Cada español gastará una media de 18,77 euros en décimos del Sorteo de 'El Niño' de 2026, 0,57 euros más que en 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' en 2026 distribuirá un total de 770 millones de euros en premios, con el primer premio que otorgará 2 millones de euros a la serie, equivalentes a 200.000 euros por décimo premiado. El evento está programado para el martes 6 de enero de 2026 y se celebrará a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, utilizando el sistema de Bombos Múltiples, según detalló Europa Press.

La previsión de gasto medio por habitante para la compra de décimos de este sorteo registra un incremento respecto al año anterior. En 2026, cada español destinará en promedio 18,77 euros a la adquisición de boletos, cifra que supera los 18,20 euros consignados para 2025. Los datos sobre la consignación por habitante fueron publicados por Europa Press a partir de los informes de Loterías y Apuestas del Estado.

Asturias se posiciona este año como la comunidad autónoma con la mayor media de gasto por habitante, alcanzando los 31,37 euros. Le siguen Castilla y León con 30,04 euros, La Rioja con 28,17 euros, Comunidad Valenciana con 26,17 euros, Cantabria con 24,39 euros, País Vasco con 23,82 euros, Aragón con 23,44 euros, Castilla-La Mancha con 21,56 euros, Murcia con 20,88 euros y Galicia con 19,67 euros de media por persona. Europa Press indicó que las regiones donde menos se prevé gastar en este sorteo son Ceuta y Melilla, con 3,81 euros y 4,42 euros respectivamente, y detrás se sitúan Baleares con 9,40 euros, Cataluña con 12,96 euros, Navarra con 13,01 euros, Canarias con 13,67 euros, Extremadura con 15,12 euros, Andalucía con 15,47 euros y Madrid con 17,84 euros.

En términos de volumen de lotería consignada por comunidades autónomas, Europa Press reportó que la Comunidad Valenciana se sitúa en el primer lugar con 139,1 millones de euros consignados en décimos de 'El Niño'. Andalucía ocupa la segunda posición con 133,3 millones de euros, seguida por la Comunidad de Madrid con 124,9 millones de euros, y Cataluña registra 104,1 millones de euros. Otros territorios con cifras destacadas son Castilla y León con 71,7 millones de euros, Galicia y País Vasco con 53,1 millones cada uno, Castilla-La Mancha con 45,2 millones, la Región de Murcia con 32,8 millones, Asturias con 31,6 millones, Aragón con 31,5 millones y Canarias con 30,4 millones.

En sentido opuesto, las regiones con menos consignación son Ceuta y Melilla. Las cifras para estas ciudades autónomas alcanzan 316.800 euros y 379.200 euros respectivamente. La Rioja figura con 9,1 millones de euros, Navarra suma 8,8 millones, Baleares presenta 11,4 millones, Cantabria 14,4 millones y Extremadura 15,9 millones.

La emisión total para el sorteo de 2026 está compuesta por 55 series de 100.000 billetes cada una, con un valor por billete de 200 euros, dividido en décimos que se venden a 20 euros cada uno. Así, la emisión total asciende a 1.100 millones de euros, y el 70% de esta cantidad, es decir, 770 millones de euros, se destina a premios, según la información de Europa Press.

En cuanto a la estructura de premios, el principal otorga 2 millones de euros por serie y el segundo reparte 750.000 euros por serie. Además, el tercer premio asciende a 250.000 euros por serie. El sorteo también incluye 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 premios de 400 euros, entre otros repartos menores, lo que convierte al evento en una de las iniciativas con mayor distribución de premios en el calendario anual de sorteos en España, de acuerdo con Europa Press.