España acumula 234 l/m2 de lluvia entre el 1 de enero y el 25 de febrero en el inicio de año más lluvioso desde 1996

La España peninsular ha acumulado 234 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia entre el 1 de enero y el 25 de febrero, el doble de lo normal para los dos primeros meses del año, según ha señalado en 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"A falta de contabilizar los tres últimos días de febrero, se trata ya del conjunto enero-febrero más lluvioso desde 1996", ha indicado en un mensaje en su perfil.

Desde el 29 de diciembre de 2025 se han registrado un total de once borrascas y danas de gran impacto prácticamente consecutivas, que han dejado récord de lluvias y de agua acumulada en los embalses. Así, la reserva hídrica española está al 83%, con 46.494 hectómetros cúbicos (hm3), la cifra más alta registrada para esta semana de febrero en los últimos 39 años.

