas carismáticas”.

*Con información de EFE