La reina Letizia vuelve a sorprender con su imprevista aparición en la capilla ardiente de Raúl del Pozo y el rey Juan Carlos repite con su corona de flores

Tras la aparición sorpresa de la monarca en el último adiós al periodista Fernando Ónega, la reina ha vuelto a hacer acto de presencia con su gesto de cercanía

La reina Letizia en la capilla ardiente de Raúl del Pozo (Europa Press)

La reina Letizia ha asistido este miércoles a la capilla ardiente de Raúl del Pozo instalada en la Casa de la Villa de Madrid, donde acudieron numerosos amigos, periodistas, escritores y personalidades del ámbito político para despedir al reconocido comunicador fallecido a los 89 años. La esposa de Felipe VI llegó a la Plaza de la Villa pasadas las 14:00 y saludó a los medios presentes sin efectuar declaraciones públicas.

El periodista deja un legado de seis décadas de oficio y es considerado uno de los grandes referentes del columnismo español. Desde Abu Dabi, el rey Juan Carlos envió una corona de flores como homenaje al escritor, tal y como hizo con otro de los grandes de la profesión que falleció justo una semana antes, Fernando Ónega.

Además de la reina Letizia, entre los asistentes para rendir tributo a Raúl del Pozo estuvieron rostros destacados como Susanna Griso, Ana Rosa Quintana o José María García. De hecho, la monarca abandonó la sala tras conversar con José María García, otro de los periodistas veteranos de España.

La corona de flores del rey Juan Carlos a Raúl del Pozo (EFE)

El comunicado de los reyes a Raúl del Pozo

En un comunicado emitido el pasado martes, los reyes Felipe y Letizia elogiaron la trayectoria de Raúl del Pozo, subrayando: “Despedimos a Raúl del Pozo, escritor de periódicos, periodista de la mejor literatura, corresponsal, enviado especial, reportero siempre, quien mostró en su columnismo extraordinario la precisión que dan las lecturas aquilatadas y la mirada de quien ha atravesado calles, sombras y la orilla de todos los márgenes”.

En ese mensaje, destacaron también su pasión: “Se va el joven reportero de corazón que sentía que tocaba el cielo con las manos al publicar en primera, el mejor relator del ruido de la calle y quien mejor colgaba el teléfono”. Las palabras del comunicado han recordado en redes sociales a la manera de expresarse de la propia reina Letizia, lo que ha sumado cercanía a las palabras.

La reina Letizia en la capilla ardiente de Raúl del Pozo (Europa Press)

El doble ‘look’ de la reina Letizia

La muerte de Raúl del Pozo se produce solo una semana después del fallecimiento de Fernando Ónega, a cuya capilla ardiente la reina Letizia también asistió recientemente en la Casa de Galicia de Madrid, gestos ampliamente aplaudidos. La jornada de la monarca comenzó con compromisos oficiales en el Palacio de la Zarzuela, incluidas audiencias con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), antes de desplazarse al centro de la capital para despedir al periodista.

Para sus compromisos, doña Letizia eligió un conjunto en clave work destacando por su habitual apuesta por prendas funcionales y elegantes. El look estuvo protagonizado por una camisa blanca de Carolina Herrera, reconocible por el distintivo lazo maxi pussy bow en el cuello, una pieza que estrenó en 2017 y que continúa vigente en su armario.

La reina Letizia durante la audiencia a una representación de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias (Europa Press)

El pantalón, de tiro ancho, pinzas y motivo de pequeños cuadros marrones, pertenece a la firma Pomandère y fue incorporado a su vestuario en 2023. Combinó este conjunto sin chaqueta y optó por botines negros de tacón bajo cuadrado. Como complementos, sumó unos pendientes de aros dorados y su habitual anillo de Coreterno en el dedo anular. Lo sorprendente ha sido cómo ha reutilizado su atuendo para la capilla ardiente agregándole una larga gabardina negra.

