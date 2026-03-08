Huevos rellenos de gambas: una receta llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados

Los huevos rellenos con gambas son una receta de cocina fría que consiste en huevos duros con una mezcla de yema, gambas cocidas y mayonesa en su interior. El plato se puede decorar con lechuga, gambas enteras y aceitunas, todo ello aliñado con una vinagreta.
Este plato es ideal para quienes buscan una receta refrescante y ligera, que se pueda preparar con antelación y servir fría. Su combinación de ingredientes aporta un equilibrio de sabores y texturas, mientras que su presentación vistosa lo convierte en una opción elegante y versátil.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 8 huevos
- 500 g de gambas cocidas
- 1 lechuga
- Aceitunas negras
- 2 limones
- 2 dientes de ajo
- Sal
- Aceite de oliva virgen extra
- Salsa mayonesa
Cómo hacer huevos rellenos con gambas, paso a paso
- Cuece los huevos en agua con sal durante 10 minutos desde que el agua empieza a hervir. Déjalos enfriar en agua fría.
- Pela las gambas ya cocidas, reservando 8 enteras para decorar. Pica el resto de gambas en trozos pequeños.
- Lava y corta la lechuga en juliana muy fina. Reserva.
- Pela los huevos, córtalos por la mitad a lo largo y retira las yemas con cuidado.
- Desmenuza 4 yemas y mézclalas en un bol con las gambas picadas y suficiente mayonesa para ligar el relleno.
- Rellena las claras de huevo con la mezcla. No sobrecargues para evitar que se desmoronen.
- Coloca la lechuga en el fondo de una fuente grande. Dispón encima los huevos rellenos y decora con las 8 gambas enteras, aceitunas negras y el resto de yemas desmenuzadas.
- Prepara una vinagreta triturando ajo, zumo de limón, aceite de oliva y sal. Riega por encima de los huevos justo antes de servir.
- Espolvorea perejil fresco (opcional) para un toque de color y aroma.
Consejo técnico. Usa huevos no muy frescos para que se pelen bien, no abuses de la mayonesa en el relleno para que no sea pesado y deja que se enfríe bien.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para 16 porciones. Sin embargo, dependiendo de las personas que vayan a comer, puedes aumentar las cantidades de forma proporcional.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 180 kcal
- Proteínas: 15 g
- Grasas: 12 g
- Hidratos de carbono: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones aproximadas, y los valores precisos pueden variar según la marca y el tamaño de los ingredientes utilizados, así como la forma de preparación y cocción. Por ello, las cifras indicadas deben tomarse como una referencia general.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los huevos rellenos con gambas en la nevera, bien cubiertos con film transparente o en un recipiente hermético, hasta un máximo de 2 días. Esto ayuda a mantener su frescura, sabor y textura, así como a prevenir la proliferación de bacterias. No se recomienda congelar este tipo de preparación, ya que la textura de los huevos y las gambas puede alterarse, perdiendo su consistencia y jugosidad al descongelarse.