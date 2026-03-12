El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio (Ejército del Aire)

Los últimos datos del Ministerio de Exteriores cifran en torno a 6.000 los españoles repatriados desde Oriente Medio tras el desarrollo del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel. El Gobierno ha asegurado que todos los ciudadanos de España que deseen volver para evitar riesgos tendrán la opción de hacerlo. El Ejército del Aire se está encargando de llevar a cabo las evacuaciones con aviones militares. No obstante, hay personas que han optado por acelerar su vuelta y no esperar a una plaza en una de estas aeronaves.

Las compañías de aviación están ofreciendo una alternativa a través de un “puente aéreo privado”. Distintas empresas han facilitado aviones para volver a Europa desde la península arábiga. Estos billetes conllevan un precio al tratarse de compañías. Las empresas de aviación han lanzado sus propias iniciativas, entre ellas JustFly Executive y Millennium Jet Management, con sedes en Girona y Sevilla.

Según explica a este medio Alfonso Gálvez, CEO de JustFly Executive, una de estas compañías, “la iniciativa busca ofrecer una solución inmediata a quienes necesitan regresar a Europa en un momento de alta incertidumbre”. Al ser consultado sobre el precio, el gerente explica que se encuentra en los 2.100 euros, lo que asegura que es una cantidad claramente inferior a otras empresas. Para registrarse ofrecen un cuestionario de registro.

Vuelos privados para salir de Oriente Medio

Las dos españolas iniciaron sus vuelos el 28 de febrero. El ejecutivo de JustFly explica que “la idea nace de la necesidad de ofrecer una opción a ciudadanos que están allí, ya sean españoles o de otras nacionalidades”. Hasta la fecha, se han coordinado cerca de 30 vuelos chárter desde Arabia Saudí y Omán, adaptados a la ubicación de los pasajeros y a las restricciones operativas vigentes.

Se ponen a disposición las 180 plazas de un Boeing 737 o las de un A320, y al completarse el cupo, se concreta la salida, sin obligaciones contractuales con fechas. Para estos vuelos, la cara visible de la empresa cuenta que el precio es de 2.100 euros. Detalla que el perfil de los pasajeros es variado, y que están dirigidos a personas que “dicen: ‘necesito salir de aquí’”.

La operativa implica una logística compleja, con gestión de permisos diplomáticos, asignación de slots aeroportuarios y coordinación de rutas alternativas. “Estamos supeditados a la información de espacios aéreos y a lo que los operadores podemos hacer. “Un espacio aéreo se abre o se cierra y tú lo respetas”, puntualizó Gálvez. Añadió que actualmente mantienen comunicación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar los permisos y la asignación de vuelos.

Desde el inicio de la operación, el puente aéreo ha permitido el registro de entre 700 y 800 personas, asegura el CEO. El traslado de pasajeros se realiza principalmente hacia destinos en Europa, con escalas técnicas en Egipto, Grecia o Turquía cuando es necesario. Según las directivas, la aviación chárter demuestra su flexibilidad en el contexto de crisis, al organizar rutas y horarios con mayor rapidez que el transporte aéreo regular. Muchas personas prefieren pagar y solucionar su situación lo antes posible.