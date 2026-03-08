España

Huevos rellenos de gambas: una receta llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados

Es una preparación saludable y refrescante, ideal para comidas familiares o para compartir con amigos

Guardar
Huevos rellenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Huevos rellenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos rellenos con gambas son una receta de cocina fría que consiste en huevos duros con una mezcla de yema, gambas cocidas y mayonesa en su interior. El plato se puede decorar con lechuga, gambas enteras y aceitunas, todo ello aliñado con una vinagreta.

Este plato es ideal para quienes buscan una receta refrescante y ligera, que se pueda preparar con antelación y servir fría. Su combinación de ingredientes aporta un equilibrio de sabores y texturas, mientras que su presentación vistosa lo convierte en una opción elegante y versátil.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 8 huevos
  2. 500 g de gambas cocidas
  3. 1 lechuga
  4. Aceitunas negras
  5. 2 limones
  6. 2 dientes de ajo
  7. Sal
  8. Aceite de oliva virgen extra
  9. Salsa mayonesa

Cómo hacer huevos rellenos con gambas, paso a paso

  1. Cuece los huevos en agua con sal durante 10 minutos desde que el agua empieza a hervir. Déjalos enfriar en agua fría.
  2. Pela las gambas ya cocidas, reservando 8 enteras para decorar. Pica el resto de gambas en trozos pequeños.
  3. Lava y corta la lechuga en juliana muy fina. Reserva.
  4. Pela los huevos, córtalos por la mitad a lo largo y retira las yemas con cuidado.
  5. Desmenuza 4 yemas y mézclalas en un bol con las gambas picadas y suficiente mayonesa para ligar el relleno.
  6. Rellena las claras de huevo con la mezcla. No sobrecargues para evitar que se desmoronen.
  7. Coloca la lechuga en el fondo de una fuente grande. Dispón encima los huevos rellenos y decora con las 8 gambas enteras, aceitunas negras y el resto de yemas desmenuzadas.
  8. Prepara una vinagreta triturando ajo, zumo de limón, aceite de oliva y sal. Riega por encima de los huevos justo antes de servir.
  9. Espolvorea perejil fresco (opcional) para un toque de color y aroma.

Consejo técnico. Usa huevos no muy frescos para que se pelen bien, no abuses de la mayonesa en el relleno para que no sea pesado y deja que se enfríe bien.

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 16 porciones. Sin embargo, dependiendo de las personas que vayan a comer, puedes aumentar las cantidades de forma proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 15 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones aproximadas, y los valores precisos pueden variar según la marca y el tamaño de los ingredientes utilizados, así como la forma de preparación y cocción. Por ello, las cifras indicadas deben tomarse como una referencia general.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los huevos rellenos con gambas en la nevera, bien cubiertos con film transparente o en un recipiente hermético, hasta un máximo de 2 días. Esto ayuda a mantener su frescura, sabor y textura, así como a prevenir la proliferación de bacterias. No se recomienda congelar este tipo de preparación, ya que la textura de los huevos y las gambas puede alterarse, perdiendo su consistencia y jugosidad al descongelarse.

Temas Relacionados

HuevosGambasRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

En la carta de cese se le imputaba la comisión de una falta muy grave por transgresión de la buena fe contractual

Procedente el despido de un

Santoral del 9 de marzo: así fue la vida de Santa Catalina de Bolonia, patrona de los artistas

El monasterio de Corpus Christi conserva manuscritos, pinturas y textos devocionales de la santa

Santoral del 9 de marzo:

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

El Alto Tribunal revoca las sentencias de dos tribunales vascos y avala la decisión de la Administración al considerar que la enfermedad no puede calificarse como “sobrevenida” en España

El Tribunal Supremo niega la

Localizan en Llinars del Vallès (Barcelona) un cuerpo sin vida que podría ser el del hombre arrastrado por el agua mientras circulaba en furgoneta

Las autoridades catalanas están a la espera de su identificación y de confirmar si se trata del desaparecido el pasado viernes

Localizan en Llinars del Vallès
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre perseguido en Austria por cometer una decena de atracos supermercados

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

ECONOMÍA

Renfe lanza una nueva página

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”