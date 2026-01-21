La viuda del último sha de Irán dijo que quiere regresar: “La juventud y todo el pueblo iraní serán finalmente libres”

Farah Pahlavi, viuda del ex shah de Irán, posa durante una sesión de fotos en su casa de París (Foto de JOEL SAGET / AFP)

La viuda del último shah de Irán declaró a la AFP que “no hay vuelta atrás” tras una ola de protestas contra las autoridades clericales del país, y se mostró convencida de que el pueblo iraní saldrá victorioso.

Exiliada junto con su esposo en enero de 1979 durante una revolución popular que llevó a la república islámica al poder, Farah Pahlavi afirmó en una entrevista exclusiva con la AFP que su “deseo” y “necesidad hoy es regresar a Irán”.

“Pero lo que realmente importa no es mi destino personal. Es que la juventud y todo el pueblo iraní sean finalmente libres y se liberen de este régimen criminal, retrógrado y oscurantista”, declaró desde su apartamento de París, tras acceder a responder preguntas por escrito sobre su patria.

“He rechazado muchas solicitudes de la prensa en las últimas semanas, pero es mi deber transmitir un mensaje no solo de apoyo a mis compatriotas, sino también al mundo entero, que debe ayudarlos”, añadió Pahlavi, de 87 años, en francés.

Vestida con ropa oscura, posó frente a la antigua bandera de Irán, adornada con un león y un sol.

Reina a los 21 años y coronada emperatriz, o “shahbanu”, a los 29 por su esposo Mohammad Reza Pahlavi, fue la tercera esposa del sha, a quien conoció mientras estudiaba en París.

El sha de Irán, Mohammed Reza Pahlavi (der.), y su esposa, la emperatriz Farah Diba Pahlavi. (Foto de AFP)

Su romance causó sensación internacional en las décadas de 1960 y 1970, y ella se convirtió en un ícono, con su imagen plasmada por artistas como Andy Warhol.

Pero su camino cambió en enero de 1979, cuando fue expulsada del trono por la revolución islámica junto a su esposo, un monarca al mando de un estado considerado represivo.

Desde entonces ha vivido en el exilio, dividiendo su tiempo principalmente entre París y Estados Unidos, el hogar de su hijo mayor, Reza Pahlavi, quien ahora afirma estar listo para liderar una transición democrática en su país.

Tras protestas menores el 28 de diciembre por las dificultades económicas, el 8 de enero estallaron manifestaciones a nivel nacional en Irán, desafiando a la república islámica, que lleva más de cuatro décadas en el poder. Las protestas fueron respondidas con una violenta represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos.

La ex emperatriz iraní Farah Diba Pahlav. (Foto de Eric Feferberg / AFP)

Pregunta: ¿Qué mensaje le gustaría enviar al pueblo iraní tras las recientes protestas nacionales?

Respuesta: Quiero decirles a los jóvenes iraníes: hoy están escribiendo, con inmenso coraje, un nuevo capítulo en la historia... para Irán y para el mundo.

Mantengan la esperanza y la determinación; serán los vencedores de esta confrontación desigual con la República Islámica.

A mis hijos, hijas e hijos de Irán, a mis hermanas y hermanos —madres y padres de la noble juventud iraní—, les expreso mi admiración.

P: ¿Aún tienen esperanza a pesar de la represión de las protestas?

R: Hasta la fecha, miles de estos jóvenes dignos y valientes han sacrificado sus vidas por la libertad de su país. Y solo Dios sabe cuántos más caerán a manos de este régimen criminal antes de que nuestro Irán vuelva a ser una tierra libre.

Una cosa es segura: no hay vuelta atrás. Este camino es de una sola vía: conduce a la libertad, y cada día, trágicamente, se empapa con la sangre de los hijos e hijas de esta tierra. Un sacrificio así exige la victoria.

Esta victoria no solo será la de mi país, sino también la de la paz, la seguridad y la estabilidad en el mundo.

P: ¿Cuál es ahora el papel de la oposición, de la que usted forma parte?

R: Los opositores al régimen fuera de Irán tienen hoy dos deberes esenciales: asegurar un vínculo sólido entre los iraníes dentro del país y los pueblos y gobiernos del mundo libre, y organizar manifestaciones cada vez más numerosas para expresar su solidaridad con sus compatriotas, recordando a la opinión internacional lo que realmente está sucediendo en un país que es cuna de la civilización.

P: ¿Desea una intervención militar externa en Irán, en particular por parte de Estados Unidos?

R: Apelo a la conciencia de todo el mundo, en solidaridad con este pueblo, para que siga apoyándolo. Miles de iraníes no deben perder la vida en medio de la indiferencia general. Fortalecer sus posibilidades en esta lucha profundamente desigual implica comprender que, con su victoria y la llegada de un Irán democrático, la región avanzará hacia un Oriente Medio más pacífico.

P: Si el liderazgo clerical cayera, ¿qué papel ve para su hijo Reza Pahlavi?

R: Su papel será exactamente el que el pueblo iraní decida confiarle. Mi hijo, cuyo nombre se corea en cada manifestación, siempre ha afirmado a lo largo de su vida pública que es el pueblo iraní quien decidirá libremente el futuro de su país. Él mismo se ve a sí mismo únicamente como portavoz de los jóvenes iraníes hasta el día de la libertad.

Farah Pahlavi, viuda del ex shah de Irán, posa durante una sesión de fotos en su casa de París el 20 de enero de 2026. La viuda del ex shah de Irán, Farah Pahlavi, cree que "no hay vuelta atrás" tras las protestas contra la República Islámica y se declara convencida de que los iraníes saldrán victoriosos de esta lucha desigual, en una entrevista con AFP el 20 de enero de 2026. (Foto de JOEL SAGET / AFP)

P: En ese caso, ¿regresaría a Irán?

R: Durante 47 años he deseado y esperado la libertad de Irán. El pueblo iraní, con profundo afecto, me llama la madre de Irán. En tiempos difíciles, cada madre y cada niño necesitan estar juntos. Mi deseo y mi necesidad hoy son regresar a Irán y abrazar a estos niños excepcionales.

Como cualquier madre separada de sus hijos, siento en lo más profundo de mí que este viaje y este reencuentro se producirán pronto.

(Con información de AFP)