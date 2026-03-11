España

Von der Leyen se retracta ante el Parlamento Europeo y sostiene que la UE “siempre defenderá el orden internacional”

Estas declaraciones llegan después de una polémica intervención de la presidenta de la Comisión Europea de este fin de semana en la que aseguró que “cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis”

La presidenta de la Comisión Europea ha asegurado, este miércoles y en una comparecencia relacionada con la crisis por la guerra en Irán, que la Unión Europea “siempre defenderá” los principios de las Naciones Unidas y del derecho internacional, recalcando que la Unión se fundó “como un proyecto de paz”.

“Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", ha expresado Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

