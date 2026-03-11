España

La mitad de los pacientes con covid persistente continúan sin tratamiento 6 años después de la pandemia: “Nos buscamos la vida como podemos”

El sindicato CSIF ha presentado su encuesta sobre las secuelas del covid persistente, que denuncia el abandono sanitario y laboral de los afectados

Guardar
Un sanitario lleva a un
Un sanitario lleva a un enfermo a la puerta de urgencias de un hospital. EFE/Santi Otero

El 21 de junio de 2020, los españoles dijeron adiós al confinamiento y empezaron a abrirse al exterior. La fecha puso fin a tres meses de encierro, pero todavía pasarían años hasta que la gente pudiese caminar sin mascarillas y sin miedo al contagio. Para algunos, sin embargo, la pandemia nunca terminó: el virus sigue con ellos y todavía hoy les provoca dolores y molestias con los que conviven a diario.

Se calcula que son dos millones de personas quienes padecen covid persistente, una enfermedad que se caracteriza por la persistencia de los síntomas de la covid tiempo después de pasar por la infección aguda. “Nuestros empleados públicos lo dieron todo y ahora sufren las consecuencias para su salud. Esto no se puede olvidar”, denuncia Encarna Abascal, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF.

El sindicato ha elaborado una encuesta sobre más de 1.500 personas afectadas por esta enfermedad que genera, según Abascal, un “doble abandono: el laboral y el sanitario”. CSIF denuncia la falta de reconocimiento del covid persistente como accidente de trabajo o enfermedad laboral: más del 60% de los encuestados cree haberse contagiado en su empleo, pero tan solo uno de cada cinco tiene reconocido el origen laboral de su enfermedad.

Sin tratamiento ni reconocimiento

De los entrevistados, el perfil medio es una mujer de 41 a 60 años que trabaja en el sector sanitario, si bien el sindicato recalca que el covid persistente “está muy en otras administraciones públicas”, así como en la empresa privada”.

El 75,3% de los enfermos de covid persistente estuvo de baja médica y un 69% ha solicitado ayuda psicológica, pero tan solo un 7,6% la ha recibido. Más de la mitad de los encuestados no recibe un tratamiento específico y muchos de ellos ni siquiera tienen un diagnóstico por escrito como tal. Ello genera una sensación de incomprensión y discriminación en el 40%.

“Para estos trabajadores, el covid no es algo del pasado, es un presente con el que tienen que convivir cada día”, resalta Abascal. El sindicato ha exigido a las administraciones que incorporen recursos sanitarios específicos para atender a estas personas, así como protocolos de diagnóstico y tratamiento y adaptaciones laborales ágiles. CSIF reclama, además, el reconocimiento del origen laboral de la enfermedad, programas de reincorporación y un fondo de compensación para personas trabajadoras afectadas por exposición laboral.

“Somos invisibles”

Pedro Sánchez-Vicente López, miembro de
Pedro Sánchez-Vicente López, miembro de la junta directiva de AMACOP, durante la presentación del informe. (CSIF)

Pedro Sánchez-Vicente López, enfermo y miembro de la junta directiva de la Asociación Madrileña de Covid Persistente (AMACOP), se identifica bastante con los resultados mostrados por CSIF. “Yo era comercial y ya no soy capaz de recordar cosas muy básicas. Pierdo el hilo, no leo, no veo series... Se ha acabado el mundo para mí”, lamenta. Sánchez-Vicente afirma que dedica sus días a “pasear perros y porque me llevan, y no soy de los peores”. Pese a todo, el hombre considera que tiene “suerte”, porque debe llevar una cánula nasal para poder respirar mejor. “Cuando entro a algún sitio, me ven y dicen: ‘Algo le pasa’. Pero, ¿y la persona que se peina por las mañanas y se arregla? Tiene un aspecto perfecto, pero está fatal", explica.

Es justo lo que le ocurre a Silvia Amaya, TCAE en una gran residencia de Madrid, que dice sentirse invisible. Pasó el covid durante la pandemia, pero nunca llegó a recuperarse del todo. “A mí se me ha quedado una tosecita, dolores articulares, pero no tengo un diagnóstico”, lamenta, pues los médicos achacan sus patologías a la edad. Amaya cree que “no interesa” hacer estos informes para que no se sepa el número real de afectados. “Estamos todos invisibles”, asegura.

“Estamos todos buscándonos la vida como podemos, para ver de qué manera podemos sacar cuatro días más, esperando que el tiempo nos cure, pero no nos va a curar”, apunta Pedro.

Temas Relacionados

CoronavirusCovid-19PandemiaEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaCSIFSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Francia suspende la caza de la perdiz nival durante cinco años por el declive de su población: en España también está amenazada

Esta ave ha disminuido significativamente su área de distribución por el cambio climático y las actividades humanas, como la caza o el turismo de alta montaña

Francia suspende la caza de

España accede a desbloquear reservas de petróleo suficientes para cubrir el consumo nacional durante 12 días si así lo acuerdan los miembros de la AIE

La Agencia Internacional de Energía ha planteado la liberación de reservas estratégicas como posible medida para abordar los problemas de suministro

España accede a desbloquear reservas

La 2 de RTVE cambia su programación este miércoles, 11 de marzo, por el partido de fútbol femenino: los espacios afectados

RTVE ha tenido que modificar su parrilla televisiva, suspendiendo dos formatos que retomarán su emisión habitual el jueves, 12 de marzo

La 2 de RTVE cambia

La escapada secreta de Guillermo y Máxima de Holanda a la nieve: un hotel de lujo en Austria por 1.700 euros la noche

Los reyes de los Países Bajos han disfrutado de unos días de descanso en la exclusiva estación de esquí de Lech, uno de los destinos favoritos de la realeza europea

La escapada secreta de Guillermo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 1 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España accede a desbloquear reservas

España accede a desbloquear reservas de petróleo suficientes para cubrir el consumo nacional durante 12 días si así lo acuerdan los miembros de la AIE

Golpe a la mocromafia en Marbella con una incautación de 1.500 kilos de cocaína procedente de Brasil

Von der Leyen se retracta ante el Parlamento Europeo y sostiene que la UE “siempre defenderá el orden internacional”

Pedro Sánchez activa HODIO, la plataforma para rastrear el odio en las redes: “Vamos a exponer públicamente quién lo frena, quién mira para otro lado y quién hace negocio”

La Guardia Civil consigue detener en Colombia a un fugitivo reclamado por la Justicia española por un delito de agresión sexual

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “Si te

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”