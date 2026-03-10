El Reino Unido refuerza su presencia militar en el Mediterráneo Oriental tras el ataque con dron en Chipre

Starmer ha permitido que Estados Unidos utilice bases británicas para acciones defensivas

El HMS Dragon, destructor de defensa aérea de la Marina Real Británica, partió el martes rumbo al Mediterráneo Oriental. La decisión se produce más de una semana después de que la base aérea británica RAF Akrotiri en Chipre fuera alcanzada por un dron tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El despliegue del HMS Dragon se retrasó varios días desde que el gobierno británico decidió enviar el buque, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta militar de Reino Unido. Se informó que buques de guerra de Grecia y Francia arribaron a la región pocos días después de que Irán ejecutara ataques de represalia en el Golfo. El 1 de marzo, la base RAF Akrotiri fue impactada por un dron de fabricación iraní, presuntamente lanzado desde Líbano o Irak.

El gobierno británico ha sido objeto de críticas por no haber movilizado antes un buque de guerra, a diferencia de sus aliados europeos. Las autoridades han defendido su actuación, asegurando que ya existían recursos desplegados en la zona, como sistemas de radar, defensa aérea y aviones F-35. El HMS Dragon es un destructor Tipo 45 con el sistema de misiles Sea Viper y radar avanzado, diseñado para rastrear y neutralizar amenazas aéreas.

El envío del buque ocurre luego de que la seguridad de instalaciones británicas fuera puesta en entredicho tras el ataque con dron en Chipre. La preparación del destructor para el viaje llevó varios días, lo que aumentó el escrutinio sobre la preparación militar del Reino Unido.

El gobierno británico ha resaltado su cooperación con Estados Unidos en la gestión y respuesta al conflicto. A pesar de ello, el expresidente estadounidense Donald Trump criticó al primer ministro Keir Starmer por limitar el apoyo militar británico a ataques contra Irán, generando tensiones entre ambos países.

El destructor de la Marina Real HMS Dragon el día de su partida hacia el Mediterráneo Oriental para reforzar las defensas británicas en la región, en Portsmouth, Gran Bretaña, el 10 de marzo de 2026. PO Phot Chris Sellars/UK MOD Crown/via REUTERS

Starmer permitió a Estados Unidos el uso de bases británicas para acciones defensivas, pero reiteró que no autorizaría la participación del Reino Unido en operaciones ofensivas sin garantías legales y sin un plan claro.

El despliegue del HMS Dragon marca el refuerzo más visible de la presencia naval británica en el Mediterráneo Oriental tras los eventos recientes, en medio de una creciente preocupación por la estabilidad en la región y la coordinación entre aliados frente a las amenazas de Irán y sus grupos aliados.

El ejército estadounidense prepara artefactos explosivos en una base aérea del Reino Unido

El HMS Dragon. REUTERS/Carlos Jasso

Personal militar de Estados Unidos y equipos de tierra han sido observados preparando explosivos en la base aérea de RAF Fairford, ubicada en Gloucestershire, Reino Unido. El despliegue responde al anuncio del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien afirmó que “hoy” será el día “más intenso” de ataques estadounidenses contra Irán, con “el mayor número de cazas, bombarderos y bombardeos”.

Desde que el primer ministro británico Sir Keir Starmer dio luz verde a la acción “defensiva” de Estados Unidos contra sitios de misiles iraníes utilizando bases en territorio británico, una flota de aviones militares estadounidenses ha sido estacionada en RAF Fairford. Entre las aeronaves desplazadas figuran tres bombarderos B-52, capaces de cargar hasta 24 misiles de crucero, y cuatro bombarderos B-1 Lancer, que han sido vistos llegando a la base desde el viernes.

Municiones en carritos entre dos bombarderos Boeing B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE. UU. estacionados en la base aérea RAF Fairford, utilizada por personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Fairford, Gloucestershire, Gran Bretaña, el 9 de marzo de 2026. REUTERS/Toby Melville

El incremento de la actividad aérea en RAF Fairford es notorio desde que Estados Unidos obtuvo autorización para operar desde esta instalación, así como desde la base de Diego García, en el océano índico. El aeródromo de Gloucestershire, con una pista de casi tres kilómetros, es considerado ideal para operaciones con bombarderos de gran tamaño.

Las tareas de preparación en la base incluyen la puesta a punto de los bombarderos B-1 Lancer, apodados “the Bone”, que cuentan con sistemas avanzados de radar, GPS, y medidas electrónicas defensivas como interferidores, alertas de radar y señuelos. El modelo B-1, con una longitud de 44,5 metros y un peso de 86 toneladas, es el bombardero más rápido de la Fuerza Aérea estadounidense, alcanzando velocidades superiores a 1.448,4 kilómetros por hora. Junto a los B-52, que entraron en servicio en los años 50, también se han observado aviones de transporte C17, encargados de trasladar municiones y repuestos.

Personal militar de la USAF trabaja cerca de un bombardero B1B de la USAF, en la base aérea RAF Fairford, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Fairford, Gran Bretaña, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Toby Melville

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán, que provocó la respuesta iraní con misiles y drones dirigidos tanto a Israel como a objetivos en países de Oriente Medio que albergan bases y embajadas estadounidenses. El gobierno del Reino Unido no participa en operaciones ofensivas contra Irán.

RAF Fairford, situada entre Gloucestershire y Wiltshire, ha sido utilizada previamente por Estados Unidos para misiones de bombardeo de largo alcance y es una de las pocas bases europeas certificadas para operar bombarderos B-1, B-52 y B-2.