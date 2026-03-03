Martínez pide investigar las "malas artes" del PP por "conceder sin sorteo" una VPO a una edil de Palencia

Durante su visita al Fab Lab de León, en San Andrés del Rabanedo, Carlos Martínez expuso que ha solicitado información a la Consejería de Vivienda sobre las parcelas vendidas en Soria, con el objetivo de verificar si han existido casos en los que, en vez de aplicarse criterios de igualdad en la adjudicación de viviendas protegidas, se ha recurrido a prácticas irregulares. En este contexto, Martínez reclamó la apertura de una investigación para esclarecer el procedimiento seguido en la supuesta asignación directa de una vivienda de protección oficial a una concejala del Partido Popular en Palencia. Según consignó el medio El País, el chalé público fue concedido en 2019, sin la realización de un sorteo que garantizara la igualdad de oportunidades entre los solicitantes, mientras el Partido Popular gobernaba la ciudad en coalición con Ciudadanos.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, señaló directamente al presidente autonómico y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por lo que consideró un posible abuso de las instituciones en beneficio propio. Martínez, citado por El País, subrayó que la asignación sin sorteo previo contraviene la normativa aprobada en el año 2013 para estas viviendas y criticó la ausencia de explicaciones públicas por parte del Partido Popular regional, al tiempo que instó a ambos dirigentes a asumir responsabilidades y ofrecer las aclaraciones necesarias.

De acuerdo con El País, la edil implicada, Laura Lombraña, adquirió una vivienda protegida por aproximadamente 157.000 euros tras serle concedida sin el procedimiento habitual de sorteo abierto a los demandantes. En el momento de la adjudicación, Lombraña ocupaba el cargo de responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes en el ayuntamiento palentino, durante la gestión del ejecutivo local de PP y Ciudadanos. Actualmente, Lombraña mantiene su puesto como edil en la oposición.

Martínez planteó dudas sobre si situaciones similares se han producido únicamente en Palencia o afectan a otros municipios de Castilla y León. Señaló que el PSOE, en caso de acceder al gobierno autonómico, promoverá una investigación exhaustiva para determinar en qué medida estas prácticas se han extendido en los 2.248 municipios de la comunidad. Según publicó El País, el representante socialista expresó la necesidad de "conocer de qué forma el PP ha vuelto a abusar de las administraciones y de la buena fe de los ayuntamientos que ceden suelo para la construcción de viviendas de protección oficial".

La denuncia de Martínez incluía referencias a precedentes de adjudicación presuntamente irregular de viviendas públicas en otras regiones, como la Comunidad Valenciana, y a situaciones similares reconocidas durante la llamada "trama eólica" en Castilla y León. El propio Martínez aseguró que el caso de Palencia refleja un modelo importado de esas fórmulas que afectan a la transparencia y a la igualdad en el acceso a la vivienda, en un contexto de dificultad para el acceso a este recurso social básico.

Además de reclamar explicaciones a Mañueco y Suárez-Quiñones, Martínez también responsabilizó a María Pardo, directora general de Vivienda y actual cabeza de lista del Partido Popular en Valladolid, por el procedimiento de adjudicación. El representante socialista insistió en que tanto la supervisión como la celebración del sorteo recaían en la administración autonómica y su dirección general correspondiente, según información difundida por El País.

Martínez insistió, según reportó El País, en la necesidad de "luz y taquígrafos" sobre los procedimientos de concesión, solicitando transparencia y rendición de cuentas de los cargos responsables. Exigió que los implicados den la cara públicamente y expliquen las razones de la omisión del sorteo obligatorio previsto legalmente. Igualmente, advirtió de la supuesta implicación de Juan Carlos Suárez-Quiñones en otros asuntos de gestión y posibles irregularidades, incluyendo la respuesta a los incendios forestales en la región.

En respuesta a este contexto, Martínez explicó que el PSOE incluye en su programa electoral la creación de un Consorcio de Suelo y Vivienda de Castilla y León, con un enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas. Este organismo tendrá la función de aumentar la oferta de vivienda pública y garantizar que los ayuntamientos supervisen la gestión, interviniendo para que la Junta no beneficie intereses particulares a costa de los ciudadanos, según detalló El País.

Nuria Rubio, candidata número uno por León y vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, acompañó a Martínez en esta comparecencia. Rubio señaló también al consejero Suárez-Quiñones por su gestión y sugirió que la adjudicación irregular en Palencia podría no ser un caso aislado. Por su parte, Javier Cendón, secretario general del PSOE de León, solicitó una movilización amplia del electorado en las elecciones del 15 de marzo, argumentando que la gestión del Partido Popular ha significado, según describió, abandono en municipios como San Andrés del Rabanedo y en la gestión de incendios acontecidos en el verano anterior.

De este modo, la polémica sobre la concesión de la vivienda protegida a una edil del Partido Popular en Palencia se sitúa en el centro del debate electoral en Castilla y León, según indicó El País, con referencias cruzadas sobre la integridad administrativa y la necesidad de mecanismos más estrictos de vigilancia y control público en la gestión de recursos de vivienda protegida.