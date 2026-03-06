LaLiga y la RFEF probarán esta jornada en LaLiga EA Sports una microcámara en los árbitros principales

La determinación sobre qué colegiados dirigirán los partidos donde se implementará la microcámara se comunicará de manera inminente, con anuncios programados para el sábado y el domingo previos a cada encuentro. Este paso forma parte de una prueba acordada entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA), tal como detalló este viernes el medio LaLiga, que reportó la introducción de la 'RefCam', un dispositivo audiovisual instalado en el cuerpo de los árbitros principales durante dos partidos de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, programados para este fin de semana.

Según informó LaLiga, la implementación de la 'RefCam' tendrá lugar en los encuentros entre el Valencia CF y el Deportivo Alavés, que se disputará el domingo 8 de marzo a las 21:00 horas, y entre el RCD Espanyol y el Real Oviedo, previsto para el lunes 9 de marzo a la misma hora. Esta iniciativa centrará la atención en el árbitro principal, quien portará la microcámara durante el transcurso del partido.

El medio LaLiga precisó que tanto las imágenes como el audio registrados por estas microcámaras no se difundirán durante la jornada en curso. Las grabaciones tendrán un fin técnico exclusivo, formando parte de un test experimental que permitirá evaluar la viabilidad y el impacto de la tecnología en el terreno de juego. LaLiga y la RFEF también aclararon, según consignó el mismo medio, que próximamente este sistema estará disponible para incorporarse a la transmisión televisiva de los partidos de la competición.

La experimentación con la 'RefCam' se inscribe en una iniciativa conjunta de LaLiga y la RFEF orientada a la innovación permanente en la gestión del fútbol profesional español. Ambas entidades destacaron, de acuerdo con LaLiga, que buscan acercar a los aficionados a lo que ocurre dentro del terreno de juego y fortalecer la transparencia en el desarrollo de los partidos.

En la comunicación difundida por LaLiga, los organizadores subrayaron el carácter experimental de la prueba. La selección de los enfrentamientos y la decisión de mantener reservado el material audiovisual responden a la necesidad de corroborar la utilidad y la calidad de la herramienta, antes de considerar su integración en las retransmisiones para el público general.

LaLiga recordó, además, que la modernización y la adaptación tecnológica constituyen líneas de trabajo prioritarias tanto para la patronal de clubes como para la federación de fútbol. En este contexto, la introducción de la microcámara busca ofrecer una nueva perspectiva sobre las actuaciones arbitrales, permitiendo visualizar la experiencia y las decisiones de los colegiados en tiempo real.

De acuerdo con lo publicado por LaLiga, el test con la 'RefCam' se enmarca en un esfuerzo más amplio de la organización por responder a las demandas de un sector donde la transparencia institucional y el acceso a información objetiva ganan importancia para seguidores, directivos y jugadores. Tanto la patronal como la federación reiteraron su disposición para proporcionar detalles adicionales sobre la experiencia, invitando a los interesados a solicitar información específica tras la jornada de pruebas.

La prueba se desarrollará exclusivamente durante los dos encuentros mencionados, ya que su finalidad es recolectar datos internos sobre el funcionamiento y el potencial de la microcámara aplicada al arbitraje profesional. Tras la evaluación, LaLiga y la RFEF ponderarán los pasos a seguir, estudiando la posibilidad de incorporar este recurso técnico de manera habitual en futuras citas deportivas de la categoría.

En su mensaje oficial, citado por LaLiga, los organismos responsables insistieron: “las imágenes y el audio que puedan captar estas microcámaras no se van a emitir en esta jornada, ya que se trata exclusivamente de una prueba técnica”. También añadieron que el sistema “estará próximamente disponible para su incorporación a la retransmisión televisiva”, dando a entender que esta herramienta podría formar parte de la cobertura regular de los partidos si los resultados de la experiencia son satisfactorios.

El proceso de selección de árbitros para los partidos involucrados en el test se realizará conforme a los criterios habituales del Comité Técnico de Árbitros, según detalló LaLiga. Los nombres de los colegiados responsables se darán a conocer justo antes de los respectivos encuentros, lo que permitirá completar la logística necesaria para el desarrollo de la prueba.

La prueba con la 'RefCam' se suma a otras iniciativas recientes orientadas a mejorar la percepción y la valoración de la labor arbitral, dentro de una tendencia global hacia la digitalización de los eventos deportivos y el uso de dispositivos portátiles para captar imágenes inéditas. LaLiga remarcó que este tipo de innovaciones permite acceder a ángulos y audios que antes resultaban inaccesibles para la audiencia, abriendo nuevas posibilidades en la cobertura periodística y el análisis técnico del fútbol profesional.

El sistema se ha diseñado como parte del esfuerzo conjunto por modernizar el espectáculo futbolístico, en sintonía con el interés de los aficionados por conocer las interioridades del trabajo arbitral. Ambas entidades organizadoras consideraron que esta herramienta puede fortalecer el vínculo entre la competición y su público, siempre bajo el principio de garantizar la precisión, la privacidad y la objetividad en el uso de las tecnologías aplicadas al deporte.

Finalmente, LaLiga recordó en su comunicado que cualquier avance adicional o dato específico acerca de la prueba estará disponible para quienes lo requieran, tras la conclusión de la experiencia en la jornada 27.