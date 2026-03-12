España

Estos son los cuatro estudios que debe hacerse cualquier mujer después de los 40 años, según un doctor

Esta etapa marca el inicio de transformaciones hormonales y metabólicas en las mujeres

Guardar
Doctora observando una mamografía (Shutterstock)
Doctora observando una mamografía (Shutterstock)

A partir de los 40 años muchas mujeres comienzan a experimentar cambios físicos y emocionales que con frecuencia se atribuyen simplemente al paso del tiempo. Cansancio persistente, aumento de peso sin causa aparente, alteraciones del sueño o dificultad para concentrarse suelen interpretarse como síntomas inevitables de la edad.

Sin embargo, algunos especialistas advierten que detrás de estas señales pueden existir procesos biológicos específicos que conviene analizar con mayor profundidad. El doctor Alexandre Olmos sostiene que esta etapa marca el inicio de transformaciones hormonales y metabólicas que no siempre se detectan en los análisis médicos convencionales. “Dejemos de normalizar que a partir de los 40 las mujeres estén cansadas, que aumenten de peso sin explicación, que duerman peor, que estén más irritables o ansiosas, que tengan niebla mental y lo llamen edad”, afirma el especialista.

Según explica, estos cambios forman parte de una transición biológica más compleja que comienza antes de la menopausia y que puede manifestarse durante la perimenopausia. “No es solo la edad, es biología cambiando”, señala en una publicación difundida en sus redes sociales (@dr.alexandreolmos).

Durante esta fase, el cuerpo femenino atraviesa ajustes hormonales significativos. “A partir de esta etapa comienzan transiciones hormonales y metabólicas profundas”, indica Olmos. Entre los procesos más relevantes menciona las variaciones del estrógeno y cambios en la respuesta metabólica del organismo. “El estrógeno fluctúa, la sensibilidad a la insulina cambia, el sistema nervioso se vuelve más reactivo y muchas veces estos cambios no aparecen en una analítica convencional”, explica.

Qué exámenes médicos tener con 40 años

Para el especialista, el problema radica en que muchas mujeres solo se realizan controles básicos que pueden pasar por alto señales tempranas de desequilibrios fisiológicos. “Si no los detectas a tiempo, pierdes la oportunidad de prevenir malestares físicos, emocionales y metabólicos propios de la perimenopausia y la menopausia”, advierte.

Con ese objetivo, Olmos recomienda prestar atención a cuatro aspectos biológicos que, según afirma, pueden aportar información clave sobre el estado de salud en esta etapa de la vida. El primero es la inflamación de bajo grado, un proceso que puede mantenerse durante años sin síntomas evidentes. “No siempre se ve en una PCR común, pero cuando hay inflamación celular crónica afecta tu metabolismo, tus hormonas y tu energía sin que lo notes”, explica. La inflamación persistente, añade, puede influir en la regulación hormonal y en el funcionamiento general del organismo.

El segundo aspecto es la metilación, un proceso bioquímico fundamental para la activación de ciertas vitaminas y para el equilibrio neurológico. “Si tu cuerpo no puede activar correctamente la vitamina B12, B6 o el ácido fólico, tu sistema nervioso y tu cerebro pueden sentirse lentos, ansiosos o agotados”, señala el médico. Esta situación, añade, puede afectar la producción y el reciclaje de neurotransmisores. En ese sentido, Olmos vincula la metilación con otros procesos internos importantes para la salud mental y metabólica. “Esto se relaciona con un mal reciclaje de neurotransmisores y detoxificación pobre”, afirma.

El tercer punto que recomienda estudiar es la disbiosis intestinal, es decir, el desequilibrio de la microbiota. Con el paso de los años, factores como el estrés, la dieta o ciertos hábitos pueden modificar la composición de la flora intestinal. “La flora intestinal cambia con los años, el estrés y la alimentación”, explica el especialista. Cuando ese equilibrio se altera, pueden aparecer síntomas digestivos y sistémicos. “Y si hay desequilibrio, aparecen síntomas como gases, hinchazón, ansiedad, intolerancias y fatiga”, añade.

Como decía Hipócrates, la salud empieza en el intestino. Este video revela la conexión vital entre tu microbiota, tu sistema inmune y tu estado de ánimo. Entiende la diferencia entre prebióticos y probióticos con una lista clara de alimentos para transformar tu salud.

El cuarto elemento es la alteración de los ritmos circadianos, el sistema biológico que regula el sueño y numerosos procesos hormonales. “Tu reloj biológico puede estar desincronizado por estrés, mala alimentación, poca exposición solar o luz artificial”, advierte Olmos. Las consecuencias de esta desregulación pueden afectar distintas áreas del bienestar físico. “Eso impacta directamente en tus hormonas, en tu sueño y en tu peso”, sostiene.

Según el especialista, estos cuatro factores pueden analizarse de manera conjunta para obtener una visión más completa del estado metabólico y hormonal. “Todo esto lo analizamos con un solo estudio completo que forma parte del protocolo que aplico en consulta para prevenir, entender y optimizar tu salud a partir de los 40”, concluye.

Temas Relacionados

MujeresEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Aunque la enfermedad limite la capacidad de trabajar, muchos trabajadores ven denegadas sus solicitudes de incapacidad permanente y deben enfrentarse a un largo proceso administrativo

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad

Jessica Peñaranda, psicóloga: “No se trata de eliminar el malestar, sino de aprender a vivir con él”

La experta señala que la clave del bienestar no se encuentra en evitar a toda costa las emociones desagradables, sino en entender que también forman parte de la vida

Jessica Peñaranda, psicóloga: “No se

Egipto, Marruecos y Argelia lideran la compra de armas en África: la cercanía de Mohamed VI a EEUU y los “acuerdos reservados” argelinos con Rusia

El país liderado por Mohamed VI experimenta uno de los principales crecimientos en los últimos cinco años

Egipto, Marruecos y Argelia lideran

El Ministerio de Defensa de Italia informa sobre el impacto de un misil en una de sus bases militares en Irak

El impacto en la base de Erbil no ha dejado heridos ni bajas

El Ministerio de Defensa de

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

El conductor recibió una multa, acusado por el consistorio de recoger pasajeros fuera de una parada oficial en la estación de Chamartín

Un juzgado suspende la sanción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado suspende la sanción

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

‘Lexit’, el movimiento autonomista que busca que León se separe de Castilla y León: “Hay gente de izquierdas y de derechas que comparte esta idea”

El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo debes frenar en carretera: “Si pisas el embrague y luego el freno se embala el coche”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions