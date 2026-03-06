España

La Guardia Civil sigue sin facilitar el documento que avala el desalojo del cuartel de Torrelaguna a los agentes afectados después de tres meses

Primero les dijeron que tenían que abandonar sus viviendas en 24 horas, pero les han permitido quedarse de forma provisional ante la falta de alternativas. “Entonces, ¿hay riesgo o no?”, denuncian desde AUGC

El Alcalde de Torrelaguna (c)
El Alcalde de Torrelaguna (c) con la Secretaria Provincial (i) y el Secretario de Organización de AUGC Madrid (d) frente a la fachada del Cuartel de Torrelaguna (AUGC)

El 19 de noviembre de 2025 anunciaron a los ocho agentes de la Guardia Civil que vivían en el cuartel de Torrelaguna, Madrid, que tenían que desalojarlas de forma inmediata debido al avance de las grietas en el edificio que se encuentra sobre unas cuevas existentes en el subsuelo y por lo que no podían “garantizar la seguridad del inmueble”. Han pasado ya más de tres meses y parece que la urgencia ha desaparecido, porque los agentes siguen viviendo en las mismas casas al no existir una alternativa habitacional y a todo eso se suma que, aunque lo han pedido de forma reiterada, desde el cuerpo no les han facilitado el informe en el que se basó la decisión de desalojo.

“Es todo muy extraño, porque les desalojan de forma urgente en 24 horas, pero luego les dicen que pueden estar un mes. Entonces, ¿hay riesgo o no?“, denuncia Diego Madrazo Sánchez, responsable de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en conversación con Infobae.

A parte de los propios afectados, desde la asociación también han solicitado el mencionado informe y tampoco han querido facilitarlo. Sin embargo, no es el único problemas que ven en este caso, en el que asegura que se está llevando a cabo con mucha “opacidad”. “El problema nace en que el único estamento que puede ordenar el desalojo es el Ayuntamiento y no les han dejado entrar en el edifico hasta hace bastante poco“, relata.

El propio alcalde de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, relata a este periódico que solo “han conseguido entrar tras pedirlo varias veces”. Sin embargo, un problema que está también alargando la situación es el hecho de que el arquitecto que tenían en el Ayuntamiento se fue y ahora tienen esa plaza abierta. “Me parece vergonzoso”, declara el edil, indicando que “se ordenó el desalojo y no se ha dado una opción alternativa”, sin existir “un riesgo inminente”, según sus palabras.

“Los agentes no perciben riesgo en el edificio”

El alcalde de Torrelaguna, Víctor
El alcalde de Torrelaguna, Víctor Gutíerrez (Ayuntamiento de Torrelaguna)

Madrazo añade que “los propios agentes no perciben ese riesgo en el edificio, porque, aunque es verdad que es antiguo, la zona de viviendas es nueva y no debería estar afectada por las cuevas”. “Han colocado un fisurometro en las grietas y ellos alegan que no han avanzado”, agrega.

“Nos tememos que todo esto obedezca a una reestructuración de la zona, que se busque el cierre de la Unidad, porque no tiene sentido”, denuncia, pero explica que su foco principal está puesto en los propios agentes y sus familias, entre las que se encuentran “mujeres embarazadas y niños pequeños”, que todavía “no tienen alternativa habitacional”.

Entre las acciones que están llevando a cabo para revertir esta situación, está la petición de que en el próximo pleno ordinario de la Junta de la Guardia Civil uno de los puntos sea el acuartelamiento de Torrelaguna. Además, han “impugnado el estado de ruina del edificio, porque solo tendría que ser legal si lo declara el Ayuntamiento”.

“Quieren un conflicto político”

El representante de la asociación también carga contra la hipocresía con la que el Delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, está tratando este tema. Hace unas semanas salió diciendo que el alcalde de Torrelaguna era el que estaba poniendo las trabas para no avanzar, pero para los agentes “la implicación del Ayuntamiento ha sido plena”.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, critica a Ayuso por su gestión migratoria tras el cierre definitivo del CREADE de Pozuelo de Alarcón. / Vídeo subido a su perfil de X

“Están queriendo que se cree un conflicto político”, palabras con las que coincide el edil, que defiende que su único objetivo es conseguir dar una vivienda digna a los afectados y que no abandonen la zona.

En esta línea, ya se anunció en diciembre del año pasado que el Gobierno central tenía el “compromiso” de construir un nuevo cuartel en Torrelaguna, a lo que Gutiérrez respondió que se podría llevar a cabo en unos terrenos que tienen cedidos desde 2019. Este proyecto está avanzando, pero le han pedido que las parcelas tienen que agruparse para iniciarlo. “El terreno lleva cedido desde 2019 y hasta ahora no habían dicho nada de la agrupación”, alega el alcalde, que está haciendo todo lo posible para que se pueda llevar a cabo cuanto antes.

Temas Relacionados

Últimas Noticias

MÁS NOTICIAS

NACIONAL

