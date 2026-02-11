Los sueldos de entre 20.200 y 35.200 euros pagarán más en la declaración de la renta que años anteriores . (Carlos Luján / Europa Press)

La campaña de la declaración de la renta ya está aquí. En dos meses, el 8 de abril, se abrirá el plazo para que los españoles ajusten cuentas con Hacienda y tendrán hasta el el 30 de junio. Respecto a años anteriores, hay un grupo salarial que quizá se sorprende al ver su resultado.

Pongamos contexto: en 2022, el Gobierno aprobó un cambio en la normativa del IRPF que afectó a las retenciones que las empresas aplican a los salarios (el Real Decreto 1039/2022, aprobado el 27 de diciembre de ese año). Antes, a quienes tenían sueldos entre 22.000 y 35.200 euros al año se les retenía una cantidad mayor de IRPF cada mes. Con la nueva norma, esa retención mensual bajó, lo que hizo que los trabajadores recibieran más dinero neto en sus nóminas durante el año.

Esto no significa que el impuesto total a pagar sea menor. Lo que ocurre es que, al llegar la declaración de la renta, Hacienda revisa cuánto IRPF corresponde pagar según el total cobrado y las circunstancias de cada persona (familia, deducciones, etc.). Si con las retenciones mensuales no se llegó a pagar lo que realmente tocaba, en la declaración hay que abonar la diferencia.

Si estás divorciado, estas son las deducciones que te permiten ahorrar dinero en la declaración de la Renta.

El cambio buscaba que los trabajadores tuvieran más liquidez mes a mes, pero ahora muchos tendrán que pagar más en la declaración anual porque se les ha retenido menos de lo que correspondía durante el año.

El nuevo sistema de retenciones se implementó a partir de enero de 2023. Esta modificación benefició de forma inmediata a quienes han visto incrementado su neto mensual, pero, a su vez, ha dejado sin cubrir la totalidad de la obligación tributaria anual. Por este motivo, el resultado final de la declaración no ha coincidido con la sensación transmitida por el salario recibido durante el año.

El efecto de este ajuste no es uniforme para todos los empleados dentro del tramo salarial señalado. Aquellos que se sitúan cerca de los 35.200 euros suelen afrontar una regularización más modesta, ya que la diferencia entre lo retenido y lo que corresponde pagar es menor. En cambio, quienes perciben un salario cercano a 22.000 euros con cargas familiares han experimentado ajustes más altos, ya que sus retenciones han sido especialmente reducidas. El importe final a ingresar está condicionado, además, por otros factores como la situación personal, el número de pagadores o la existencia de deducciones, siempre que estas se apliquen según los requisitos establecidos.

Tramos del IRPF según el salario

Los 6 tramos existentes para esta campaña de la declaración de la renta son, según Tax Down:

Los ingresos inferiores a 12.450 euros, pagan el 19%.

Las ingresos superiores a 12.450 euros e inferiores a 20.199 euros, pagan el 24 %.

Los ingresos superiores a 20.200 euros e inferiores a 35.199 euros, pagan el 30 %.

Las personas con ingresos superiores a 35.200 euros e inferiores a 59.999 euros, pagan el 37 %.

Los contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros e inferiores a 299.999 euros, pagan el 45 %.

Las personas con ingresos superiores a 300.000 euros, pagan el 47 %.

Antes de que comience oficialmente la campaña, los ciudadanos podrán solicitar el número de referencia, consultar y descargar sus datos fiscales y acceder a información detallada sobre el proceso. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, la Agencia Tributaria permitirá confeccionar la declaración por teléfono, previa solicitud de cita, que podrá gestionarse entre el 29 de abril y el 27 de junio.

En relación con la atención presencial, la Agencia Tributaria atenderá en sus oficinas del 1 al 30 de junio de 2025 para ayudar a cumplimentar la declaración, siempre con cita previa. Las citas podrán concertarse del 29 de mayo al 27 de junio. El plazo para presentar declaraciones con resultado a ingresar mediante domiciliación bancaria finaliza el 25 de junio.

Obligados a presentar la declaración de la renta 2026

Durante la Campaña de la Renta de 2025 estarán obligados a declarar quienes perciban rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un solo pagador, o 15.876 euros si los ingresos provienen de dos o más pagadores. También deberán presentar declaración las personas que hayan estado dadas de alta en algún momento del ejercicio como autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Quienes sean titulares del ingreso mínimo vital (IMV) y los miembros de su unidad de convivencia también deberán declarar. Por el contrario, los beneficiarios de prestaciones por desempleo quedarán exentos de presentar la declaración del IRPF, siempre que el Congreso ratifique el real decreto-ley de revalorización de pensiones que contempla este cambio.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta (Carlos Luján / Europa Press)

El año pasado, el 65% de las declaraciones resultaron a devolver En cuanto a los métodos de pago, la Agencia Tributaria admite el ingreso de la cuota mediante domiciliación, cargo en cuenta, NRC (Número de Referencia Completo), tarjetas de crédito o débito bajo condiciones de comercio electrónico seguro, y transferencias instantáneas a través de plataformas como Bizum. También puede pagarse mediante documento de ingreso, que debe imprimirse para abonar en una entidad colaboradora durante el plazo correspondiente.

En la campaña anterior, la de 2024, la Agencia Tributaria devolvió 13.094 millones de euros a 15.611.000 contribuyentes. Hasta el 30 de diciembre se había efectuado el 97,5% de las devoluciones solicitadas y se había abonado el 95,5% de los importes reclamados. Se presentaron 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que en el ejercicio previo. De ellas, 16 millones, el 65%, resultaron a devolver. Más de 47.000 declaraciones rectificativas fueron registradas, facilitando a los contribuyentes evitar comprobaciones posteriores, intereses y posibles sanciones.