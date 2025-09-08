Un coche a toda velocidad se estrella contra una casa: la propietaria de la vivienda muere de un infarto por la impresión del accidente

Gendarmes en un control de carretera. (Javi Colmenero/Europa Press)

Tres personas perdieron la vida este domingo tras el violento choque de un vehículo contra una vivienda situada en la carretera departamental 938, el principal eje que atraviesa el municipio de Estrées-lès-Crécy (Francia). Entre las víctimas se encuentran dos jóvenes de 20 y 21 años, ocupantes del coche, y la propietaria de la casa, de 50 años.

Según los primeros indicios, el vehículo, en el que viajaban dos vecinos de la zona, circulaba a gran velocidad y perdió el control en una curva. El coche se salió de la vía y terminó incrustado contra una longère, una típica construcción rural alargada de la región. El impacto fue tan violento que los dos ocupantes del automóvil fallecieron en el acto, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvarles la vida.

La familia, atrapada en la conmoción

En el interior de la vivienda se encontraban seis personas. La dueña de la casa, una mujer de 50 años, se quedó en shock tras el accidente y poco después se desplomó víctima de un paro cardíaco. Los sanitarios desplazados hasta el lugar trataron de reanimarla sin éxito. Su marido y los tres hijos de la pareja fueron atendidos por los equipos médicos en estado de fuerte conmoción.

Hasta la zona se desplazaron una treintena de bomberos y un helicóptero de emergencias médicas, movilizados ante la magnitud del siniestro. La operación de rescate y atención a las víctimas se prolongó durante varias horas de la noche, mientras el vecindario asistía con incredulidad a las consecuencias del accidente. La carretera tuvo que ser cortada al tráfico para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y de la gendarmería.

Investigación abierta por la gendarmería

La brigada de gendarmería de Rue ha asumido la investigación para esclarecer las causas exactas del accidente. Aunque por el momento no se descartan otras hipótesis, las primeras pesquisas apuntan a un exceso de velocidad como factor determinante en la pérdida de control del vehículo. Está previsto que se realicen análisis toxicológicos a las víctimas para verificar si existía presencia de alcohol o drogas en sangre, un procedimiento habitual en este tipo de tragedias.

El accidente ha dejado un profundo impacto en Estrées-lès-Crécy, una localidad de apenas 600 habitantes. La comunidad se ha visto golpeada por la muerte repentina de dos jóvenes del lugar y, al mismo tiempo, por la pérdida de una vecina muy conocida en el pueblo. El ayuntamiento ha trasladado sus condolencias a las familias afectadas y ha anunciado que ofrecerá apoyo psicológico a quienes lo necesiten.

En un comunicado, las autoridades locales han subrayado la importancia de extremar la prudencia en la carretera departamental 938, una vía muy transitada que atraviesa la población y que ya había sido objeto de quejas vecinales por la velocidad a la que circulan algunos conductores.

La noticia del siniestro ha corrido como la pólvora por toda la comarca. Vecinos y allegados se concentraron durante la jornada del lunes en las inmediaciones de la vivienda siniestrada para mostrar su apoyo a la familia superviviente y compartir el duelo colectivo. “Es una tragedia que nos deja a todos sin palabras”, comentaba un residente, visiblemente afectado.

La comunidad escolar de la zona también ha expresado su pesar, ya que los hijos de la familia asistían a centros educativos del entorno. Profesores y compañeros han guardado minutos de silencio en señal de respeto.