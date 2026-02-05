El municipio madrileño de Aranjuez contará con 200 nuevas viviendas destinadas a alquiler asequible

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (Montaje Infobae con imágenes de Irene G. Domínguez y Europa Press)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha informado que CASA 47 incorpora 200 casas en Aranjuez al parque público de vivienda que promueve el Gobierno. Los inmuebles provienen de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) y serán rehabilitados antes de ponerse a disposición de los ciudadanos con condiciones de alquiler asequible y protección pública permanente.

Durante una visita a varias promociones de vivienda en construcción en este municipio madrileño, Rodríguez ha subrayado que todas las casas impulsadas bajo el paraguas de CASA 47, “tienen el 100% de asequibilidad, blindando su protección pública con carácter permanente y blindando la tranquilidad de las personas con contratos de alquiler con 75 años de vigencia”.

Rodríguez ha realizado el anuncio en una visita a una promoción de 400 viviendas en construcción en Aranjuez, que están financiadas por el ministerio en el marco del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) y que se pondrán a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible gracias a una subvención del Gobierno de España.

Vivienda asequible financiada con fondos europeos

Rodríguez ha puesto en valor el papel del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos como palanca para impulsar este tipo de proyectos. “Estos fondos no llovieron de un día para otro. Se los trabajó el presidente del Gobierno tras la pasada crisis de la COVID y gracias a ellos hemos podido estar de la mano del sector desarrollando una fórmula de éxito como en la que nos encontramos”.

El coste total de las obras supera los 64 millones de euros, de los cuales 16 millones proceden de ayudas directas del Gobierno de España. El resto de la inversión corre a cargo del promotor privado. Gracias a esta colaboración público-privada, el precio del alquiler podrá mantenerse por debajo de los valores de mercado, garantizando su carácter asequible.

Una “fórmula de éxito” basada en la colaboración

Para la ministra, el modelo aplicado en Aranjuez es un ejemplo de cómo deben abordarse las políticas de vivienda. “Esta es la fórmula del éxito: la colaboración entre todas las administraciones y el sector privado que quiere contribuir a la creación de un parque público de vivienda asequible”, ha afirmado.

Rodríguez ha defendido que este tipo de iniciativas permiten aumentar de forma estructural la oferta de vivienda pública, una de las principales carencias del mercado residencial español, especialmente en las grandes áreas urbanas y sus alrededores.

Críticas a Ayuso y propuestas para mejorar el Plan Vive

Durante su intervención, la ministra también ha lanzado un mensaje directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, instándola a introducir mejoras en el Plan Vive, el programa autonómico de vivienda en alquiler.

Entre los aspectos a revisar, Rodríguez ha señalado la necesidad de garantizar una asequibilidad real de los alquileres, de modo que ninguna familia tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, un criterio que ya se aplica en CASA 47. Asimismo, ha reclamado mejoras en la calidad de las promociones para evitar problemas constructivos como los denunciados por vecinos de municipios como Getafe.

Por último, ha pedido agilizar los procesos de adjudicación y aumentar la transparencia del programa “para que no se dé la paradoja que en ocasiones se producen más rechazos que adjudicaciones”, ha subrayado.