Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Felipe VI y la reina Letizia quiere comprarse una gran pantalla para completar la modernización de la Sala Audiovisual del Palacio de la Zarzuela, una especie de estudio de grabación que los monarcas utilizan para aunar Corona y modernidad. La Casa del Rey licitó el pasado 4 de marzo un contrato para “la mejora de la pantalla” de esta Sala Audiovisual, una inversión que con el IVA es de 99.583 euros. La Casa del Rey ya licitó un primer contrato en diciembre con el mismo objetivo, pero lo tuvo que anular porque las condiciones económicas (66.480 euros) se habían quedado corta teniendo en cuenta los requisitos técnicos que buscaban desde Zarzuela. El objetivo es adquirir una pantalla mucho más grande de la que hay actualmente, que mide 3 metros por 2,02 metros (6 filas y 5 columnas), para pasar a otra de mayores dimensiones, de 4,20 metros por 2,70 metros (8 filas, 7 columnas).

Cuando Felipe VI ascendió al trono, el rey y la reina decidieron cambiar muchas cosas en la familia real, empezando por la comunicación: más cercanos, más directos y con mensajes muy estudiados. Por ejemplo, en junio del año 2025, las redes sociales del Museo del Prado publicaron un video protagonizado por Felipe VI en la que hacía de guía de excepción de la que puede ser la obra más famosa de esta pinacoteca: ‘Las Meninas’, de Diego Velázquez. El rey no había podido grabar su explicación en el museo, sino en ese estudio de grabación que tiene en La Zarzuela. La Casa del Rey ya adjudicó el pasado 3 de noviembre por 31.827,84 euros el equipamiento de esta sala con tecnología de última generación, buscando una calidad de imagen cinematográfica. El año pasado se compraron dos cámaras Canon EOS C80 con capacidad de grabación en 6K.

El pliego de condiciones de este nuevo contrato deja claro que “se va a reutilizar material previamente ya instalado”, por lo que se considera estrictamente necesario que la mejora de la pantalla “se efectúe con equipamiento de los mismos fabricantes, a fin de garantizar la compatibilidad mecánica y eléctrica entre cabinets [cabinas para las pantallas], y la compatibilidad electrónica y mecánica de los cabinets con los paneles LED que se conectan a ellos mediante 8 hubs con formato único del fabricante Alfalite”. El objetivo de tener una pantalla más grande es usarla “como fondo digital para la grabación de video en formato vertical”.

La nueva pantalla también aumentará la resolución de 1600 x 1080 píxeles que tiene la actual a una resolución mínima de 3360 x 2160 píxeles “con la finalidad de mejorar la calidad final de la imagen acercándola a una resolución 4K”. También “se requiere un aumento de la densidad de píxeles por pulgada con la finalidad de reducir el efecto ‘muaré’ cuando se utiliza como fondo digital. Para ello es necesario disminuir la distancia entre píxeles en la totalidad de los paneles LED a instalar reduciendo el actual valor de 1,8 mm a un máximo de 1,2 mm”. Esa pantalla se usó para el fondo que se utilizó el pasado mes de junio cuando la reina Letizia hizo una aparición sorpresa en La 2 de RTVE para celebrar los 10 años de emisión de ‘Historia de nuestro cine’, un programa sobre el séptimo arte.

El pasado periodista de la reina ha tenido, obviamente, influencia en el nuevo estilo comunicativo de la Familia Real. El 20 de junio de 2024, La Zarzuela anunció que la Casa Real estrenaba, por ejemplo, cuenta en una de las redes sociales más populares: Instagram. Diez años antes, en mayo de 2014, la Casa del Rey hizo lo propio con la red social más popular de aquel momento: Twitter (hoy X). La cuenta de Instagram tiene ya un millón de seguidores. En X tienen más seguidores: 1,1 millones. El presupuesto de la Casa del Rey para 2026 es de 8.431.150 euros, una cantidad que no se ha alterado desde 2021. Felipe VI recibirá este año una retribución de 290.000 euros, mientras que la reina Letizia cobrará 160.000 y la reina Sofía 131.000, todos una subida del 1,5% respecto a lo percibido en 2025.