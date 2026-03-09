España

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

El edil socialista José María Cermeño entregará este martes su acta tras el altercado con el portavoz de Vox, David Esteban Fernández, durante una comisión en la que se debatía una auditoría de la línea C-3 de Cercanías

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café al de Vox durante una comisión en la que se debatía una auditoría de la línea C-3 de Cercanías (Vox)

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aranjuez, José María Cermeño Terol, entregará este martes su acta de edil tras reconocer “su comportamiento inadecuado” en un altercado con el portavoz de Vox en el municipio, David Esteban Fernández Domínguez.

La renuncia se produce después de que el edil de Vox presentara una denuncia ante la Policía Nacional por un incidente ocurrido durante una comisión celebrada el pasado mes de febrero. En esta asamblea se debatía una propuesta presentada por Vox para reclamar al Ministerio de Transportes una auditoría completa de la infraestructura de la línea C-3 de Cercanías, ante las incidencias que afectan al servicio ferroviario en Aranjuez.

Durante la sesión se registró un enfrentamiento verbal entre varios concejales. Según consta en la denuncia presentada en dependencias de la Policía Nacional de Aranjuez, uno de los ediles socialistas llamó “gilipollas” al portavoz de Vox y, a continuación, Cermeño intervino para añadir: “porque lo eres, además de fascista”. Fernández Domínguez respondió llamándole “vago”.

En ese momento, siempre según el relato recogido en la denuncia y en un vídeo de la sesión, el concejal socialista lanzó un recipiente con café en dirección al portavoz de Vox. El edil esquivó el lanzamiento moviendo la cabeza, lo que llevó a varios de los presentes a levantarse para mediar y tratar de rebajar la tensión. La comisión quedó interrumpida momentáneamente antes de poder continuar.

La denuncia de Vox

El concejal socialista del Ayuntamiento
El concejal socialista del Ayuntamiento de Aranjuez, José María Cermeño Terol, y el edil de Vox, David Esteban Fernández Domínguez (Montaje Infobae)

Tras el incidente, el portavoz de Vox acudió a la Policía Nacional para denunciar los hechos. En el escrito solicita que se investigue si la actuación del concejal socialista podría constituir varios delitos. Entre ellos menciona el de atentado contra la autoridad pública por una agresión a un cargo público durante el ejercicio de sus funciones, recogido en el artículo 550.1 del Código Penal, así como una posible tentativa de lesiones. La denuncia también apunta a una presunta falta de respeto a la autoridad pública, un delito de odio por las acusaciones de “fascista” vinculadas, según Vox, a una motivación ideológica, y desorden público por la interrupción de la comisión informativa.

Desde la formación sostienen que el incidente se produjo durante el desempeño de funciones públicas y consideran que los hechos deben ser investigados judicialmente.

La versión del PSOE

El Grupo Municipal Socialista de Aranjuez ha cuestionado el relato ofrecido por Vox y sostiene que los hechos no se desarrollaron en los términos descritos por el portavoz del partido. En un comunicado difundido tras conocerse la denuncia, los socialistas aseguran que fue Fernández Domínguez quien profirió insultos graves contra varios miembros de su grupo durante la sesión.

Según el PSOE local, el concejal de Vox habría llegado incluso a amenazar de muerte en dos ocasiones a uno de sus ediles. El grupo municipal afirma que, si fuese necesario, presentará testigos para respaldar su versión de lo ocurrido en aquella comisión.

Los socialistas añaden además que, desde que Fernández Domínguez ejerce como portavoz de Vox en el Ayuntamiento, mantiene una actitud habitual de insultos, descalificaciones, amenazas y ofensas hacia concejales y concejalas del PSOE en plenos y comisiones informativas. En ese mismo comunicado también mencionan comportamientos que califican de machistas hacia integrantes de su grupo.

Momento en el que el
Momento en el que el concejal del PSOE lanza un vaso al de Vox (Vox / Redes Sociales)

La nota del PSOE vincula asimismo la denuncia presentada por Vox con el enfrentamiento político existente en el consistorio en torno a un presunto fraccionamiento de contratos que los socialistas atribuyen al concejal de Vox y que, según sostienen, ya han puesto en conocimiento de la Fiscalía.

La película española que ganó

Karla Sofía Gascón responde a

Un matrimonio de jubilados pierde

Hallan más de un centenar

Una brillante bola de fuego
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI y Letizia se

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

DEPORTES

La presentación de los combates

