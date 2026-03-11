El rey Felipe le entrega su primer traje de flamenca a la reina Letizia: un diseño moderno en color negro que se vende por menos de 450 euros

La reina Letizia y su nuevo traje de flamenca, en montaje de 'Infobae' (Europa Press)

El primer vestuario de flamenca de la reina Letizia ha llegado a la Casa Real a través de un intermediario inusual: el rey Felipe VI. En su reciente viaje a Sevilla para asistir a varios actos oficiales, el monarca ha recibido y entregado un vestido singular confeccionado a medida para su esposa, según recoge Vanitatis. La firma Sibilina ha sido la responsable de crear el diseño y hacer que llegara a manos de la reina, utilizando la agenda del monarca en Andalucía para convertirlo en mensajero de excepción.

El vestido que ha recibido la reina procede de la colección con la que la firma Sibilina ha celebrado su décimo aniversario. Se trata del modelo ‘Ximena’, elaborado en color negro, con escote lágrima cerrado y adornado por una gran flor en 3D brillante. El diseño presenta líneas simples, manga francesa y volantes discretos, rematando una silueta sirena disponible desde la talla 32 hasta la 50 Plus por un precio de entre 369 y 419 euros.

La entrega se ha realizado en tiempo récord: aunque el plazo habitual para un pedido por encargo es de entre 15 y 20 días, el equipo de Sibilina ha logrado confeccionar la prenda en cuestión de horas gracias a la coincidencia de la visita del rey Felipe VI a Sevilla el pasado miércoles 4 de marzo.

Felipe VI como mensajero

Durante la jornada, la ciudad ha sido escenario de una agenda oficial que incluía la inauguración de una exposición sobre la duquesa de Alba y la visita a Dos Hermanas, pero la cercanía de la boutique de Sibilina al Palacio de las Dueñas ha permitido que la operación se desarrollara con rapidez y discreción, según informa el citado medio.

La entrega del vestido ha requerido coordinación y varias conversaciones con el equipo de seguridad de la Casa Real, cuyos miembros han inspeccionado personalmente el paquete en la tienda para garantizar su seguridad antes de aceptar la entrega.

La reina Letizia y los trajes de flamenca

Hasta ahora, la reina Letizia nunca se ha dejado ver con el traje de flamenca tradicional, asociado a volantes y lunares. Su estilo y perfil, reconocidos siempre por la discreción y el respeto al protocolo, la han mantenido fuera de las celebraciones de moda popular como la Feria de Abril. A pesar de la especulación sobre la posibilidad de verla participando en este tipo de eventos, o luciendo los trajes típicos, Letizia ha evitado situaciones que puedan interpretarse como un favoritismo hacia diseñadores concretos o que puedan eclipsar la relevancia local de dichas festividades.

Según detallan desde Sibilina a Vanitatis, la oportunidad de entregar el vestido surgió por la presencia excepcional de Felipe VI en la capital andaluza y por el deseo de hacerle llegar personalmente un diseño original. La marca, centrada en la confección por encargo y la motivación del equipo ante la inminencia de la temporada alta de la Feria de Abril ha acelerado el proceso. El modelo Ximena se ha convertido así en la primera pieza de este tipo que podría ocupar un lugar en el vestidor de la reina.

En contraste con la actitud de la reina Sofía en los años sesenta, quien acudió a la Feria de Abril apenas tres meses después del nacimiento de su hijo Felipe, Letizia ha optado por la distancia. Esta diferencia en el modo de relacionarse con la fiesta local destaca aún más al recordar la implicación de anteriores generaciones de la familia real, como los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, quienes también participaron activamente en la feria.