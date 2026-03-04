La UE paraliza el acuerdo comercial con Estados Unidos tras la anulación de los aranceles: se dan hasta finales de marzo para pactar con Trump

El Parlamento Europeo ha decidido frenar el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. (Europa Press)

El Parlamento Europeo ha decidido frenar el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos debido a la falta de garantías sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por Washington después de que la Corte Suprema estadounidense anulara la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en abril de 2025. Esta decisión mantendrá en suspenso un tratado que busca reorganizar los intercambios comerciales transatlánticos. Así, los eurodiputados consideran insuficiente la información aportada por la administración estadounidense sobre la implementación de los términos pactados.

Los responsables del pacto se han reunido este miércoles para evaluar los últimos avances, concluyendo que no llevarán el texto al voto del pleno en Estrasburgo la semana que viene. En lugar de someter el acuerdo a votación, los parlamentarios aprovecharán la sesión para mantener un encuentro con Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio, con el objetivo de obtener información actualizada sobre los contactos mantenidos entre Bruselas y Washington.

Calendario pendiente y compromisos por definir

El acuerdo, alcanzado entre Bruselas y el Gobierno de Trump en agosto del año pasado, estableció un arancel máximo del 15% para la mayoría de las importaciones de la Unión Europea hacia Estados Unidos, mientras que los Veintisiete se comprometieron a eliminar los aranceles sobre los bienes industriales estadounidenses. Estos compromisos europeos todavía no se han implementado, y los países están a la espera de que el Parlamento Europeo defina su postura negociadora y logre cerrar un consenso con los gobiernos de los Estados miembros.

En el caso de que las reuniones vayan a buen término, la Comisión Europea pretende que los eurodiputados voten el acuerdo antes de finalizar marzo. En un principio, las autoridades comunitarias sostienen que la administración estadounidense ha prometido respetar su parte del trato siempre que la UE cumpla la suya.

De cumplirse todo el calendario, la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo podría validar el acuerdo en la reunión programada para el 19 de marzo, permitiendo que el pleno lo someta a votación los días 25 y 26 de este mes en Bruselas.

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump y difundida la semana pasada por la Casa Blanca. (Fuente: White House/EBS/X/Gobierno India/Europa Press)

“Los grupos progresistas favorecen una narrativa anti Trump antes que proeuropea”

El portavoz de Comercio del Partido Popular Europeo (PPE), el sueco Jorgen Warborn, ha afirmado que su grupo “se ha esforzado al máximo para dar soluciones para abordar posibles nuevos aranceles”, mientras que la Unión Europea “respeta su parte del trato”. Sin embargo, Warbon ha lamentado que “los grupos progresistas favorezcan una narrativa anti Trump antes que una proeuropea” y ha advertido sobre el riesgo de “una nueva guerra comercial”.

Noticia elaborada con información de EFE.