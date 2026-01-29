María José Suárez se desmarca de la decisión de Álvaro Muñoz Escassi de retirar su demanda contra Valeri

Durante la apertura de un nuevo restaurante en Madrid, María José Suárez respondió a las preguntas sobre la disputa entre su expareja Álvaro Muñoz Escassi y Valeri Cuéllar adoptando una posición reservada y evitando hacer declaraciones sobre la reciente decisión de Escassi de abandonar la vía judicial, según publicó el medio. Estas declaraciones se produjeron tras conocerse que la modelo y presentadora había dejado de tener contacto con Valeri desde hace tiempo y, por tanto, desconocía cualquier paso que pudiese dar respecto a posibles nuevas acciones legales, informó el medio.

La situación surge después de la determinación de Álvaro Muñoz Escassi de retirar la demanda que había interpuesto hace más de un año contra Valeri Cuéllar por supuesta extorsión, reportó el medio. De acuerdo a lo consignado por el medio, el jinete confirmó públicamente esta decisión el 22 de enero tras coincidir en los juzgados de Plaza de Castilla, donde declaró: "No quiero saber nada más, le he dicho al juez que nos olvidamos del tema, ya está bien, se acabó, se archiva el caso". Escassi manifestó que, desde su perspectiva, queda todo atrás y su intención es concluir la controversia judicial con su examante.

Tal como detalló el medio, Valeri Cuéllar, la mujer trans con quien Escassi mantuvo una relación paralela y cuya revelación provocó la ruptura entre el jinete y Suárez en junio de 2024, aseguró ante los medios que la retirada de la demanda se debió a la falta de pruebas que respaldasen las acusaciones de extorsión. Además, expresó su intención de tomar la iniciativa legalmente y denunciar al sevillano por presunta denuncia falsa.

A propósito de la posición de Suárez frente a estos hechos, la ex Miss España 1996 dejó claro ante las cámaras de televisión que no se siente vinculada a los recientes acontecimientos judiciales entre su expareja y Valeri Cuéllar. El medio informó que, tras una cena con amigos en la capital, Suárez declaró: "Me he enterado, pero no tengo nada que decir al respecto, corazón". Según el medio, hizo estas declaraciones con una sonrisa y sin mostrar disposición a debatir sobre el asunto.

Según añadió el medio, Suárez subrayó que hacía mucho tiempo que no mantenía comunicación con Valeri y que no estaba al tanto de cómo la colombiana habría recibido la noticia de la retirada de la demanda. Tampoco conocía si Valeri seguiría adelante con la intención anunciada de emprender acciones legales contra Escassi.

La relación entre Suárez y Escassi terminó tras la revelación del affaire, tal como recordó el medio, que también puntualizó las repercusiones públicas y mediáticas del caso. Desde entonces, la actitud de Suárez en sus escasas apariciones públicas ha consistido en evitar involucrarse o contestar a cuestiones relativas al litigio o a cualquier episodio derivado de la ruptura.

El medio detalló que Escassi, quien participó en un programa televisivo reciente, reiteró su deseo de no continuar alimentando la polémica y de poner punto final al proceso. Por su parte, Valeri ha insistido en que su única intención es limpiar su imagen tras lo que considera una acusación infundada. El proceso aún podría tener nuevos episodios judiciales si prospera la querella anunciada por la colombiana, según destacó la cobertura del medio.

El caso ha atraído la atención mediática desde que tuvo lugar la ruptura entre Suárez y Escassi, alimentada por declaraciones públicas, apariciones en medios televisivos y una sucesión de denuncias ante la justicia. Según recoge el medio, la posibilidad de que surjan nuevas demandas mantiene la cobertura sobre el enfrentamiento entre Escassi y Valeri, incluso después de la retirada de la demanda inicial.

La posición de distancia adoptada por Suárez y su negativa a realizar comentarios ha dejado en suspenso cualquier expectativa sobre su implicación en futuros acontecimientos relacionados con el conflicto legal, informó el medio. Desde la ruptura en junio de 2024, la ex Miss España ha procurado desvincularse de la controversia surgida en torno a Escassi y Valeri, según reiteró el medio.