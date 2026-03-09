Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Iñigo Errejón (A. Pérez Meca - Europa Press)

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, la segunda contra el exdiputado tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá, según ha confirmado el equipo legal de Paredes y Asociados, representantes de ambas denunciantes, a Infobae.

En concreto se trataría del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 el que ha admitido a trámite esta denuncia, han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El abogado Alfredo Arrién ha informado de este nuevo paso procesal, pero ha indicado que tienen que “mantener, por el momento, la cautela y el silencio por expreso deseo de la denunciante” y que “a la mayor brevedad posible” darán más detalles.

La admisión a trámite significa que el juez ha verificado que la denuncia cumple los requisitos legales y formales, por lo que se puede dar comienzo a la investigación penal. Esto implica que los hechos denunciados podrían constituir un delito, dando inicio a las diligencias previas que tendrán que esclarecer los hechos.

(Noticia en ampliación)