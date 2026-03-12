España

El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

Hasta la fecha, las compañías españolas han coordinado cerca de 30 vuelos chárter desde Arabia Saudí y Omán

Guardar
Defensa trae de vuelta a
Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio (Ejército del Aire)

Los últimos datos del Ministerio de Exteriores cifran en torno a 6.000 los españoles repatriados desde Oriente Medio tras el desarrollo del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel. El Gobierno ha asegurado que todos los ciudadanos de España que deseen volver para evitar riesgos tendrán la opción de hacerlo. El Ejército del Aire se está encargando de llevar a cabo las evacuaciones con aviones militares. No obstante, hay personas que han optado por acelerar su vuelta y no esperar a una plaza en una de estas aeronaves.

Las compañías de aviación están ofreciendo una alternativa a través de un “puente aéreo privado”. Distintas empresas han facilitado aviones para volver a Europa desde la península arábiga. Estos billetes conllevan un precio al tratarse de compañías. Las empresas de aviación han lanzado sus propias iniciativas, entre ellas JustFly Executive y Millennium Jet Management, con sedes en Girona y Sevilla.

Según explica a este medio Alfonso Gálvez, CEO de JustFly Executive, una de estas compañías, “la iniciativa busca ofrecer una solución inmediata a quienes necesitan regresar a Europa en un momento de alta incertidumbre”. Al ser consultado sobre el precio, el gerente explica que se encuentra en los 2.100 euros, lo que asegura que es una cantidad claramente inferior a otras empresas. Para registrarse ofrecen un cuestionario de registro.

Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio con un avión del Ejército del Aire. En lo que va semana ya han traído a más de 300.

Vuelos privados para salir de Oriente Medio

Las dos españolas iniciaron sus vuelos el 28 de febrero. El ejecutivo de JustFly explica que “la idea nace de la necesidad de ofrecer una opción a ciudadanos que están allí, ya sean españoles o de otras nacionalidades”. Hasta la fecha, se han coordinado cerca de 30 vuelos chárter desde Arabia Saudí y Omán, adaptados a la ubicación de los pasajeros y a las restricciones operativas vigentes.

Se ponen a disposición las 180 plazas de un Boeing 737 o las de un A320, y al completarse el cupo, se concreta la salida, sin obligaciones contractuales con fechas. Para estos vuelos, la cara visible de la empresa cuenta que el precio es de 2.100 euros. Detalla que el perfil de los pasajeros es variado, y que están dirigidos a personas que “dicen: ‘necesito salir de aquí’”.

La operativa implica una logística compleja, con gestión de permisos diplomáticos, asignación de slots aeroportuarios y coordinación de rutas alternativas. “Estamos supeditados a la información de espacios aéreos y a lo que los operadores podemos hacer. “Un espacio aéreo se abre o se cierra y tú lo respetas”, puntualizó Gálvez. Añadió que actualmente mantienen comunicación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar los permisos y la asignación de vuelos.

Desde el inicio de la operación, el puente aéreo ha permitido el registro de entre 700 y 800 personas, asegura el CEO. El traslado de pasajeros se realiza principalmente hacia destinos en Europa, con escalas técnicas en Egipto, Grecia o Turquía cuando es necesario. Según las directivas, la aviación chárter demuestra su flexibilidad en el contexto de crisis, al organizar rutas y horarios con mayor rapidez que el transporte aéreo regular. Muchas personas prefieren pagar y solucionar su situación lo antes posible.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIránEstados UnidosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jessica Peñaranda, psicóloga: “No se trata de eliminar el malestar, sino de aprender a vivir con él”

La experta señala que la clave del bienestar no se encuentra en evitar a toda costa las emociones desagradables, sino en entender que también forman parte de la vida

Jessica Peñaranda, psicóloga: “No se

Egipto, Marruecos y Argelia lideran la compra de armas en África: la cercanía de Mohamed VI a EEUU y los “acuerdos reservados” argelinos con Rusia

El país liderado por Mohamed VI experimenta uno de los principales crecimientos en los últimos cinco años

Egipto, Marruecos y Argelia lideran

El Ministerio de Defensa de Italia informa sobre el impacto de un misil en una de sus bases militares en Irak

El impacto en la base de Erbil no ha dejado heridos ni bajas

El Ministerio de Defensa de

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

El conductor recibió una multa, acusado por el consistorio de recoger pasajeros fuera de una parada oficial en la estación de Chamartín

Un juzgado suspende la sanción

Susanna Capdevila, abogada: “La justicia va tan lenta por falta de recursos, tanto humanos como técnicos”

La especialista informa sobre la situación crítica de los juzgados en España donde faltan personas y avances tecnológicos

Susanna Capdevila, abogada: “La justicia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado suspende la sanción

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

‘Lexit’, el movimiento autonomista que busca que León se separe de Castilla y León: “Hay gente de izquierdas y de derechas que comparte esta idea”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo debes frenar en carretera: “Si pisas el embrague y luego el freno se embala el coche”

La empresa que dirige una exalcaldesa y que cuida la salud mental de los madrileños reduce plantilla, cierra servicios y baja salarios: “Precariza la atención”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions