Von der Leyen se retracta ante el Parlamento Europeo y sostiene que la UE “siempre defenderá el orden internacional”

La presidenta de la Comisión Europea ha asegurado, este miércoles y en una comparecencia relacionada con la crisis por la guerra en Irán, que la Unión Europea “siempre defenderá” los principios de las Naciones Unidas y del derecho internacional, recalcando que la Unión se fundó “como un proyecto de paz”.
“Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", ha expresado Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.
*en ampliación
Últimas Noticias
Hallan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid
Las primeras hipótesis sugieren que podría haber sufrido un problema de salud mientras hacía ejercicio
La princesa Mette-Marit se prepara para un trasplante de pulmón tras el empeoramiento de su salud
El Palacio Real de Noruega confirma un “desarrollo negativo” en su estado mientras la heredera reduce su agenda pública y se centra en su recuperación
El Gobierno pone en marcha HODIO, la plataforma para rastrear el odio en las redes: “Vamos a exponer públicamente quién lo frena, quién mira para otro lado y quién hace negocio”
El Ejecutivo trabaja en la prohibición de las redes para menores de 16 años, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, y en la creación de un nuevo delito penal por amplificación algorítmica
Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”
Un simple gesto del trabajador puede resultar determinante para impugnar la decisión de la empresa dentro del plazo legal de veinte días hábiles
Las revistas del corazón esta semana: las imágenes que confirman el romance de Mbappé y Ester Expósito
Este miércoles también son protagonistas del kiosco Junco, la cuñada de Isabel Pantoja en su entrevista más esperada y la infanta Cristina por su encuentro sorpresa con Iñaki Urdangarin
MÁS NOTICIAS