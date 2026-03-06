Mario, español viviendo en Australia: “Gracias a trabajar en la temporada del algodón, llevo facturados como unos 35.000 euros”

Mario, español viviendo en Australia. (TikTok/lega.wave)

La experiencia de un español que decidió buscar trabajo en la temporada del algodón en Australia muestra cómo funciona uno de los motores del país. Mario, quien lleva dos años allí, ha relatado en un vídeo subido a sus redes sociales cómo es su día a día. “Llevo unos años viviendo en Australia y hace ya un par que empecé a trabajar en las diferentes temporadas que hay en este país, como la temporada del grano o la temporada de la uva”, ha comenzado.

Actualmente, trabaja en la temporada del algodón, una actividad bastante exigente. “El trabajo, visto desde fuera, es bastante esclavo, ya que trabajo prácticamente todos los días más de doce horas sin casi días de descanso”, ha reconocido. No obstante, también ha dicho que se trata de una decisión personal: “Es así porque quiero, ya que mi jefe me da total libertad de descansar los días que necesite”.

Además, no todos los trabajadores trabajan en la campaña de recogida directa del algodón. Muchos, como Mario, se encargan de tareas logísticas relacionadas con el almacenamiento y el transporte de la producción. “Por suerte, no me encargo de la recogida, sino de descargar camiones que vienen con los bloques del algodón”, ha contado.

Después, el material se almacena en las naves. Cuando llegan los pedidos internacionales, comienza la otra fase del trabajo. “Luego hay que almacenar los bloques en estas naves hasta que finalmente llegan los pedidos y tengo que empaquetar estos containers para después meterlos al tren que los envía por todo el mundo”.

Australia es uno de los mayores exportadores de algodón de alta calidad. Cada año produce suficiente como para vestir a unos 500 millones de personas, y gran parte de esa materia prima se envía a Asia para su transformación en productos textiles. La producción se concentra principalmente en el interior del país.

Recogida de algodón. (inta)

Más de 35.000 euros en la campaña

La remuneración depende en gran medida del volumen del trabajo y del momento de la temporada. En este caso, la recogida del algodón empieza entre los meses de abril y junio y, según ha explicado, los ingresos pueden acumularse rápidamente: “El caso es que empecé la temporada a finales de abril y ya llevo generados 35.000 euros”. Sin embargo, ha recordado que hay que descontar los impuestos. “Hay que quitarle el 15% de las tasas”, ha señalado.

También ha advertido de que el ritmo de trabajo no es igual durante toda la campaña. “Como en casi todas las temporadas, las primeras y últimas semanas hay menos trabajo, lo que se cobra un poco menos. Y es en los meses del medio donde más dinero haces”. Es decir, como se ha despedido, “todavía quedan mínimo otro par de meses” para finalizar la campaña.

Terry, de 82 años, se arriesgó y salvó su vida

La temporada del algodón en Australia

El calendario del algodón australiano sigue un ciclo relativamente estable. La siembra se realiza en primavera, entre septiembre y noviembre, cuando el suelo alcanza temperaturas de unos 14 grados. La cosecha tiene lugar después de verano, generalmente entre los meses de marzo y abril, aunque pueden extenderse hasta junio y julio. Incluso, en las zonas del norte puede variar más para evitar la temporada de lluvias intensas.