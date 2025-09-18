España

Un chico abandona en el coche a su amigo muerto tras sufrir un accidente: “Era como mi hermano”

El conductor, de 18 años, ha sido imputado por homicidio vial agravado tras darse a la fuga y dar positivo en alcohol

Un oficial de policía francés de espaldas (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS)

Tres días después del trágico siniestro que acabó con la vida de Paco, un chico que acababa de cumplir la mayoría de edad, la Justicia francesa ha imputado a su mejor amigo, Thomas B., conductor del vehículo en el que viajaban. La acusación es grave: homicidio vial agravado, un delito que puede acarrearle hasta diez años de prisión.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 14 de septiembre, alrededor de las cinco de la mañana, en una carretera secundaria de la localidad de Oytier-Saint-Oblas, en el departamento de Isère, al sureste de Francia.

Thomas B., que acababa de obtener el carné de conducir, circulaba al volante de su Renault Clio acompañado de Paco, uno de sus amigos más cercanos. El trayecto acabó en tragedia cuando, por causas aún bajo investigación, el coche se salió de la vía y cayó a un desnivel. El impacto resultó mortal para el pasajero.

El conductor, por su parte, sufrió una doble fractura en el brazo, pero logró salir del vehículo por sus propios medios. Lo que sucedió después agrava todavía más su situación judicial: en estado de pánico, decidió abandonar el lugar a pie, dejando atrás a su amigo, ya sin vida o agonizando.

Una huida marcada por el miedo y el alcohol

El joven fue localizado horas más tarde en casa de su padre, tras una intensa búsqueda. Las autoridades constataron entonces que se encontraba bajo los efectos del alcohol. El test de alcoholemia arrojó una tasa de 0,23 gramos por litro de sangre. Aunque se trata de un índice que podría parecer bajo, la cifra resulta incompatible con la conducción en Francia, donde la normativa es aún más estricta para los conductores noveles: el límite legal es de apenas 0,2 gramos.

Un coche de la Policía Nacional francesa (Flickr)

El propio Thomas reconoció haber consumido “media botella de vodka” durante la fiesta previa al accidente, a la que también había asistido la víctima. En sus primeras declaraciones, aseguró que “no era algo habitual” en él y que había cometido “un error irreparable”.

El martes 16 de septiembre, tras 48 horas en dependencias policiales, Thomas compareció ante el juez de libertades y detención del tribunal judicial de Vienne. En un ambiente cargado de emoción y visiblemente afectado, intentó dar explicaciones, aunque en varias ocasiones rompió a llorar.

“Paco era como un hermano para mí”, declaró, antes de acogerse a su derecho a guardar silencio ante el magistrado instructor. La instrucción judicial ha determinado su imputación por homicidio vial agravado en dos circunstancias: conducción bajo los efectos del alcohol y fuga tras el siniestro. Además, se le atribuye un tercer cargo: omisión del deber de socorro, al haber abandonado a la víctima sin intentar prestarle ayuda.

Una pena que podría alcanzar los diez años de prisión

Las consecuencias legales para el joven conductor son severas. De confirmarse la acusación, se enfrenta a una pena máxima de diez años de cárcel y a la inhabilitación para conducir vehículos a motor. La Justicia francesa pretende además enviar un mensaje contundente sobre la peligrosidad de mezclar alcohol y conducción, especialmente entre los conductores más jóvenes.

La familia de Paco, que había celebrado apenas unas semanas antes su 18 cumpleaños, ha quedado destrozada. Vecinos y allegados le recuerdan como “un chico alegre y lleno de vida”, que soñaba con iniciar pronto estudios universitarios. En su localidad natal se han organizado vigilias en su memoria y no se descarta la convocatoria de una marcha silenciosa en los próximos días.

Mientras tanto, el joven imputado permanece bajo medidas judiciales estrictas a la espera de que avance la instrucción. Su defensa ha solicitado comprensión y ha pedido que se tenga en cuenta “el inmenso dolor” que también atraviesa el acusado, quien asegura sentirse culpable de la muerte de su mejor amigo.

