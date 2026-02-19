PP y Vox coinciden en rechazar regularización de inmigrantes y critican que Gobierno premie a quien "incumple la ley"

PP y Vox han coincidido en la Asamblea de Madrid en su rechazo a la regularización extraordinaria de inmigrantes del Gobierno de la nación, a quien le han criticado que premie a quien "incumple la ley".

Lo han trasladado en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) de Vox en la pedían instar al Gobierno de España a "rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España".

La misma no ha salido adelante porque en su texto Vox incluía la repatriación de los inmigrantes que acceden ilegalmente a España y proceder a la deportación de "cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida".

PP presentó una enmienda que no fue respaldad por Vox en la que rescribían el texto de la proposición y pedían acabar con las políticas de efecto llamada y llevar a cabo reformas legales para impedir que ningún inmigrantes ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente.

En el debate de la moción, desde Vox, su portavoz, Isabel Pérez Moñino, ha cargado contra la regularización masiva del Gobierno "traidor y corrupto" de Pedro Sánchez, que trata una línea entre dos realidades: la de las élites políticas "que gobiernan a de espaldas al interés de la nación" y la de un pueblo que siente "que pierde el control de su propio país".

"¿Le han explicado ustedes al joven de Tetuán, de Usera o de Villaverde que hoy no puede independizarse cómo le va a ayudar tener una vivienda su brillante idea de regularizar de golpe a miles de personas que van a competir con el joven español para acceder a la vivienda?", se ha preguntado, a la vez que considera que esta decisión se "un "atropello de libertades"

Por su parte, el diputado 'popular' Rafael Núñez Huesca ha subrayado que desde su partido rechazan "completamente y sin ambajes" la regularización "de 500.000 personas ilegales", algo que consideran que es "una cortina de humo" del PSOE como consecuencia de "un catastrófico y devastador accidente de tren".

"Genera un agravio comparativo inaceptable respecto de los inmigrantes que sí cumplieron las normas, que sí guardaron su turno y que sí se atuvieron a la legalidad", ha afirmado, a la vez que ha criticado que se quiera "premiar" Porque a quien ha incumplido la ley, algo que es "profundamente irresponsable desde un punto de vista presupuestario y competencial".

LA IZQUIERDA REIVINDICA LA REGULARIZACIÓN

El diputado del PSOE Juanjo Marcado ha afirmado que el PP ha "entrado en pánico" y ha empezado "a copiar el discurso" de Vox haciendo "más piruetas que Gervasio Deferr para intentar recuperar terreno". Basan, sostiene el socialista, esta competencia de ver "quién es más radical" en "mentiras y patrañas, propaganda racista que convierte a un grupo de personas en enemigos".

"La nacionalidad en sospecha penal. El lugar de nacimiento en un delito. El acento en motivo de vergüenza", ha reprochado tras recordar la regularización de José María Aznar y ha preguntado a Vox que si quieren que se "publique la nacionalidad" del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), acusado de acoso laboral y sexual.

En el caso de Más Madrid, Diana Paredes ha ironizado con que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, se quejaba "de la teoría del reemplazo" y "no ha sido ningún migrante el que le ha reemplazado, sino su propia compañera".

Paredes ha señalado que su familia se benefició de una de las primera regularizaciones del Gobierno de España y que estas sirven para que puedan "tener derechos, ser un poquito más iguales y tener las mismas oportunidades". "Voy a hacer todo lo posible para que las personas que hayan nacido aquí o no tengan el acceso a derechos y a las oportunidades que yo he podido tener", ha rematado.