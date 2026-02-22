El madridista Dani Ceballos se lesiona para varias semanas tras su aciago paso por El Sadar

El jugador Dani Ceballos asumió públicamente su responsabilidad en la derrota de su equipo ante Osasuna, declarando en sus redes sociales "asumo mi responsabilidad" tras protagonizar la pérdida de balón que desembocó en el segundo gol del rival. Tras este episodio, el futbolista andaluz enfrenta una situación más delicada: una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas, una ausencia que afecta al Real Madrid en plena temporada.

De acuerdo con lo publicado por los servicios médicos del Real Madrid, las pruebas médicas realizadas el domingo confirmaron la dolencia. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", detalló el club en un comunicado oficial citado por los medios. Esta molestia representa una baja indefinida para los próximos compromisos del club merengue, según consignó el parte médico.

La lesión de Ceballos se confirmó apenas unas horas después de la derrota sufrida por el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa en El Sadar, resultado que provocó que el Real Madrid cediera el liderato de la competición. Según información del club y reportes recopilados por distintos medios, el futbolista sevillano participó en los minutos finales del encuentro, periodo durante el cual se produjo la jugada que terminó en pérdida de la ventaja y, posteriormente, en su propia lesión muscular.

Fuentes médicas citadas por el club señalaron que una lesión de este tipo suele requerir un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas, por lo que se espera que la reincorporación de Ceballos al campo de juego se demore casi dos meses si los plazos habituales se cumplen. El jugador de Utrera ya venía experimentando una limitada presencia en la plantilla bajo las órdenes de Xabi Alonso y, más tarde, con Álvaro Arbeloa. La situación se complica tras la confirmación de este nuevo contratiempo físico, que lo aparta de la competencia deportiva en un momento clave para su equipo.

El Real Madrid enfrenta así un nuevo desafío en la gestión de su plantel, afectado por la baja de un mediocampista que, aunque no sumaba muchos minutos en las últimas jornadas, formaba parte de las alternativas tácticas del cuerpo técnico. Tal como informaron los medios deportivos, este tipo de lesiones en el sóleo obliga a un control riguroso en la evolución del jugador, quien estará sometido a una evaluación constante para evitar recidivas.

La reacción del propio jugador en redes sociales, en la que se responsabilizó por la jugada que resultó decisiva en el marcador, coincidió con la confirmación del parte médico. El entorno del club y aficionados han seguido de cerca las novedades sobre el estado del futbolista, atento a los plazos de recuperación que fijan los servicios médicos.

El Real Madrid emitió el parte oficial el domingo tras finalizar las valoraciones a cargo del equipo sanitario del club, una práctica habitual en situaciones de este tipo. El anuncio dejó abierta la duración exacta de la ausencia, remitiendo a la evolución diaria del futbolista para establecer posibles fechas de retorno a los entrenamientos y la competición.

El incidente se produjo en el contexto de una derrota significativa para el club blanco, que enfrenta ahora la necesidad de reorganizar su plantilla de mediocampo frente al calendario competitivo y las exigencias del campeonato. Ceballos, pese a su limitada participación en las jornadas previas, se sumaba a una lista de jugadores disponibles en un momento donde la regularidad de las lesiones viene afectando al equipo.

Mientras tanto, el conjunto técnico y la dirección deportiva del Real Madrid continúan ajustando sus planes para los próximos compromisos, a la espera de la evolución médica de Ceballos y evaluando opciones para cubrir su baja en la rotación del centro del campo.