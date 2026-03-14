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La nueva vida de Anna Barrachina: así triunfa como pintora la hija de Álvaro Muñoz Escassi

La joven artista, que durante años ha llevado una vida discreta lejos del foco mediático, consolida su carrera como pintora con nuevos reconocimientos y presencia en ferias de arte

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Anna Barrachina en una imagen
Anna Barrachina en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @anna.barrachina.paintings)

Han pasado más de diez años desde que una noticia sacudiera el universo de la crónica social. Álvaro Muñoz Escassi, uno de los rostros más conocidos del panorama mediático español, confirmaba públicamente que tenía una hija cuya existencia hasta entonces era desconocida para el gran público. Tras varias semanas de rumores y fotografías que alimentaban la especulación, fue el propio jinete quien decidió hablar y poner fin a las dudas.

“Anna, mi hija, es la más inocente de esta historia, hasta el punto de que ha sido la última en enterarse. Lo supo hace un mes. Si lo cuento ahora es porque mi hija no se merece que nadie vaya a especular con su vida”, explicó entonces en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!.

Escassi y Anna Barrachina en
Escassi y Anna Barrachina en una imagen de redes sociales. (Instagram @alvaro.escassii)

Hoy, más de una década después, Anna Barrachina está completamente integrada en la vida de su padre, que en estos años ha demostrado en numerosas ocasiones el cariño y la cercanía que mantiene con ella. La joven nació fruto de una fugaz relación que Escassi mantuvo en Alemania con Mercedes Barrachina, cuando él tenía 19 años y ella 32.

Una carrera en el mundo del arte

A diferencia de su padre, acostumbrado desde hace años a la exposición mediática, Anna ha optado por llevar una vida discreta y alejada de los focos. Su prioridad está en su carrera artística, un camino que ha ido construyendo poco a poco y que empieza a dar importantes frutos.

La joven pintora forma parte de The Global Art Company, una agencia dedicada a la promoción de artistas plásticos en la que ya figura como uno de los talentos con mayor proyección. Su estilo se caracteriza por el uso intenso del color y por la mezcla de distintas técnicas.

Anna Barrachina en una imagen
Anna Barrachina en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @anna.barrachina.paintings)

Desde la propia agencia destacan que en su trabajo se puede encontrar “una explosión de color y una amplia diversidad de técnicas”. Para sus composiciones utiliza materiales muy variados, desde tiza o algodón hasta cera, gesso, acrílicos o carboncillo, con los que busca crear contrastes y equilibrios visuales que definan su identidad como artista.

En los últimos meses su nombre ha empezado a sonar con más fuerza dentro del circuito artístico. Uno de sus logros más recientes ha sido participar en la Semana del Arte de Madrid, donde tuvo la oportunidad de intervenir artísticamente uno de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

Anna Barrachina en una imagen
Anna Barrachina en una imagen de redes sociales. (Instagram @anna.barrachina.paintings)

A este reconocimiento se suma otro hito importante: el Premio de Adquisición MANERO — Marqués de Cubas en la feria JUSTMAD de 2026 gracias a su obra Change of Plans (2025).

Una artista conectada con su público

Más allá de las galerías y ferias, Anna también utiliza sus redes sociales como escaparate para mostrar su trabajo. A través de estas plataformas comparte algunos de sus procesos creativos y, en ocasiones, pone a la venta determinadas piezas.

El pasado mes de diciembre, por ejemplo, anunció una pequeña colección especial inspirada en la Navidad. Una de las obras que mostró entonces estaba a la venta por 400 euros, un precio que refleja su intención de acercar su arte a un público amplio.

Una de las pinturas de
Una de las pinturas de Anna Barrachina compartida en sus redes sociales. (Instagram @anna.barrachina.paintings)

De la moda al arte

Antes de centrarse plenamente en la pintura, la joven tuvo contacto con otros sectores creativos. Durante varios años estuvo vinculada al mundo de la moda, trabajando como modelo y desempeñando funciones relacionadas con la comunicación para algunas firmas, entre ellas The Extreme Collection.

En paralelo, también apostó por su formación académica. Entre 2016 y 2020 estudió Marketing en ESIC Business & Marketing School, una de las escuelas de negocios más conocidas en este ámbito.

Anna Barrachina en una imagen
Anna Barrachina en una imagen de redes sociales. (Instagram @anna.barrachina.paintings)

Con el tiempo, sin embargo, decidió dar un giro a su carrera profesional para apostar por lo que realmente le apasionaba: la pintura. Una decisión arriesgada que, a juzgar por sus recientes reconocimientos, empieza a dar sus frutos. Y todo apunta a que su nombre seguirá sonando cada vez con más fuerza en el panorama artístico.

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