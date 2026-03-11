España

Un actor de 72 años encuentra “un tesoro” de 1963 entre los papeles de sus padres: podrían valer 50.000 euros

Aunque en un principio el documento podría estar prescrito, la ley dicta que se empieza a contar en el momento del descubrimiento

Un actor de 72 años
Un actor de 72 años encuentra “un tesoro” de 1963 entre los papeles de sus padres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un baúl olvidado durante décadas ha revelado un pequeño tesoro. Una libreta de ahorros de la Cassa di Risparmio di Trieste, con un depósito original de mil liras realizado el 25 de octubre de 1963. El hallazgo fue hecho por Umberto Libassi, actor de teatro de 72 años, natural de Margno y residente actualmente en Valbrenta, provincia de Vicenza (norte de Italia).

El baúl, con su “tesoro”, había pertenecido a sus padres, y contenía documentos, papeles privados y materiales relacionados con dramaturgos. Nadie lo había abierto en décadas. “Hace poco, durante la mudanza, lo traje a casa, lo abrí y encontré el librito”, ha explicado Libassi en el medio italiano Il Giorno. La libreta, número 5249, estaba registrada a su nombre, aunque él desconocía su existencia.

El baúl llevaba mucho tiempo guardado en un almacén, y el hallazgo de la librito coincidió con una etapa difícil en la vida del actor. Durante el año pasado, su esposa se puso enferme de gravedad y falleció hace unos meses, lo que retrasó que se ocupara del asunto. Solo ahora ha retomado la gestión del reembolso. “La libreta estaba en el fondo de un baúl de actores, entre dramaturgos y papeles privados”, ha detallado Libassi. “Nadie lo había abierto en décadas. Fue un hallazgo inesperado, pero importante para mí y para la memoria familiar”, ha añadido.

La libreta llevaba décadas en
La libreta llevaba décadas en el fondo de un baúl. (Agencias de Gobierno)

La estimación del reembolso

Para iniciar los trámites, Libassi recurrió al abogado Stefano Rossi, de la Associazione Italia en Roma. Según Rossi, la libreta fue evaluada por uno de sus asesores, quien calculó el reembolso, incluyendo intereses legales, revalorización y capitalización, desde la fecha de emisión hasta el momento del descubrimiento, en aproximadamente 50.000 euros.

“La Cassa di Risparmio di Trieste ya no existe, pero la obligación de pago recae sobre Unicredit, entidad que absorbió al antiguo banco, y solidariamente sobre el Ministerio de Economía y Finanzas”, explica Rossi.

La prescripción no es un obstáculo

Aunque un posible escollo legal podría ser el plazo de prescripción de diez años para el derecho al reembolso. Sin embargo, la defensa de Libassi sostiene que este plazo aún no ha expirado. “El plazo de prescripción comienza a correr desde la fecha en que se encuentra el título”, aclara Rossi. “No podía ser de otra manera, dado que el interesado desconocía la existencia de la deuda antes de esa fecha”.

Este argumento es fundamental, ya que asegura que Libassi pueda reclamar el capital original más la revalorización acumulada durante más de seis décadas.

El edificio permitirá conocer su acervo artístico, archivos, biblioteca histórica y obras de Goya, mezclando cultura, historia económica y tradiciones artesanales con su función financiera.

Un fenómeno extendido en Italia

El caso de Umberto Libassi no es aislado. En Italia existen alrededor de diez millones de instrumentos de crédito antiguos, como bonos de ahorro postal, libretas bancarias y letras del Tesoro (BOT), que permanecen sin reclamar o aún son cobrables. Muchos de ellos se encuentran olvidados en cajones, baúles y herencias, reflejando un fenómeno generalizado de títulos olvidados que podrían tener un valor económico significativo si se reactivan.

“Descubrir la libreta fue una sorpresa y un recordatorio de cuánto pueden perdurar estas pequeñas memorias del pasado”, ha comentado Libassi. Ahora, con el respaldo legal y la evaluación realizada, espera poder cobrar un reembolso que le viene de perlas después del fallecimiento de su mujer.

