Los ‘Detectives de Guerra’ investigan los descendientes de 72 soldados británicos fallecidos en la Primera Guerra Mundial

El hallazgo de sus restos ha puesto en marcha una operación para rastrear a los familiares y organizar un acto de homenaje

Tumbas de víctimas de la
Tumbas de víctimas de la Masacre de Gardelegen

Se abre un nuevo episodio en la identificación y conmemoración de víctimas de conflictos bélicos. El gobierno de Reino Unido ha confirmado la devolución de restos parciales de 72 soldados británicos de la Primera Guerra Mundial. La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en Francia ha recibido estos restos, que habían permanecido durante décadas en una colección museística en Estados Unidos.

El hallazgo ha puesto en marcha una operación para rastrear a los descendientes de los fallecidos y organizar un acto de homenaje en el cementerio militar Mont Huon, cerca de Dieppe. Los millones de personas que murieron entre 1914 y 1919 hace inabarcable el seguimiento de todas las víctimas, pero, en la medida de lo posible, un siglo después se se continúan realizando estas investigaciones.

Este trabajo se considera una parte fundamental del compromiso de la comisión por cuidar y honrar a quienes sirvieron y murieron en las guerras mundiales, garantizando que permanezcan conmemorados tanto en el presente como en el futuro. La práctica de transferir restos humanos a museos para su estudio científico fue común tras la Primera Guerra Mundial, y el actual proceso busca reparar ese legado, integrando memoria histórica y apoyo a las familias.

Restos repatriados de la I Guerra Mundial

Los restos regresaron a Francia tras ser custodiados por el Mütter Museum y la Historical Medical Library en Filadelfia, donde permanecieron almacenados de forma segura desde poco después de la guerra. La CWGC ha confirmado que los restos parciales serán depositados en las tumbas ya existentes de los soldados en el cementerio militar Mont Huon, donde continuarán bajo el cuidado permanente de la comisión.

También se han recibido restos parciales de otros 12 miembros británicos que sobrevivieron al conflicto y que no están enterrados en ceremonias militares, para su posterior entierro. El hallazgo se produjo tras una notificación a la CWGC en septiembre de 2025, lo que dio inicio a un proceso de verificación junto a los responsables de la colección en EEUU. La investigación permitió confirmar que la mayoría de los restos pertenecían a víctimas británicas ya bajo custodia oficial en el cementerio francés.

Detectives de guerra y búsqueda de descendientes

El retorno de los restos ha activado al Centro Conjunto de Casualidades y Compasión del Ministerio de Defensa británico, conocido como los ‘Detectives de Guerra’. El equipo, liderado por Nicola Nash, se ha propuesto localizar a los familiares vivos de los 72 soldados identificados. La prioridad es reconstruir los árboles genealógicos de cada caso utilizando fuentes públicas y establecer contacto con los descendientes para ofrecerles un cierre respetuoso y digno a la historia de sus antepasados.

La labor de los detectives incluye la organización de un servicio de bendición para los familiares que logren localizar. El equipo trabajará para rastrear y contactar a los familiares de quienes cuyos restos han sido devueltos al cuidado de la CWGC. Este procedimiento, que involucra a instituciones de ambos lados del Atlántico, constituye una muestra del compromiso internacional con la identificación y respeto a los caídos en conflictos armados.

