Un hombre deja pasar a una mujer en el supermercado, ella le regala dos billetes de rascar y gana más de 800.000 euros

Ryan, ganador de la lotería, posa con su premio. (Maryland Lottery)

Un simple acto de amabilidad ha transformado de forma inesperada la vida de Ryan, un joven estadounidense residente en el estado de Maryland. El hombre, que decidió dejar pasar a una clienta por delante de él en el supermercado, ha terminado ganando un millón de dólares.

Según ha contado la agencia de lotería de Maryland (Maryland Lottery), el afortunado acudió a un supermercado de la cadena americana Walmart, ubicado en el Boulevard George Clauss, para cobrar un premio de 500 dólares que había conseguido previamente en un billete ‘rasca y gana’. Ryan no tenía demasiada prisa, así que, cuando llegó su turno en la cola para recoger el premio, decidió dejar pasar primero a la clienta que iba detrás de él.

Para agradecérselo, ella le regaló otros dos billetes ‘rasca y gana’, valorados en 10 dólares cada uno (unos 8,66 euros). Los boletos dieron suerte y ganó con ellos 50 dólares más, sumando un total de 550 dólares en ganancias de lotería (476,41 euros).

Doble o nada

Viendo su racha de suerte, Ryan decidió que lo mejor no era retirarse, sino reinvertir ese dinero de nuevo en la lotería de Maryland. En esta ocasión, compró dos boletos más de rasca y gana estilo crucigrama. En estos billetes, hay que rascar 18 casillas, bajo las que pueden esconderse las 18 letras ganadoras. El hombre se gastó 25 dólares (21,65 euros) en cada uno de ellos.

Una vez más, la suerte sonrió a Ryan: uno de los boletos estaba premiado. Cuando fue a cobrar el premio a un cajero, se llevó la gran sorpresa: había obtenido el premio gordo, un millón de dólares, equivalente a unos 860.000 euros.

“Pensaba que había ganado 10.000 dólares. Luego me di cuenta que me estaba equivocando por un factor de 10″, ha contado a Maryland Lottery. El estadounidense acudió el pasado 25 de febrero a cobrar su premio final de 860.000 euros en las oficinas de lotería de Baltimore. Feliz por su inesperada victoria, Ryan ha explicado que invertirá el dinero en comprarse coches nuevos, tanto para él como para su prometida, con quien tiene planeado casarse en unas pocas semanas.

“Estábamos estresados por la boda y otras cosas, pero nos mantuvimos optimistas”, ha explicado. Una vez que cumplan sus planes, ahorrarán el resto del dinero para el futuro. El premio retirado por Ryan es el primero de los tres que se ofrecen en esta línea de rasca y gana estilo crucigrama. Los jugadores todavía pueden hacerse con uno de los tres grandes premios de un millón de dólares, que aún permanece sin reclamar.

La trascendencia de la noticia se inscribe en el marco de la popularidad de los juegos de azar en Estados Unidos. De acuerdo con los datos recogidos por La Dépêche du Midi, las ventas de billetes de lotería en el país han superado los 113.000 millones de dólares a lo largo de 2024, y el gasto medio anual por persona se sitúa en 320 dólares, fundamentalmente en boletos de rasca y gana.