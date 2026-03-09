Cuerpo se abre a activar ayudas si sigue subiendo el combustible por la guerra en Oriente Próximo

El incremento de aproximadamente 15 céntimos por litro en la gasolina y cerca de 28 céntimos en el gasóleo desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo representa ya un impacto en la economía de los españoles y en sectores clave como el transporte de mercancías y la producción agrícola. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, señaló este lunes que el Gobierno está evaluando la situación energética internacional, y que existe la posibilidad de activar nuevas medidas de apoyo si la escalada internacional continúa afectando los precios. Según informó el medio, Cuerpo recalcó que el Ejecutivo dispone de herramientas previamente empleadas durante la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, y que estas podrían adaptarse según evolucione la actual coyuntura.

Durante declaraciones realizadas antes de la reunión del Eurogrupo en Bruselas, Cuerpo detalló que la administración está "monitorizando muy de cerca" la evolución de los mercados energéticos, en un contexto descrito por él como de "elevada incertidumbre y volatilidad internacional". El propósito del seguimiento continuo es determinar cuándo y de qué manera proceder con instrumentos de apoyo, con el objetivo de mitigar posibles efectos negativos en la economía nacional y el bienestar de los ciudadanos. Tal como publicó la fuente, el ministro advirtió que la volatilidad en los precios del petróleo y el gas, agravada por el clima internacional, exige vigilancia permanente y capacidad de respuesta rápida.

El medio consignó que, según el titular de Economía, las consecuencias del encarecimiento de los carburantes ya superan el ámbito de los mercados energéticos y se trasladan al bolsillo de la población española. Al aludir a la subida del coste del diésel, Cuerpo destacó su impacto directo sobre actividades fundamentales para la economía, como el transporte y la agricultura, donde el incremento en los costes puede afectar los precios finales de los productos y la competitividad de estos sectores.

Además, Cuerpo insistió en que la crisis geopolítica derivada de la guerra en Oriente Próximo podría provocar efectos de mayor alcance sobre la economía de la Unión Europea si se prolonga en el tiempo. De acuerdo con el medio, prevé posibles repercusiones sobre el crecimiento económico y la actividad general en los próximos meses, razón por la cual defendió la importancia de una respuesta coordinada entre los países europeos. El ministro recordó que una de las lecciones fundamentales de la anterior crisis energética, originada por la invasión rusa de Ucrania, fue precisamente la relevancia de la coordinación a nivel comunitario.

El ministro explicó, según consignó el medio, que el encuentro del Eurogrupo busca servir como espacio donde los ministros de Economía de los Estados miembros compartan sus análisis sobre el impacto del conflicto. En ese foro se estudiarán medidas de coordinación con el objetivo de amortiguar los efectos adversos sobre las economías europeas. Cuerpo remarcó la conveniencia de aprovechar la premura de la situación para impulsar decisiones importantes tanto a corto como a medio plazo.

En el mismo marco, Cuerpo abogó por avanzar en medidas de carácter estructural que aumenten la resiliencia energética de la Unión Europea. Tal como destaca la información difundida, el ministro propuso promover una mayor integración de los mercados energéticos y facilitar el desarrollo de interconexiones eléctricas entre los países comunitarios, con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante nuevos episodios de volatilidad internacional en los precios del petróleo y el gas.

Sobre las acciones internas, el Gobierno reiteró su disposición a adaptar instrumentos ya puestos en marcha durante crisis previas. Según detalló el medio, estas medidas, aplicadas en el pasado para contener la subida de los costes energéticos y aliviar sus efectos en los consumidores y sectores productivos, se encuentran disponibles y pueden modificarse rápidamente para adaptarse al desarrollo de la situación actual. El seguimiento directo constituye, según las palabras de Cuerpo divulgadas por la fuente, la clave para decidir el momento y el modo de intervenir si los precios internacionales continúan presionando los mercados internos.

De acuerdo con el medio, la preocupación por el traslado del encarecimiento energético a la economía real también forma parte del debate en el seno del Eurogrupo. El análisis conjunto de los ministros pretende no solo buscar medidas inmediatas, sino también facilitar una reflexión sobre los elementos necesarios para afrontar situaciones similares en el futuro. Cuerpo resaltó la importancia de fortalecer la estructura energética europea y adoptar estrategias que permitan una mayor autonomía frente a las crisis internacionales.

El impacto del aumento del precio de los carburantes se refleja en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la operativa de las empresas, lo que, según el análisis publicado, obliga al Ejecutivo a mantener abiertas distintas opciones de intervención. El ministro reiteró que el Gobierno mantendrá la vigilancia activa y adaptará su respuesta a las necesidades que surjan, respaldándose en la experiencia acumulada con la gestión de crisis pasadas y contando con la coordinación europea como elemento central para afrontar la actual coyuntura.