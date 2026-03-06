La UEFA sanciona al Real Madrid con el cierre parcial del Bernabéu por el saludo nazi de un aficionado durante un partido de Champions

Un aficionado expulsado de las gradas del Bernabéu por hacer el saludo nazi (X)

El partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica se disputó la semana pasada en el estadio Santiago Bernabéu. Poco antes del inicio del encuentro, las cámaras de televisión captaron a un aficionado en la Grada de Animación realizando un saludo nazi, gesto que fue advertido rápidamente tanto por la seguridad privada del club como por los responsables de la organización. La reacción fue inmediata: el seguidor fue identificado y expulsado de las instalaciones antes de que comenzara el partido, de acuerdo con el comunicado difundido por el club madrileño al término de la jornada.

La UEFA no tardó en pronunciarse sobre el incidente y, tras analizar las imágenes y el informe correspondiente, este viernes ha comunicado la imposición de una multa de 15.000 euros al Real Madrid. Además, el organismo europeo ordenó el cierre parcial de 500 asientos adyacentes de la grada sur inferior durante un partido, aunque esta sanción ha quedado suspendida durante un año. El club blanco, por su parte, informó de la apertura urgente de un procedimiento disciplinario interno para depurar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en su reglamento.

El Real Madrid ha solicitado a la Comisión de Disciplina la apertura de un expediente para determinar con exactitud las consecuencias para el socio implicado. En su nota oficial, el club subrayó que colabora activamente con las autoridades competentes y mantiene su compromiso de adoptar todas las medidas adicionales necesarias para evitar que conductas semejantes se repitan en el futuro.

El Real Madrid condena los gestos y expresiones que inciten al odio

Minutos antes del incidente con el socio del club, la afición del Real Madrid había desplegado pancartas con los mensajes “No al racismo” y “Respect”, como muestra de apoyo a Vinícius Junior tras la denuncia de insultos racistas sufridos por el jugador en el partido de ida por parte de Gianluca Prestianni. Las cámaras recogieron tanto el gesto de solidaridad de la grada como el saludo nazi, que provocó la intervención inmediata de la seguridad y la dirección del club.

El Real Madrid ha reiterado su condena a cualquier manifestación, gesto o expresión que incite al odio, la violencia o el racismo, insistiendo en la política de tolerancia cero que rige tanto en el ámbito deportivo como en la sociedad. “Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu”, destacó la entidad en el comunicado emitido tras el partido. El club defendió además los valores de respeto, convivencia y juego limpio, subrayando la importancia de mantener un ambiente seguro para todos los asistentes.

La entidad ha recordado que la prevención y la intervención rápida resultan prioritarias para evitar la normalización de comportamientos discriminatorios y proteger la imagen del fútbol como espacio de inclusión. En este sentido, el guardameta Thibaut Courtois se refirió recientemente a la necesidad de actuar con diligencia ante este tipo de situaciones en los estadios. “Tiene que haber otros responsables que actúen”, afirmó el portero antes del encuentro, subrayando la importancia de notificar a las autoridades y la urgencia de erradicar estos gestos de los recintos deportivos.