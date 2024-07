Anna Barrachina, hija de Álvaro Muñoz Escassi, recalca su apoyo a su padre en medio de la polémica con María José Suárez

Anna Barrachina ha vuelto a acaparar el foco mediático en Marbella con motivo de la tradicional Global Gift Gala. Con una clara conciencia social, la artista ha donado una de sus obras a la fundación, demostrando su compromiso con la causa benéfica. Es por ello que a la hora de atender a los medios de comunicación, la hija de Álvaro Muñoz Escassi ha desviado toda la atención al evento, esquivando las preguntas sobre su padre. A pesar de la reciente ola de titulares que ha protagonizado el jinete, como era de esperar, su hija sigue mostrando su apoyo con un rotundo "sí". En esta ocasión, Barrachina ha decidido evitar cualquier comentario relacionado con Escassi, subrayando que su principal objetivo es centrar la atención en la Global Gift Gala Marbella. "Bueno, mira, yo hoy estoy aquí por la Fundación y me gustaría darle protagonismo a la Fundación y no me gustaría comentar nada más", ha declarado la artista, enfatizando su deseo de mantener el foco en la causa benéfica y no en los rumores. Por el momento, Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez siguen siendo protagonistas tras todo el revuelo que han causado con su ruptura, y a pesar de que ambos ya han contado sus versiones en televisión, lo cierto es que todavía hay mucho por descubrir.

