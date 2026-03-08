Huevos rellenos de gambas: una receta llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados

Huevos rellenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos rellenos con gambas son una receta de cocina fría que consiste en huevos duros con una mezcla de yema, gambas cocidas y mayonesa en su interior. El plato se puede decorar con lechuga, gambas enteras y aceitunas, todo ello aliñado con una vinagreta.

Este plato es ideal para quienes buscan una receta refrescante y ligera, que se pueda preparar con antelación y servir fría. Su combinación de ingredientes aporta un equilibrio de sabores y texturas, mientras que su presentación vistosa lo convierte en una opción elegante y versátil.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

8 huevos 500 g de gambas cocidas 1 lechuga Aceitunas negras 2 limones 2 dientes de ajo Sal Aceite de oliva virgen extra Salsa mayonesa

Cómo hacer huevos rellenos con gambas, paso a paso

Cuece los huevos en agua con sal durante 10 minutos desde que el agua empieza a hervir. Déjalos enfriar en agua fría. Pela las gambas ya cocidas, reservando 8 enteras para decorar. Pica el resto de gambas en trozos pequeños. Lava y corta la lechuga en juliana muy fina. Reserva. Pela los huevos, córtalos por la mitad a lo largo y retira las yemas con cuidado. Desmenuza 4 yemas y mézclalas en un bol con las gambas picadas y suficiente mayonesa para ligar el relleno. Rellena las claras de huevo con la mezcla. No sobrecargues para evitar que se desmoronen. Coloca la lechuga en el fondo de una fuente grande. Dispón encima los huevos rellenos y decora con las 8 gambas enteras, aceitunas negras y el resto de yemas desmenuzadas. Prepara una vinagreta triturando ajo, zumo de limón, aceite de oliva y sal. Riega por encima de los huevos justo antes de servir. Espolvorea perejil fresco (opcional) para un toque de color y aroma.

Consejo técnico. Usa huevos no muy frescos para que se pelen bien, no abuses de la mayonesa en el relleno para que no sea pesado y deja que se enfríe bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 16 porciones. Sin embargo, dependiendo de las personas que vayan a comer, puedes aumentar las cantidades de forma proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Proteínas: 15 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones aproximadas, y los valores precisos pueden variar según la marca y el tamaño de los ingredientes utilizados, así como la forma de preparación y cocción. Por ello, las cifras indicadas deben tomarse como una referencia general.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los huevos rellenos con gambas en la nevera, bien cubiertos con film transparente o en un recipiente hermético, hasta un máximo de 2 días. Esto ayuda a mantener su frescura, sabor y textura, así como a prevenir la proliferación de bacterias. No se recomienda congelar este tipo de preparación, ya que la textura de los huevos y las gambas puede alterarse, perdiendo su consistencia y jugosidad al descongelarse.