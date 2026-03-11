JustFly Executive y Millennium Jet Management coordinan vuelos chárter para trasladar pasajeros desde el Golfo

La gestión dinámica de rutas y la obtención de permisos aeroportuarios han resultado aspectos centrales en la operación de vuelos privados que realizan dos compañías españolas con usuarios que buscan salir de la región del Golfo, afectados por la suspensión de vuelos comerciales tradicionales. Según consignó el medio, JustFly Executive, con sede en Girona, y Millennium Jet Management, radicada en Sevilla, han puesto en marcha desde el 28 de febrero una iniciativa conjunta para evacuar pasajeros hacia ciudades europeas mediante vuelos chárter, ofreciendo una respuesta a las limitaciones provocadas por la reducción de operaciones de las grandes aerolíneas.

Según reportó la fuente, el servicio surge como reacción directa a la situación en Oriente Medio, donde las compañías de aviación comercial han detenido o drásticamente reducido el tráfico de pasajeros. Esta situación ha generado una necesidad urgente de alternativas para quienes requieren salir del área rápidamente. Las dos empresas españolas coordinaron cerca de 30 vuelos desde distintas ciudades del Golfo, especialmente desde Arabia Saudí y Omán, cuyo destino principal es Europa. Dependiendo de las condiciones operativas diarias y la ubicación de los pasajeros, la operativa se adapta a las restricciones de cada país y aeropuerto, detalló el medio.

El operativo se apoya en una gestión logística compleja, ya que los traslados también han implicado escalas técnicas o paradas logísticas en países como Egipto, Grecia o Turquía, antes de completar el trayecto a ciudades europeas. De acuerdo con la información facilitada, la organización de cada vuelo requiere la autorización de permisos diplomáticos, la reserva de “slots” en los aeropuertos, la provisión de servicios de plataforma y la adaptación de rutas en función del panorama diario en la región.

El medio informó que la coordinación y flexibilidad han sido clave para mantener la operatividad en un contexto caracterizado por restricciones cambiantes y una demanda fluctuante. Los equipos de ambas empresas han tenido que ajustar las rutas y horarios en función de las autorizaciones aeroportuarias disponibles y la evolución de la situación de seguridad en los países de salida.

Según explicó el medio, la demanda de estos vuelos aún se mantiene activa y se prevé que la operativa continúe mientras persistan las limitaciones en los vuelos regulares y las condiciones en la región no permitan restablecer las rutas comerciales habituales. La iniciativa de las compañías representa una alternativa rápida para usuarios privados y corporativos, que requieren abandonar la zona y no encuentran respuestas en la oferta tradicional de pasajeros.

En la coordinación de estos vuelos han intervenido áreas diplomáticas, operadores de aeropuertos y empresas especializadas en servicios terrestres en pista. El medio destacó que los traslados de pasajeros a Europa desde el Golfo se gestionan conforme a la disponibilidad del espacio aéreo y las autorizaciones específicas emitidas por las autoridades locales, que pueden variar diariamente. Además, en algunos casos la gestión implica negociar franjas de aterrizaje y despegue con poca antelación, en función de las restricciones impuestas por los aeropuertos de origen y destino.

El reporte apuntó que el volumen de vuelos organizados desde el lanzamiento de la iniciativa supera la treintena y que la cifra puede seguir creciendo en función de cómo evolucione la demanda diaria. Las compañías detallaron al medio que continúan preparando nuevas operaciones y evalúan ajustes en función de las necesidades de los pasajeros y la evolución de la situación en la región.