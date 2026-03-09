Espana agencias

El exsecretario general de NNGG del PP admite que avisó a Vox de su dimisión y que "quizás" fiche por ese partido

El recién dimitido secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, Carlo Giacomo Angrisano, ha asegurado que "quizás" acabe en las filas de Vox y que anticipó su decisión a "algunos dirigentes" del partido liderado por Santiago Abascal antes de hacer pública su renuncia este domingo y pedir el voto para Vox.

Angrisano ha negado que sus movimientos respondan a "ninguna estrategia" sino a lo que considera "mejor opción para España", aunque ha aclarado que "por ahora" no se afiliará a ninguna formación y que está "fuera de cualquier partido político".

"Primero, me he separado laboralmente, después, orgánicamente, después de afiliación y después ya he dicho aquello que pensaba desde hacía ya algún tiempo" pero que "no iba a hacerlo teniendo todavía un cargo en la ejecutiva" o "carné" del partido, ha argumentado para defender su decisión.

En esta línea, ha negado deslealtad alguna por haber pedido el voto a Vox en plena campaña electoral para las elecciones en Castilla y León de este domingo, y ha tachado de "desleal" al PP por "querer pactar con aquellos que quieren romper España" y renegar de los "grandes líderes" de la derecha como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Javier Milei, presidente de Argentina, o Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

EL PP ASEGURA QUE NO TRABAJABA EN NNGG DESDE "HACE MUCHO"

Respecto a la reacción de la cúpula 'popular', ha calificado de "inaudito" que 'Génova' trasladara que "llevaba tiempo sin trabajar, al menos para el PP", después de que se conociera su baja voluntaria. "Si yo fui cesado en verano, ¿quién era el secretario general de Nuevas Generaciones?", se ha preguntado en una entrevista este lunes en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press.

Las fuentes consultadas por Europa Press aseguraron este domingo había dejado de ejercer "hace mucho" su cargo en NNGG y que fue apartado en verano como asesor en el Parlamento Europeo. El ex 'número dos' de NNGG lo ha negado, y ha respondido que le da "pena" la reacción de la dirección nacional porque tiene "grandes amistades" en el PP tras 14 años en sus filas.

También ha insistido en que su decisión se debe a que no comparte el rumbo político que ha adoptado el partido. "Faltaría más", ha continuado, "que un chico joven no tenga derecho a renunciar a un partido político porque ya no está de acuerdo".

Angrisiano ha aclarado que su cargo en la organización juvenil carecía de sueldo y que también dejó de asesorar al partido en Bruselas a petición propia, pero ha negado que fuese una decisión del PP. "Dimití, me fui y ahora también lo he hecho de las juventudes", ha defendido.

VIVIR EN EL EXTRANJERO

Respecto a su residencia en el extranjero, Angrisano ha afirmado que "no tiene nada que ver" con su salida y que se puede "defender España desde todos los rincones". Asimismo, ha añadido que espera poder volver a Barcelona, su ciudad, y no encontrarse "un centro lleno de burkas".

