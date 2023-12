Mar Vega, presentadora de ‘Patas Arriba’: “Los animales no son regalos, tampoco juguetes. Son una responsabilidad”

Mar Vega, presentadora de 'Patas Arriba' (Canal Sur)

“El perro es el mejor amigo del hombre”, es una frase que se ha repetido durante décadas a la hora de referirse a los animales de compañía, dada su lealtad, su amistad y su cariño hacia las personas. Con motivo del Día internacional de los Derechos de los Animales, Mar Vega, presentadora del espacio andaluz Patas arriba, explica a Infobae España que, más allá de estas cuestiones, las mascotas cumplen una función trascendental en la vida de las personas y que, la mayor parte de las veces no somos conscientes de ello.

Patas arriba “es el primer programa de televisión en España donde se alza la voz contra el abandono y el maltrato animal”. Una realidad que “no se puede esconder” y que, a pesar de los avances que han tenido lugar en los últimos tiempos, las cifras siguen siendo alarmantes. Se trata de un proyecto especial para la conductora de televisión, quien ha vivido en primera persona “cómo los animales ayudan a las personas en los momentos complicados”. De ahí nace su necesidad “de defenderlos de lo que se está viviendo diariamente en el mundo”.

“Me siento en deuda con ellos. Yo creo que todas las personas nos tenemos que sentir en deuda con los animales de compañía, porque ellos realmente todo lo hacen en beneficio de las personas. Nos quieren, nos esperan, son fieles, son leales... El animal es el mejor amigo del hombre porque no te traiciona, al contrario, siempre va a estar ahí para ti, te va a recibir con cariño y alegría siempre”, manifiesta a Infobae España.

“No son un capricho”

Teniendo en cuenta que nos encontramos en fechas navideñas, lo primero que ha querido recalcar la que fuera colaboradora de Zapeando es que las mascotas “no son regalos”. Normalmente, las personas aprovechan estas festividades para comprar un animal y obsequiarlo en Nochebuena o el día de Reyes. Una práctica que deja entrever que se trata de un juguete y que, transcurrido un tiempo, muchos quisieran ‘devolver’, razón por la que son abandonados o llevados a un centro de acogida.

“Los animales no son juguetes, no son regalos. No son un capricho. Que la gente sea consciente de esto”, reitera Vega, quien aclara que si se desea regalar un animal de compañía, “se haga otro día con la idea de transmitir la responsabilidad que conlleva tener una mascota en casa”.

“A partir de ese momento —de la adopción o compra de un animal— es parte de tu familia, forma parte de tu vida, de tus planes, de tus quehaceres, de tus penas y de tus alegrías. Hay que ser muy responsables para adoptar un animal o para proporcionarle uno a tu hijo. Vamos a ser conscientes de lo que tenemos entre las manos”.

Asimismo, Mar Vega asegura que “hay muchísima gente que hace cosas buenas por los animales, que les da una segunda vida. Pero, desgraciadamente, hay personas que abandonan a los animales porque piensan que comprar un animalito es un juguete”. La situación de abandono, según profundiza Vega, se ha acrecentado tras la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

“Hay infinidad de protectoras, centros de acogida, refugios... que no dan abasto. Recogen animales de infinidad de sitios”, de ahí la importancia de que se fomente el respeto hacia los animales y la adopción responsable de los mismos. “No sé si es peor la frustración del animal de estar tantísimos años en la protectora o la frustración de todas las personas que ven que los animales año tras año no salen de ahí”, detalla.

“Ayudan a las personas”

La comunicadora señala que el objetivo principal del programa es “demostrar que los animales ayudan a las personas en muchas circunstancias de la vida y, sin pedir nada a cambio, están para todo lo positivo”. Mar Vega indica que las mascotas son capaces de detectar nuestro estado de ánimo e, incluso, enfermedades. Tanto es así que, en una de sus entregas, “un perro detectó la hipoglucemia de su dueño antes que la máquina que llevaba en su brazo controlando sus niveles de azúcar”.

Sin ir más lejos, la propia conductora del espacio también ha vivido una experiencia similar en primera persona, pues hace un tiempo ella fue diagnosticada con cáncer y, en aquellos duros momentos, su “luz” fue su mascota Miky. “Llegó en el momento que más lo necesitaba. Es el amor de mi vida. Le quiero con locura”, confiesa. Asimismo, añade que también cuenta con dos perras, Gala y Gina, las cuales fueron adoptadas teniendo en cuenta las responsabilidades que ello conlleva. “Son la alegría de mi casa, son mi familia, son mi vida”.

Pero, además, las mascotas ayudan a mitigar la soledad y fomentan las relaciones entre personas. De hecho, una de las cosas que más ha impactado a Mar Vega durante el rodaje del programa ha sido “ver como unas terapias con burros, llevadas a cabo en Granada para tratar los trastornos de la conducta alimentaria, devolvían la vida a una joven de 20 años, quien cada día salía con una sonrisa del lugar”.