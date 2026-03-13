España

Los beneficios de tomar semillas de chía para la salud digestiva y la calidad del sueño

Este ‘superalimento’ cuenta con numerosas propiedades para el bienestar general

Semillas de chía.
Semillas de chía. (Freepik)

En los últimos años, las semillas de chía han pasado de ser un ingrediente casi desconocido a convertirse en uno de los llamados “superalimentos” más populares. Estas diminutas semillas negras o grises, heredadas de la alimentación de los antiguos aztecas, destacan por su extraordinario perfil nutricional y por la facilidad con la que pueden incorporarse a la dieta diaria.

Las semillas de chía son ricas en ácidos grasos omega-3, fibra, proteínas y antioxidantes naturales, cuentan desde la Fundación Española de Nutrición (FEN). Por ello se han ganado un lugar en batidos, yogures, ensaladas y postres saludables.

Más allá de su versatilidad culinaria, diversos especialistas en nutrición señalan que su consumo regular puede aportar múltiples beneficios para la salud: desde ayudar en la digestión hasta proteger la salud cardiovascular.

Un aliado para la digestión

Uno de los aspectos más destacados de las semillas de chía es su elevado contenido en fibra. Con aproximadamente 34,4 gramos por cada 100 gramos, constituyen una de las fuentes vegetales más ricas en este nutriente.

La fibra desempeña un papel esencial en la salud digestiva: favorece el tránsito intestinal, contribuye a reducir la acidez estomacal y alimenta las bacterias beneficiosas del intestino. Gracias a estas propiedades, las semillas de chía pueden ayudar a combatir el estreñimiento y mejorar el funcionamiento general del sistema digestivo.

Protección para el corazón

Las semillas de chía también destacan por su aporte de ácidos grasos omega-3, conocidos por su papel protector frente a las enfermedades cardiovasculares. A esto se suma su contenido en minerales como el potasio y el magnesio, fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema circulatorio.

La combinación de estos nutrientes puede contribuir a reducir la presión arterial y a disminuir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. Por ello, incluirlas en una dieta equilibrada puede ser un gesto sencillo para cuidar la salud del corazón.

Un apoyo para el descanso y el estado de ánimo

Otro componente relevante de las semillas de chía es el triptófano, un aminoácido esencial que el organismo utiliza para producir serotonina y melatonina. Estas dos hormonas desempeñan un papel clave en la regulación del estado de ánimo y del ciclo del sueño. Consumidas de forma regular, las semillas de chía pueden favorecer la relajación, ayudar a gestionar el estrés y contribuir a un descanso nocturno de mayor calidad.

Fortalecen huesos y dientes

En materia de minerales, las semillas de chía también destacan por su contenido en calcio. Una ración de apenas 25 gramos de semillas de chía aporta más del 15 % de la ingesta diaria recomendada de este nutriente. Este aporte puede contribuir al fortalecimiento de huesos y dientes, especialmente cuando se combina con una dieta equilibrada.

Beneficios para el cerebro

Las semillas de chía contienen aproximadamente un 20 % de ácidos grasos vegetales, entre los que destacan los omega-3. Estos compuestos están asociados con una mejor función cognitiva, ya que participan en el funcionamiento de las células nerviosas.

Por ello, su consumo puede favorecer la concentración, la memoria y el rendimiento mental, convirtiéndolas en un complemento interesante para estudiantes y personas con alta carga intelectual.

Ayuda en la prevención de la diabetes

Otro aspecto importante es su capacidad para contribuir a la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Gracias a su alto contenido en fibra y a su perfil nutricional equilibrado, las semillas de chía ayudan a ralentizar la absorción de azúcares durante la digestión. Este efecto puede desempeñar un papel relevante en la prevención de la diabetes y en el control de la glucemia dentro de una alimentación saludable.

